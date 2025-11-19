Precisely kündigt Gio™ AI Assistant und Data Catalog Agent in der Data Integrity Suite an

Neue Funktionen für dialogorientierte KI und intelligente Automatisierung sorgen für Schnelligkeit, Einfachheit und Skalierbarkeit im Datenmanagement – gestützt auf eine bewährte KI-Grundlage.

BURLINGTON, Mass., 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute Gio™ vorgestellt, einen neuen KI-Assistenten in der Precisely Data Integrity Suite. Gio verfügt über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche, über die Anwender Daten in der gesamten Precisely Data Integrity Suite finden, überwachen, bereinigen, verwalten und anreichern können, indem sie einfach beschreiben, was sie tun möchten.

Der Launch umfasst auch Precisely AI und Agentic Fabric, die gemeinsame Grundlage, die KI in der gesamten Data Integrity Suite vereinheitlicht, ermöglicht und steuert. Aufbauend auf dem KI Ökosystem für Datenintegrität verwirklicht es die Vision von Precisely, vertrauenswürdige Daten und gesteuerte KI plattformübergreifend zu verbinden, was nun in der Suite durch intelligente Agenten und dialogorientierte Unterstützung umgesetzt wird.

Zusammen mit Gio liefert Precisely den ersten spezialisierten KI-Agenten für die Suite, den Data Catalog Agent. Dieser und zukünftige Agenten werden sich wiederholende, manuelle Datenverwaltungsaufgaben automatisieren und gleichzeitig durch klare Governance- und Sicherheitsgrenzen dafür sorgen, dass Unternehmen die Kontrolle behalten.

„Die Verwaltung von Unternehmensdaten hat sich stark weiterentwickelt, erfordert jedoch nach wie vor die Koordination von Menschen, Tools und Prozessen", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. „Gio, der Data Catalog Agent, die KI und die Agentic Fabric gehen einen Schritt weiter und machen die Verwaltung so einfach wie ein Gespräch, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass jede Aktion mit den Governance-, Compliance- und Vertrauensmodellen übereinstimmt, auf die sich unsere Kunden verlassen."

Mit Gio können Benutzer in einfacher Sprache beschreiben, was sie tun möchten, beispielsweise „sensible Daten finden und kennzeichnen". Gio interpretiert diese Anfragen und aktiviert den richtigen KI-Agenten, um die Aufgabe auszuführen. Dadurch werden Arbeiten optimiert, die zuvor Programmierkenntnisse oder fundierte Plattformkenntnisse erforderten.

Der Data Catalog Agent automatisiert die Identifizierung und Kennzeichnung von personenbezogenen Daten (PII) und kritischen Datenelementen (CDEs) und ermöglicht so eine schnellere und konsistentere Governance. In den kommenden Wochen werden weitere Agenten folgen, die die Automatisierung auf andere Datenmanagement-Workflows innerhalb der Suite ausweiten.

Die KI und die Agentic Fabric bieten ein Framework, das die KI-Funktionen der gesamten Data Integrity Suite miteinander verbindet. Es unterstützt die Auswahl von KI-Modellen durch den Kunden, gewährleistet Transparenz und sorgt durch überprüfbare Workflows und sichere Kontrollen für die Einhaltung von Vorschriften.

Gemeinsam demonstrieren Gio, der Data Catalog Agent und KI and Agentic Fabric das Engagement von Precisely für transparente, erklärbare und konforme KI, die Unternehmen dort abholt, wo sie stehen, und die Automatisierung an den realen Governance-Anforderungen ausrichtet.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Schnelligkeit und Einfachheit : Gio verwandelt komplexe Datenverwaltungsaufgaben in schnelle, natürliche Interaktionen.

: Gio verwandelt komplexe Datenverwaltungsaufgaben in schnelle, natürliche Interaktionen. Skalierbare Automatisierung : Der Data Catalog Agent automatisiert laufende Datenkatalogisierungsaufgaben wie die Dokumentation und Klassifizierung von PII und CDE und sorgt so dafür, dass Ihre Daten konform und vernetzt bleiben.

: Der Data Catalog Agent automatisiert laufende Datenkatalogisierungsaufgaben wie die Dokumentation und Klassifizierung von PII und CDE und sorgt so dafür, dass Ihre Daten konform und vernetzt bleiben. Auswahl und Kontrolle: Kunden definieren die Leitplanken und behalten so vollständige Transparenz und Kontrolle über die Nutzung von KI.

Diese Veröffentlichungen setzen die Dynamik von Precisely im Bereich der KI-gesteuerten Datenintegrität fort, nachdem kürzlich Innovationen wie die KI-gestützte Regelerstellung, Schnittstellen für natürliche Sprache und die flexible Unterstützung großer Sprachmodelle (LLM) innerhalb der Data Integrity Suite eingeführt wurden.

Erfahren Sie mehr über die Precisely Data Integrity Suite und ihre neuen KI-Funktionen.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

