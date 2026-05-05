Precisely treibt die Entwicklung von Agentic-Ready Data mit einem neuen KI-Agenten, dem Data Product Marketplace und MCP-fähigen APIs voran

Die neuesten Erweiterungen der Data Integrity Suite helfen Unternehmen dabei, vertrauenswürdige Daten zu erstellen, zu teilen und in KI-gesteuerten Workflows und Analysen zu nutzen

BURLINGTON, Massachusetts, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute neue Funktionen seiner Data Integrity Suite bekannt, die Unternehmen dabei unterstützen, Agentic-Ready Data zu erstellen, zu teilen und zu nutzen. Dabei handelt es sich um Daten höchster Qualität, die für KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen im gesamten Unternehmen integriert, verwaltet und angereichert werden. Die neue Version führt einen Data Integration Agent ein, der den Gio™ AI Assistant ergänzt – einen Marktplatz für Datenprodukte, der durch eine Partnerschaft mit Huwise in die Data Integrity Suite integriert wurde – sowie erweiterte APIs, auf die nun über einen von Precisely gehosteten MCP-Server (Model Context Protocol) zugegriffen werden kann.

Die meisten Unternehmen sind bestrebt, den Schritt von KI-Experimenten zur vollständigen Implementierung zu vollziehen. Inkonsistente, nicht konforme und isolierte Daten stellen jedoch weiterhin ein Hindernis für den Fortschritt dar. Die neuesten Erweiterungen der Precisely Data Integrity Suite begegnen diesen Herausforderungen, indem sie Unternehmen dabei unterstützen, zuverlässige Datenpipelines aufzubauen und vertrauenswürdige Datenprodukte zu veröffentlichen. Diese Updates sorgen zudem dafür, dass kontextbezogene Daten direkt von KI-Systemen und automatisierten Workflows genutzt werden können.

Zu den neuesten Erweiterungen der Precisely Data Integrity Suite gehören:

Der Data Integration Agent unterstützt Teams bei der Konzeption und Konfiguration von Datenreplikationspipelines, indem er Aufgaben wie Einrichtung, Schema-Mapping und Validierung übernimmt – dies reduziert den manuellen Aufwand, verbessert die Konsistenz und beschleunigt die Amortisationszeit. Dieser Agent ergänzt den bereits angekündigten Gio AI Assistant und eine wachsende Sammlung spezialisierter KI-Agenten für Datenqualität, -anreicherung und mehr.

unterstützt Teams bei der Konzeption und Konfiguration von Datenreplikationspipelines, indem er Aufgaben wie Einrichtung, Schema-Mapping und Validierung übernimmt – dies reduziert den manuellen Aufwand, verbessert die Konsistenz und beschleunigt die Amortisationszeit. Dieser Agent ergänzt den bereits angekündigten Gio AI Assistant und eine wachsende Sammlung spezialisierter KI-Agenten für Datenqualität, -anreicherung und mehr. Data Product Marketplace, verfügbar durch eine Partnerschaft mit Huwise, dem führenden Anbieter von Datenmarktplatzlösungen, ermöglicht es Unternehmen, vertrauenswürdige Datenprodukte für den internen und externen Gebrauch zu veröffentlichen und zu teilen, sodass Teams hochintegrierte Daten unternehmensweit wiederverwenden, mit Partnern zusammenarbeiten und Analysen sowie KI nutzen können, ohne Daten für jedes Projekt neu aufbauen zu müssen.

verfügbar durch eine Partnerschaft mit Huwise, dem führenden Anbieter von Datenmarktplatzlösungen, ermöglicht es Unternehmen, vertrauenswürdige Datenprodukte für den internen und externen Gebrauch zu veröffentlichen und zu teilen, sodass Teams hochintegrierte Daten unternehmensweit wiederverwenden, mit Partnern zusammenarbeiten und Analysen sowie KI nutzen können, ohne Daten für jedes Projekt neu aufbauen zu müssen. Neue APIs für Datenintegration, Datenqualität und Datenkatalog bieten programmatische Kontrolle über Datenpipelines, Qualitätsregeln und Metadaten – und ermöglichen so die Automatisierung und Integration in KI-gesteuerte Workflows.

bieten programmatische Kontrolle über Datenpipelines, Qualitätsregeln und Metadaten – und ermöglichen so die Automatisierung und Integration in KI-gesteuerte Workflows. Der von Precisely gehostete Model Context Protocol (MCP)-Server erweitert die APIs der Data Integrity Suite und ermöglicht es KI-Agenten und -Tools, diese Funktionen sicher zu erkennen, darauf zuzugreifen und zu nutzen, ohne dass benutzerdefinierte Integrationen erforderlich sind. Dies baut auf dem zuvor veröffentlichten MCP-Server von Precisely auf, der sich auf Location Intelligence und APIs zur Datenanreicherung konzentrierte.

„Marktplätze für Datenprodukte liefern nur dann einen Mehrwert, wenn die darin enthaltenen Daten vertrauenswürdig sind", sagte Franck Carassus, Mitbegründer und CEO von Huwise für Nordamerika. „Unsere Partnerschaft mit Precisely vereint Datenintegrität und den Austausch von Datenprodukten an einem Ort – so können Unternehmen hochwertige Daten vertrauensvoll veröffentlichen, wiederverwenden und team- sowie partnerübergreifend teilen und KI-Initiativen beschleunigen."

Zusammen bieten die Funktionen der neuesten Version der Data Integrity Suite Unternehmen einen direkteren, geregelten Weg von Rohdaten zu Agentic-Ready Data.

Mit erweiterten APIs, einem von Precisely gehosteten MCP-Server, neuen Agent-Funktionen und einem geregelten Marktplatz für Datenprodukte können Teams vertrauenswürdige Daten über Anwendungen und KI-Workflows hinweg nutzen, ohne dass kundenspezifische Entwicklung und manuelle Vorbereitungen erforderlich sind, die KI-Initiativen normalerweise verlangsamen.

Beispielsweise kann ein Datenverbraucher des Anwenders nun eine Frage in natürlicher Sprache wie „Wie lauten die Qualitätsbewertungen für unsere Kundendatensätze?" direkt über einen MCP-kompatiblen Client stellen und die Informationen erhalten, ohne benutzerdefinierte API-Aufrufe schreiben oder die Anfrage über ein Data-Engineering-Team leiten zu müssen.

„Unternehmen sind bestrebt, KI zu skalieren, doch die Datenbereitschaft bleibt das größte Hindernis", sagte Matt Waxman, Chief Product Officer bei Precisely. „Mit der neuesten Version der Data Integrity Suite und unserer Partnerschaft mit Huwise für den Data Product Marketplace helfen wir Kunden dabei, ihre Daten in vertrauenswürdige, wiederverwendbare Ressourcen zu verwandeln, die KI-Anwendungen und agentengesteuerte Workflows direkt antreiben können."

Um mehr über die neuesten Updates zu erfahren und zu sehen, wie Precisely Unternehmen dabei unterstützt, ihre Daten für KI vorzubereiten, besuchen Sie unsere Website.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

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