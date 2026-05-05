Precisely fait progresser les données « Agentic-Ready » avec un nouvel agent d'IA, une Data product marketplace et des API compatibles MCP

Les dernières améliorations de la Data Integrity Suite aident les organisations à créer, partager et exploiter des données de confiance au sein de workflows et d'analyses pilotés par l'IA

Burlington, Massachusetts, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce de nouvelles fonctionnalités au sein de sa Data Integrity Suite afin d'aider les organisations à créer, partager et exploiter des Agentic–Ready Data : des données de très haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise.

Cette nouvelle version introduit un Data Integration Agent venant compléter l'assistant IA Gio™, une Data Product Marketplace intégrée à la Data Integrity Suite grâce à un partenariat avec Huwise, ainsi que des API étendues, désormais accessibles via un serveur MCP (Model Context Protocol) hébergé par Precisely.

La plupart des entreprises souhaitent passer de l'expérimentation de l'IA à un déploiement à grande échelle. Toutefois, des données incohérentes, non conformes ou cloisonnées restent un frein majeur à cette progression. Les dernières améliorations de la Precisely Data Integrity Suite répondent à ces enjeux en aidant les organisations à concevoir des pipelines de données fiables, à publier des produits de données de confiance et à rendre des données contextualisées directement exploitables par les systèmes d'IA et les workflows automatisés.

Les principales nouveautés de la Precisely Data Integrity Suite incluent :

L'Agent d'Intégration des Données aide les équipes à concevoir et configurer des pipelines de réplication en prenant en charge les tâches de paramétrage, de mapping des schémas et de validation. Il permet ainsi de réduire les efforts manuels, d'améliorer la cohérence et d'accélérer la création de valeur. Cette nouvelle capacité vient compléter l'assistant IA Gio™ , annoncé précédemment, ainsi qu'un nombre croissant d'agents IA spécialisés dans la qualité des données, l'enrichissement et d'autres domaines.

aide les équipes à concevoir et configurer des pipelines de réplication en prenant en charge les tâches de paramétrage, de mapping des schémas et de validation. Il permet ainsi de réduire les efforts manuels, d'améliorer la cohérence et d'accélérer la création de valeur. Cette nouvelle capacité vient compléter l'assistant IA , annoncé précédemment, ainsi qu'un nombre croissant d'agents IA spécialisés dans la qualité des données, l'enrichissement et d'autres domaines. La Data Product Marketplace , disponible grâce à un partenariat avec Huwise , leader des solutions de data marketplace, permet aux organisations de publier et de partager des produits de données de confiance, pour un usage interne ou externe. Les équipes peuvent ainsi réutiliser des données à forte intégrité dans l'ensemble de l'entreprise, collaborer avec des partenaires et alimenter l'analytique et l'IA sans reconstruire les données pour chaque projet.

, disponible grâce à un partenariat avec , leader des solutions de data marketplace, permet aux organisations de publier et de partager des produits de données de confiance, pour un usage interne ou externe. Les équipes peuvent ainsi réutiliser des données à forte intégrité dans l'ensemble de l'entreprise, collaborer avec des partenaires et alimenter l'analytique et l'IA sans reconstruire les données pour chaque projet. De nouvelles API pour l'intégration des données, la qualité des données et le catalogue de données offrent un contrôle programmatique des pipelines, des règles de qualité et des métadonnées, facilitant l'automatisation et l'intégration dans des workflows pilotés par l'IA.

pour l'intégration des données, la qualité des données et le catalogue de données offrent un contrôle programmatique des pipelines, des règles de qualité et des métadonnées, facilitant l'automatisation et l'intégration dans des workflows pilotés par l'IA. Le serveur Model Context Protocol (MCP) hébergé par Precisely étend les API de la Data Integrity Suite et permet aux agents et outils d'IA de découvrir, d'accéder et d'utiliser ces capacités de manière sécurisée, sans intégrations spécifiques. Cette évolution s'appuie sur le serveur MCP précédemment lancé par Precisely, qui se concentrait sur les API d'intelligence géographique et d'enrichissement des données.

« Une marketplace de produits de données ne crée de la valeur que lorsque les données qu'elle contient sont fiables, déclare Franck Carassus, cofondateur et CEO Amérique du Nord de Huwise. Notre partenariat avec Precisely réunit l'intégrité des données et le partage de produits de données en un seul endroit, permettant aux organisations de publier, réutiliser et partager des données de haute qualité en toute confiance, entre équipes et avec leurs partenaires, tout en accélérant leurs initiatives IA. »

Ensemble, ces nouvelles capacités de la Data Integrity Suite offrent aux organisations un chemin plus direct et gouverné, depuis les données brutes jusqu'aux Agentic–Ready Data. Grâce à des API étendues, à un serveur MCP hébergé par Precisely, à de nouvelles capacités d'agents et à une marketplace de produits de données gouvernée, les équipes peuvent exploiter des données de confiance dans leurs applications et workflows IA, sans les développements spécifiques ni la préparation manuelle qui freinent habituellement les projets d'IA.

Par exemple, un utilisateur consommateur de données peut désormais poser une question en langage naturel, comme : « Quels sont les scores de qualité pour nos données clients ? » directement via un client compatible MCP, et obtenir la réponse sans écrire d'appels API personnalisés ni solliciter une équipe d'ingénierie data.

« Les organisations veulent déployer l'IA à grande échelle, mais la préparation des données reste le principal obstacle, explique Matt Waxman, Chief Product Officer chez Precisely. Avec cette nouvelle version de la Data Integrity Suite et notre partenariat avec Huwise pour la Data Product Marketplace, nous aidons nos clients à transformer leurs données en actifs fiables et réutilisables capables d'alimenter directement des applications d'IA et des workflows pilotés par des agents. »

Pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalités et découvrir comment Precisely aide les organisations à préparer leurs données pour l'IA, rendez–vous sur notre site web.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr .

© 2026 Precisely Software Incorporated. Tous droits réservés. Informations exclusives de Precisely, de ses filiales et/ou de ses concédants de licence — aucune reproduction, utilisation à des fins concurrentielles ou création d'œuvres dérivées sans autorisation écrite. Disponibilité non garantie. « Precisely » et les marques associées sont des marques commerciales de Precisely ; toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5739081/Precisely_Logo.jpg