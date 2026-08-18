Prodigy Technovations stellt den branchenweit ersten UFS-5.0-Protokoll-Exerciser und -Analysator vor, um die Ära KI-gestützter Speicherlösungen voranzutreiben

BENGALURU, Indien, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, ein führender Anbieter von Lösungen zur Protokollanalyse, gibt stolz die erfolgreiche Erprobung und Markteinführung des PGY-UFS5-EX-PA bekannt. Dieses bahnbrechende Tool ist der branchenweit erste UFS 5.0-Protokoll-Exerciser und -Analysator, der entwickelt wurde, um die Entwicklung von Flash-Speicherschnittstellen der nächsten Generation zu beschleunigen, die für das schnell wachsende, KI-gesteuerte Ökosystem erforderlich sind.

UFS 5.0 Protocol Exerciser & Analyzer | 46.64 Gbps HSG6B PAM4 Validation | Prodigy Technovations Speed Speed

Der PGY-UFS5-EX-PA unterstützt MIPI M-PHY® v6.0, MIPI UniPro® v3.0 sowie die JEDEC-UFS-5.0-Spezifikation und ermöglicht Datenübertragungsraten von 46,64 Gbit/s pro Lane. Dieser enorme Sprung im Durchsatz ist entscheidend für die nahtlose Ausführung von Workloads im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), für Hochgeschwindigkeits-Mobilcomputing, für ADAS im Automobilbereich sowie für immersive AR/VR-Anwendungen.

Da sich die KI von der Cloud zum „Edge" verlagert, benötigen mobile Geräte und SoCs für den Automobilbereich eine beispiellose Speicherleistung, um komplexe große Sprachmodelle (LLMs) und die Echtzeit-Datenverarbeitung zu bewältigen. Der PGY-UFS5-EX-PA bietet Entwicklungs- und Testingenieuren die unverzichtbaren Werkzeuge zur Validierung von UniPro v3.0- und UFS 5.0-Designs und stellt sicher, dass diese die strengen Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards des KI-Zeitalters erfüllen.

„Der Wandel hin zu gerätebasierter KI erfordert eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie auf Daten zugegriffen und diese übertragen werden", sagte Godfree Coelho, Gründer und CEO von Prodigy Technovations. „Unsere innovative Messlösung und die Protokollanalysefunktionen des PGY-UFS5-EX-PA bewältigen die besonderen Herausforderungen bei der Signalerfassung von PAM4 bei 46,64 Gbit/s. Indem wir diese Hürden überwinden, versetzen wir SoC- und UFS 5.0-Anbieter in die Lage, die hochleistungsfähigen Speichergrundlagen mit geringer Latenz zu schaffen, die KI-gesteuerte Anwendungen erfordern."

Prodigy Technovations ist seit langem ein beständiges Contributor-Mitglied der MIPI Alliance und beteiligt sich aktiv an den Arbeitsgruppen M-PHY und UniPro.

„Die MIPI Alliance begrüßt die fortgesetzten Entwicklungsaktivitäten rund um Tools wie dem PGY-UFS5-EX-PA, die die Implementierung und Validierung von M-PHY v6.0 und UniPro v3.0 unterstützen", sagte Peter Lefkin, Executive Director der MIPI Alliance. „Diese Bemühungen tragen zu einem gesunden Ökosystem bei, indem sie Unternehmen dabei helfen, diese Spezifikationen für eine Vielzahl von Anwendungen zu bewerten und einzuführen."

Zu den wichtigsten Merkmalen des PGY-UFS5.0-EX-PA gehören:

Unterstützung von 46,64 Gbit/s pro Lane zur Bewältigung datenintensiver KI-Workloads

Flexibilität zur Erfassung sehr großer Datenmengen durch kontinuierliches Streaming von Protokolldaten

Protokoll-Decodierung in Echtzeit mit Fehleranalyse

Triggerung basierend auf dem Paketinhalt der Schichten M-PHY v6.0, UniPro v3.0 und UFS 5.0

Protokoll-Decodierung und -Analyse auf M-PHYv6.0-, UniProv3.0- und UFS 5.0-Ebene

Preise und Verfügbarkeit

Das Modell PGY-UFS5.0-EX-PA ist ab sofort bestellbar. Für Testanfragen oder Preisinformationen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Informationen zu Prodigy Technovations

Prodigy Technovations bietet Lösungen für die Protokollanalyse, Decodierung und das Testen der PHY-Schicht für Technologien wie PCIe 5.0, eMMC, SD, SDIO, UHS-II, MIPI I3C, MIPI RFFE und MIPI SPMI und unterstützt Ingenieure so bei der Validierung komplexer Hardware-Designs.

Kontakt:

Godfree Coelho

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+91 8042126100