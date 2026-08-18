Prodigy Technovations dévoile le premier testeur et analyseur de protocole UFS 5.0 du secteur, destiné à ouvrir la voie à l'ère du stockage basé sur l'IA

BENGALURU, Inde, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, leader dans le domaine des solutions d'analyse de protocoles, a le plaisir d'annoncer que le test et le lancement du PGY-UFS5-EX-PA se sont déroulés avec succès. Cet outil révolutionnaire est le premier testeur et analyseur de protocole UFS 5.0 du secteur, conçu pour accélérer le développement des interfaces de mémoire flash de nouvelle génération indispensables à l'écosystème en plein essor basé sur l'intelligence artificielle.

UFS 5.0 Protocol Exerciser & Analyzer | 46.64 Gbps HSG6B PAM4 Validation | Prodigy Technovations Speed Speed

Compatible avec les normes MIPI M-PHY® v6.0, MIPI UniPro® v3.0 et la spécification JEDEC UFS 5.0, le PGY-UFS5-EX-PA permet d'atteindre des débits de transfert de données de 46,64 Gbit/s par voie. Cette augmentation considérable du débit est essentielle pour garantir le bon fonctionnement des charges de travail liées à l'intelligence artificielle (IA), de l'informatique mobile à haut débit, des systèmes ADAS pour l'automobile et des applications immersives de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV).

À mesure que l'IA passe du cloud à la « périphérie », les appareils mobiles et les SoC automobiles ont besoin de performances de stockage sans précédent pour gérer les modèles linguistiques complexes de grande taille (LLM) et le traitement des données en temps réel. Le PGY-UFS5-EX-PA offre aux ingénieurs de conception et d'essais, les outils indispensables pour valider les conceptions UniPro v3.0 et UFS 5.0, garantissant ainsi qu'elles répondent aux normes rigoureuses de fiabilité et de performance de l'ère de l'IA.

« L'évolution vers l'IA embarquée exige un changement radical dans la manière dont les données sont consultées et transférées », a déclaré Godfree Coelho, fondateur et PDG de Prodigy Technovations. « Notre solution de sondage innovante et nos capacités d'analyse de protocole intégrées au PGY-UFS5-EX-PA permettent de relever les défis spécifiques liés à l'acquisition du signal PAM4 à 46,64 Gbps. En surmontant ces obstacles, nous donnons aux fournisseurs de SoC et d'UFS 5.0 les moyens de mettre en place les infrastructures de stockage hautes performances et à faible latence dont les applications basées sur l'IA ont besoin. »

Prodigy Technovations est un membre « Contributor » de longue date de l'Alliance MIPI, participant activement aux groupes de travail M-PHY et UniPro.

« L'Alliance MIPI se félicite de la poursuite des activités de développement autour d'outils tels que le PGY-UFS5-EX-PA, qui facilitent la mise en œuvre et la validation des normes M-PHY v6.0 et UniPro v3.0 », a déclaré Peter Lefkin, directeur exécutif de l'Alliance MIPI. « Ces initiatives contribuent à la santé de l'écosystème en aidant les entreprises à évaluer et à adopter ces spécifications pour toute une série d'applications. »

Les principales caractéristiques du PGY-UFS5.0-EX-PA sont les suivantes :

Prise en charge d'un débit de 46,64 Gbit/s par voie pour gérer les charges de travail d'IA génératrices d'un volume important de données

Flexibilité permettant de collecter de très grands volumes de données grâce à la transmission en continu des données de protocole

Décodage de protocole en temps réel avec analyse des erreurs

Déclenchement basé sur le contenu des paquets des couches M-PHY v6.0, UniProv 3.0 et UFS 5.0

Décodage et analyse des protocoles de couche M-PHY v6.0, UniProv 3.0 et UFS 5.0

Prix et disponibilité

Le PGY-UFS5.0-EX-PA est disponible à la commande dès maintenant. Pour toute demande d'évaluation ou d'informations tarifaires, veuillez écrire à [email protected].

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations propose des solutions d'analyse de protocoles, de décodage et de test de la couche PHY pour des technologies telles que PCIe 5.0, eMMC, SD, SDIO, UHS-II, MIPI I3C, MIPI RFFE et MIPI SPMI, aidant ainsi les ingénieurs à valider des conceptions matérielles complexes.

Contact :

Godfree Coelho

[email protected]

+91 8042126100