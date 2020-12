ProLabs erweitert Aktivitäten in Europa und Indien, um die steigende Nachfrage nach Glasfaserlösungen zu decken

Jason Moate, Direktor und Produktionsleiter von ProLabs, sagte: „In diesem Jahr haben wir eine hohe Nachfrage nach unseren Produkten in allen Ländern, die wir in Europa und auch in Indien bedienen, gesehen. Obwohl der Bedarf an unseren Produkten in der gegenwärtigen Situation groß ist bewältigen wir diese Aufgabe mit unseren Mitarbeitern in der Produktion und denen die aus dem Homeoffice arbeiten. Trotz der momentanen erschwerten Situation haben wir Marktanteile gewonnen, da die Kunden ihre Nachfrage nach hoher Qualität, kurzen Vorlaufzeiten und niedrigeren Kosten steigern."