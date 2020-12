ProLabs étend ses activités en Europe et en Inde pour répondre à la demande croissante de ses solutions en fibre optique

Jason Moate, directeur des opérations chez ProLabs, a déclaré: Au cours de cette année, nous avons constaté une forte demande pour nos produits dans tous les pays que nous servons en Europe ainsi qu'en Inde. Bien que le besoin pour nos produits soit plus important dans l'environnement actuel, avec de nombreuses personnes et organisations travaillant à distance, nous avons également gagné des parts de marché car les clients exigent des produits de haute qualité, des délais courts et des coûts réduits.

Pour plus d'informations, contactez [email protected]

À propos de ProLabs

ProLabs est l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseaux optiques. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise fournit des solutions de connectivité optique qui donnent aux clients la liberté, le choix et une interopérabilité transparente. Elle est au service d'un large éventail d'industries, y compris les entreprises, les gouvernements et les plus grands prestataires de services du monde entier.

En défendant des normes plus élevées en matière de technologie et de service, ProLabs fait évoluer les mentalités des centres de données et des fournisseurs de services du monde entier. Elle fournit des solutions dont la forme et les fonctionnalités sont 100 % compatibles entre 100 fabricants OEM, couvrant plus de 20 000 systèmes et plates-formes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.prolabs.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358169/Jason_Moate.jpg

SOURCE ProLabs