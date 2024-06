Regis Rimbert wird zum Geschäftsführer der Wolford AG ernannt

NEW YORK, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Lanvin Group (NYSE: LANV, die „Gruppe"), ein globaler Luxusmodekonzern, gab heute bekannt, dass Regis Rimbert vom Aufsichtsrat der Wolford AG mit Wirkung zum 14. Juni 2024 zum Geschäftsführer der Wolford AG ernannt wurde. Er tritt die Nachfolge von Silvia Azzali an, die sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen.

Rimbert verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Mode- und Luxusbranche, wo er transformative Initiativen im Einzelhandel, im Online-Bereich und im internationalen Geschäft anführte leitete.

Er hat bei renommierten Marken wie Prada und Dior wichtige Funktionen in den Bereichen strategische Planung, Geschäftsentwicklung, Krisenmanagement und operative Exzellenz ausgeübt. Zu seinen Leistungen gehören die Umstrukturierung von Investitionen, die Optimierung von Lieferketten und der Aufbau globaler Vertriebsnetze. Von 2009 bis 2013 war er bei Wolford in leitender Position tätig und konnte in dieser Zeit den Umsatz und die Rentabilität der Marke durch eine Omnichannel-Umstellung deutlich steigern.

In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer hat Rimbert die Aufgabe, die strategische Umgestaltung des Unternehmens voranzutreiben und sich dabei auf die internationale Entwicklung, die Erweiterung der Produktlinien und die technologische Innovation zu konzentrieren, mit dem Ziel, die innovativen Stoffe und hochwertigen Produkte von Wolford mehr Kunden zugänglich zu machen.

Zhen Huang, Vorsitzender der Lanvin Group, sagte: „Wolford ist mit seiner 70-jährigen Tradition eine legendäre Skinwear-Marke, die für ihre exquisiten Stoffe und erstklassigen Innovationen bekannt ist und ein integraler Bestandteil der Familie der Lanvin Group ist. Die Lanvin Group wird die Marke weiterhin bei ihrer Transformation, ihrem Wachstum und ihrer Expansion unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit der neuen Leitung von Wolford zusammenzuarbeiten, um das Erbe der Marke zu nutzen und ihre Archive zu verwenden, während wir unsere Produktkategorien und Angebote weiterentwickeln und Wolford zu einem wichtigen Wachstumsmotor für die Lanvin Group machen."

Eric Chan, Geschäftsführer der Lanvin Group, sagte: „Wir freuen uns sehr, Regis bei Wolford willkommen zu heißen. Seine umfassende Erfahrung und visionäre Führungsstärke machen ihn zum idealen Kandidaten, um Wolford zum Erfolg zu führen. Seine Vision passt perfekt zu unserem Engagement für neue Trends und die Erfüllung der sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden. Wir möchten auch Silvia Azzali unseren Dank für ihre wertvollen Beiträge zu Wolford aussprechen."

Informationen zur Lanvin Group

Die Lanvin Group ist ein weltweit führender Luxusmodekonzern mit Hauptsitz in Shanghai, China, der weltweit bekannte Marken wie Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, St. John Knits und Caruso umfasst. Die Lanvin Group nutzt die Kraft ihrer einzigartigen strategischen Allianz aus branchenführenden Partnern im Luxusmodebereich, um die globale Präsenz ihrer Portfoliomarken zu erweitern und ein nachhaltiges Wachstum durch strategische Investitionen und umfassendes operatives Know-how zu erzielen, kombiniert mit einem tiefen Verständnis und einem unvergleichlichen Zugang zu den am schnellsten wachsenden Luxusmodemärkten der Welt. Die Lanvin Group ist an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „LANV" notiert. Weitere Informationen zur Lanvin Group finden Sie unter www.lanvin-group.com. Unsere Investorenpräsentation finden Sie unter https://ir.lanvin-group.com.

