Regis Rimbert獲任命為Wolford AG首席執行官

紐約2024年6月13日 /美通社/ -- 全球時尚奢侈品集團 Lanvin Group（復朗集團）（紐交所代碼: LANV，簡稱「集團」）今日宣佈，Regis Rimbert已被Wolford AG監事會任命為Wolford AG首席執行官, 自2024年6月14日起生效。他將接替Silvia Azzali，後者因個人原因選擇離開公司。

Regis Rimbert在時尚和奢侈品領域擁有超過 20 年的傑出領導經驗，成功引領了零售、線上和國際業務的轉型。

他曾在Prada和Dior等知名品牌擔任要職，擅長戰略規劃、業務發展、危機管理和運營管理，並在重組投資、供應鏈優化和在全球建立優質分銷網絡方面，Regis都取得了顯著成就。他也曾於2009年到2013年間在Wolford沃爾福特擔任高管職位，並通過全渠道轉型實現銷售額和盈利能力的顯著提升。

作為首席執行官，Regis Rimbert的使命是推動公司以國際化發展、豐富產品線以及技術創新為重點的戰略轉型，讓更多客戶能夠接觸到Wolford沃爾福特的創新面料和高品質產品。

復朗集團董事長黃震先生表示：「Wolford沃爾福特擁有超過70年的品牌歷史，以精緻材質和前沿創新聞名，不僅是標誌性的高奢貼身服飾品牌，也是復朗集團大家庭不可或缺的成員。復朗集團將繼續支持品牌的轉型、增長與拓展工作，並期待未來與Wolford沃爾福特的新領導層合作，充分發掘品牌文化內核和歷史檔案，賦能產品的創新和品類的延伸，使Wolford沃爾福特成為復朗集團實現持續增長的一個重要引擎。」

復朗集團首席執行官陳健豪先生表示：「我們非常高興地歡迎Regis加入Wolford沃爾福特。他的深厚經驗與富有遠見的領導能力使他成為帶領Wolford沃爾福特邁向成功的理想人選。他的願景與我們開創新趨勢、滿足客戶不斷變化需求的承諾完美契合。我們也要感謝Silvia Azzali對Wolford沃爾福特所做出的寶貴貢獻。」

關於Lanvin Group

Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，2022 年 12 月 15 日起以「LANV」 為代碼在紐約證券交易所上市交易。復朗集團旗下品牌包括法國歷史悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利高奢貼身服飾品牌 Wolford、意大利奢侈鞋履品牌 Sergio Rossi、美國奢華女裝品牌 St. John 以及意大利高端男裝製造商 Caruso。憑借創新理念和與行業領先合作夥伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入瞭解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站http://www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往 https://ir.lanvin-group.com。

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