REVOLVE GROUP, INC. ERWIRBT EINE MEHRHEITSBETEILIGUNG AM FRANZÖSISCHEN COUTURE-HAUS ALEXANDRE VAUTHIER

Strategische Akquisition erweitert die Marken REVOLVE und FWRD House of Brands und bereichert das Modeangebot von REVOLVE um die zeitlose Haute Couture Wertarbeit von Alexandre Vauthier

LOS ANGELES, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- REVOLVE Group, Inc. (NYSE: RVLV), die Modedestination für Verbraucher*innen der nächsten Generation, gab bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an der geschätzten Luxusmodemarke Alexandre Vauthier erworben hat. Mit diesem strategischen Schritt differenziert sich REVOLVE Group, Inc. im Premium- und High-End-Modemarkt weiter und bringt seine Mission, die Modelandschaft neu zu definieren, um einen bedeutenden Schritt vorwärts.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Alexandre Vauthier, einem angesehenen Namen der Haute Couture. Durch die Integration unserer wirkungsvollen Markenmarketingstrategien und unserer betrieblichen Exzellenz mit Vauthiers visionären Designs werden wir eine neue Ära des modischen Einflusses im Luxusbereich einläuten und ein ikonisches französisches Haus aufbauen" - Michael Mente, einer der Geschäftsführer und Mitbegründer der REVOLVE Group, Inc.

Das Unternehmen Alexandre Vauthier ist für seine Couture-Designs und seine tadellose Handwerkskunst bekannt und hat sich einen ausgezeichneten Platz in der Luxusmode erobert. Mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz im Luxusmarken-Portfolio von FWRD und einer starken Resonanz bei seinem anspruchsvollen Kundenstamm verkörpert Alexandre Vauthier Eleganz, Innovation und Luxus.

Diese spannende Partnerschaft zwischen REVOLVE Group, Inc. und Alexandre Vauthier bietet die Gelegenheit, die Stärken des jeweils anderen zu nutzen. Durch die Integration der modernsten Marketingstrategien, datengesteuerten Merchandising-Techniken und einer renommierten betrieblichen Infrastruktur von REVOLVE und FWRD mit der ikonischen Markenidentität und außerordentlichen Handwerkskunst von Alexandre Vauthier zielt die Zusammenarbeit darauf ab, Alexandre Vauthier zu neuen Höhen in der Luxusmodelandschaft zu führen.

„Als ich das erste Mal mit dem Team von REVOLVE zusammentraf, spürte ich sofort ihr Verständnis für den Aufbau eines Haute-Couture-Geschäfts für die Kund*innen von heute und ihre Unterstützung für all die speziellen Techniken und Effekte, die notwendig sind, um eine Kollektion in dieser sehr speziellen Ecke der Mode zu konzipieren und sie in jeder Saison zu einem hochwertigen Konfektions- und Accessoires-Angebot zu entwickeln. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel für mein Haus mit dem zusätzlichen Metier, das REVOLVE bietet." - Alexandre Vauthier

REVOLVE, FWRD und Alexandre Vauthier veranstalten während der Pariser Modewoche ein exklusives Abendessen, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben und das den Beginn ihrer spannenden Partnerschaft kennzeichnet. Die Kund*innen können sich auf eine Neuinterpretation der Kreationen von Alexandre Vauthier freuen, die in der kommenden Herbstsaison auf FWRD und AlexandreVauthier.com zu sehen sein werden, gefolgt von einer Show während der Paris Couture Week im Januar 2025.

Während REVOLVE Group, Inc. sein Portfolio weiter ausbaut und auf die sich verändernden Vorlieben seiner weltweiten Kundschaft eingeht, unterstreicht diese Übernahme das Engagement des Unternehmens, Wachstum, Innovation und Exzellenz in der Modewelt voranzutreiben. Die Marke freut sich über die weitere Eingliederung in den Luxusbereich, der sich nahtlos in das Ethos von REVOLVE und FWRD einfügt, aufstrebende und unabhängige Marken zu unterstützen und natürliche und authentische Beziehungen durch Partnerschaften und Akquisitionen zu fördern.

Als Teil der Transaktion wird Revolve Group, Inc. die erworbenen Vermögenswerte in ein neu gegründetes Unternehmen einbringen und über drei Jahre hinweg sechs Millionen Euro investieren. Weitere Bedingungen wurden nicht verlautbart.

Informationen zu Revolve Group

Die Revolve Group (RVLV) ist der Modeeinzelhändler der nächsten Generation für Millennials und die Generation Z. Als vertrauenswürdige Premium-Lifestyle-Marke und erste Online-Quelle für Entdeckungen und Inspirationen bieten wir ein ansprechendes Kundenerlebnis mit einem umfangreichen, aber sorgfältig ausgewählten Angebot an Kleidung, Schuhen, Accessoires und Beauty-Styles. Unsere dynamische Plattform verbindet eine engagierte Gemeinschaft von Millionen von Kund*innen, Tausende von globalen Mode-Influencern und Hunderte von aufstrebenden, etablierten und eigenen Marken.

Wir wurden 2003 von unseren beiden Geschäftsführern Michael Mente und Mike Karanikolas gegründet. Wir verkaufen Waren über zwei sich ergänzende Segmente, REVOLVE und FWRD, die eine gemeinsame Plattform nutzen. Über REVOLVE bieten wir ein Sortiment an Premium-Kleidung und -Schuhen, Accessoires und Beauty-Produkten von aufstrebenden, etablierten und eigenen Marken an. Über FWRD bieten wir ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an beliebten und aufstrebenden Luxusmarken an. Weitere Informationen finden Sie unter www.revolve.com.

Informationen zu Alexandre Vauthier

Mit seiner Leidenschaft für Schnitte und der hingebungsvollen Suche nach neuen Stoffen erlernte Alexandre Vauthier die Geheimnisse der Haute Couture an der Seite von Thierry Mugler und Jean Paul Gaultier. Im Jahr 2009 beschloss er aus einer Laune heraus, seine eigene Marke zu gründen, um seinem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und seinem Respekt für die im Laufe seiner Karriere entdeckte Handwerkskunst Ausdruck zu verleihen. Seit 2014 ist das Haus das 14. Mitglied der Chambre syndicale de la Haute-Couture und ist nun im offiziellen Kalender dieser einzigartigen Modewoche vertreten.

Zu den Grundlagen seines Stils gehören innovative Stoffe und Techniken, die das Beste der Couture und einen angeborenen Sinn für Passform zur Schau stellen. Die Kleider von Alexandre Vauthier setzen den weiblichen Körper, und alle Frauen, in Szene. Die Leidenschaft und das Flair des Couturiers und Designers haben so einzigartige und unterschiedliche Ikonen wie Madonna, Roisin Murphy, Beyoncé, Rihanna, Gwen Stefani und Alessandra Ambrosio, berühmte Schauspielerinnen wie Kate Bosworth, Emma Roberts, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Sofia Loren, Noomi Rapace, Sylvie Testud und Juliette Binoche, Künstler wie Kesh und It-Girls wie Poppy Delevigne eingekleidet.

Alexandre Vauthier wird weltweit in 150 Geschäften verkauft.

