REVOLVE GROUP, INC. ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LA MAISON DE COUTURE FRANÇAISE ALEXANDRE VAUTHIER

L'acquisition stratégique élargit les marques REVOLVE et FWRD, en enrichissant l'offre de REVOLVE avec le savoir-faire intemporel d'Alexandre Vauthier en matière de haute couture.

LOS ANGELES, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- REVOLVE Group, Inc. (NYSE : RVLV), la destination mode pour les consommateurs de nouvelle génération, a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans la prestigieuse marque de mode de luxe, Alexandre Vauthier. Cette décision stratégique permet à REVOLVE Group, Inc. de se différencier davantage sur le marché de la mode haut de gamme, et de franchir une étape importante dans sa mission de redéfinition du paysage de la mode.

« Nous sommes ravis de nous associer à Alexandre Vauthier, un grand nom de la haute couture. En intégrant nos stratégies marketing et notre excellence opérationnelle aux créations visionnaires de Vauthier, nous sommes prêts à ouvrir une nouvelle ère d'influence de la mode dans le luxe pour construire une maison française emblématique » - Michael Mente, Co-CEO et co-fondateur de REVOLVE Group, Inc.

Réputé pour ses créations couture et son savoir-faire impeccable, Alexandre Vauthier s'est taillé une place de choix dans la sphère de la mode de luxe. Avec une expérience réussie dans le portefeuille de marques de luxe de FWRD et une forte résonance auprès de sa clientèle sophistiquée, Alexandre Vauthier incarne l'élégance, l'innovation et le luxe.

Ce partenariat passionnant entre REVOLVE Group, Inc. et Alexandre Vauthier est l'occasion de tirer parti des forces de chacun. En intégrant les stratégies marketing de pointe de REVOLVE et FWRD, les techniques de merchandising basées sur les données et l'infrastructure opérationnelle réputée d'Alexandre Vauthier, l'identité emblématique de la marque et son savoir-faire exceptionnel, cette collaboration vise à propulser Alexandre Vauthier vers de nouveaux sommets dans le paysage de la mode de luxe.

« Lorsque j'ai rencontré l'équipe REVOLVE pour la première fois, j'ai immédiatement senti qu'elle comprenait la nécessité de développer une activité de haute couture pour le consommateur d'aujourd'hui et qu'elle soutenait toutes les techniques spécialisées et les effets nécessaires pour conceptualiser une collection dans ce domaine très particulier de la mode, ainsi que pour la développer en une offre de prêt-à-porter et d'accessoires de haute qualité à chaque saison. Je me réjouis de ce nouveau chapitre pour ma maison avec le métier qu'offre REVOLVE. » - Alexandre Vauthier

REVOLVE, FWRD et Alexandre Vauthier s'apprêtent à organiser un dîner exclusif, sur invitation uniquement, pendant la Paris Fashion Week, afin de marquer le début de leur partenariat passionnant. Les consommateurs peuvent s'attendre à une nouvelle interprétation des créations d'Alexandre Vauthier, qui sera bientôt accessible sur FWRD et AlexandreVauthier.com au cours de la prochaine saison d'automne, suivie d'un défilé pendant la Haute Couture Week à Paris en janvier 2025.

Alors que REVOLVE Group, Inc. continue d'élargir son portefeuille et de répondre aux préférences changeantes de sa base de consommateurs mondiale, cette acquisition souligne l'engagement de la société à stimuler la croissance, l'innovation et l'excellence dans le monde de la mode. La marque est enthousiaste à l'idée de s'intégrer davantage dans l'espace de luxe qui s'aligne parfaitement avec l'éthique de REVOLVE et de FWRD, qui consiste à défendre les marques émergentes et indépendantes, en favorisant des relations naturelles et authentiques par le biais de partenariats et d'acquisitions.

Dans le cadre de cette transaction, Revolve Group, Inc. apportera les actifs achetés à une entité nouvellement formée et investira 6 millions d'euros sur trois ans. D'autres conditions n'ont pas été divulguées.

Contacts avec les médias de REVOLVE :

[email protected]

[email protected]

Contacts avec les médias d'Alexandre Vauthier :

Melissa Wiggins [email protected] Adam Vossen [email protected] Sammy Bizenov [email protected]

À propos de Revolve Group

Revolve Group (RVLV) est le détaillant de mode de nouvelle génération pour les consommateurs de la génération Y et de la génération Z. En tant que marque de style de vie haut de gamme de confiance et source en ligne incontournable de découverte et d'inspiration, nous proposons une expérience client intéressante à partir d'une vaste offre de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté. Notre plate-forme dynamique relie une communauté profondément engagée de millions de consommateurs, de milliers d'influenceurs mondiaux de la mode et de centaines de marques émergentes, établies ou propres.

Nous avons été fondés en 2003 par nos co-PDG, Michael Mente et Mike Karanikolas. Nous vendons des marchandises par le biais de deux segments complémentaires, REVOLVE et FWRD, qui s'appuient sur une plate-forme unique. REVOLVE propose un assortiment de vêtements et de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté haut de gamme provenant de marques émergentes, établies ou propres. Par l'intermédiaire de FWRD, nous proposons un assortiment très sélectif de marques de luxe emblématiques et émergentes. Pour plus d'informations, consultez le site www.revolve.com.

À propos d'Alexandre Vauthier

Passionné par la coupe et la recherche de nouvelles matières, Alexandre Vauthier a appris les secrets de la haute couture aux côtés de Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier. En 2009, il décide, sur un coup de tête, de lancer sa propre marque pour exprimer son besoin d'indépendance et son respect pour le savoir-faire artisanal découvert tout au long de sa carrière. Depuis 2014, la Maison est le 14e membre de la Chambre syndicale de la Haute-Couture et défile désormais dans le calendrier officiel de cette Fashion Week unique.

Les fondements de son style comprennent des tissus et des techniques innovants qui mettent en valeur le meilleur de la couture, ainsi qu'un sens inné de la coupe. Les robes d'Alexandre Vauthier mettent en valeur le corps féminin - et toutes les femmes. La passion et le flair du couturier-designer ont attiré des icônes aussi uniques et variées que Madonna, Roisin Murphy, Beyoncé, Rihanna, Gwen Stefani et Alessandra Ambrosio, des actrices célèbres telles que Kate Bosworth, Emma Roberts, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Sofia Loren, Noomi Rapace, Sylvie Testud et Juliette Binoche, des artistes comme Kesh et des it-girls comme Poppy Delevigne.

Alexandre Vauthier est proposé chez 150 détaillants dans le monde.

