Ridgewood Infrastructure kündigt den Erwerb von Valley Cold an

NEW YORK, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ridgewood Infrastructure, ein führendes Investmentunternehmen, das sich auf wichtige Infrastrukturen im unteren Mittelstand der USA konzentriert, gab heute seine Investition in Valley Cold Storage & Transportation („Valley Cold") bekannt, einem führenden Anbieter von temperaturgeführten Lager- und Logistiklösungen in strategisch günstig gelegenen Märkten.

„Valley Cold erbringt wichtige Dienstleistungen, die für die Lieferketten seiner Kunden von entscheidender Bedeutung sind", sagte Ryan Stewart, Partner bei Ridgewood Infrastructure. „Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern bei Valley Cold zusammenzuarbeiten, um diese lebenswichtigen Dienstleistungen weiterhin anzubieten und neue Möglichkeiten zu erkunden, um ihre Aktivitäten auszubauen und zu verbessern."

Die Investition in Valley Cold erfolgt zu einer Zeit, in der die Kühlhausbranche ein erhebliches Wachstum erlebt. Mit der Unterstützung von Ridgewood Infrastructure ist Valley Cold gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren und seine Expansion sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Märkten fortzusetzen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ridgewood Infrastructure", sagte Clay Bush, geschäftsführender Direktor und Gründer von Valley Cold. „Ihr tiefgreifendes Verständnis des Infrastruktursektors, der Logistik und des Lieferkettenmanagements sowie ihr Engagement für langfristiges Wachstum machen Ridgewood zum perfekten Partner, um Valley Cold auf die nächste Stufe zu bringen."

„Ridgewood Infrastructure freut sich, Valley Cold in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen", sagte Ross Posner, Managing Partner bei Ridgewood Infrastructure. „Diese Übernahme entspricht unserer Strategie, in wichtige Infrastrukturen zu investieren, die kritische Lieferketten unterstützen. Wir haben den Kühlraum schon seit einiger Zeit untersucht, und was Clay und Jenny aufgebaut haben, ist etwas Besonderes. Wir freuen uns darauf, Valley Cold dabei zu helfen, sein Wachstumspotenzial auszuschöpfen."

Informationen zu Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure ist ein führender Infrastrukturinvestor im unteren Mittelstand der USA mit den Schwerpunkten Wasser, Energiewende, Verkehr und Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ridgewoodinfrastructure.com.

Informationen zu Valley Cold

Valley Cold ist ein führender Anbieter von temperaturgesteuerten Lager- und Logistiklösungen und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für die Lebensmittel-, Agrar-, Einzelhandels- und Pharmaindustrie. Mit mehreren hochmodernen Anlagen und einem engagierten Kundenservice ist Valley Cold ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die zuverlässige Kühlkettenlösungen suchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.valleycoldstore.com.

Ridgewood Infrastructure

527 Madison Avenue, 18th Floor

New York, NY 10022

Telefon: (212) 867-0050

E-Mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163658/Ridgewood_Logo.jpg