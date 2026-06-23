Rockwell Automation: Cranswick steigert Effizienz seiner Produktionslinie mit präziser robotergestützter Pick-and-Place-Technologie

Gourmet-Lebensmittelhersteller automatisiert Endverpackungsprozess mit autonox-Robotern und arbeitet dafür mit CWM Automation zusammen

MILTON KEYNES, Großbritannien, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass Cranswick Plc, einer der führenden britischen Hersteller von Premium-Gourmet-Lebensmitteln, ein neues robotergestütztes Pick-and-Place-System für die End-of-Line-Verpackung von autonox Robotics in Betrieb genommen.

Jedes Jahr stellt Cranswick Millionen von „Pigs-in-Blankets" (mit Speck ummantelte Würstchen) für den Weihnachtsmarkt her. Die letzte Phase des Prozesses – die Entnahme der Würstchen vom Förderband und das Einlegen in die Verpackung – wurde bislang noch manuell durchgeführt, was zu Verzögerungen und anderen Einschränkungen geführt hat. Cranswick beauftragte CWM Automation mit der Entwicklung und Lieferung eines vollautomatischen Pick-and-Place-Systems, das es Mitarbeitenden ermöglicht, qualifiziertere Aufgaben zu übernehmen.

„Die Automatisierung dieser Phase des Prozesses stellte uns vor einige komplexe Herausforderungen", sagte Åsa Arvidsson, Regional Vice President EMEA North Region, Rockwell Automation. „Das neue System musste mit hoher Präzision und Geschwindigkeit arbeiten. Durch unsere strategische Zusammenarbeit mit autonox Robotics konnten wir CWM Automation dabei unterstützen, dies zu ermöglichen."

Angetrieben von Rockwell Automation Allen-Bradley® Kinetix VP-Servomotoren mit geringer Trägheit, die von einer Allen-Bradley® GuardLogix® 5380-Sicherheitssteuerung gesteuert werden, erkennt das neue End-of-Line-Pick-and-Place-System präzise das Vorhandensein und die Ausrichtung jedes Würstchens. Anschließend nimmt ein autonox-Delta-Roboter die Wurst auf, richtet sie korrekt aus und legt sie in die entsprechende Verpackung – 240 Mal pro Minute.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Pick-and-Place-System", berichtet Mark Lundgren, Chief Engineering Manager bei Cranswick Gourmet Sausage. „Dank Rockwell Automation und CWM Automation sind wir in der Lage, unsere Produktionsziele und -termine weitaus effizienter und kostengünstiger einzuhalten. Unsere Arbeitsproduktivität an der Produktionslinie ist stark gestiegen, und das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter nicht nur qualifiziertere und komfortablere Arbeit durchführen, sondern oft auch an anderen Produktionslinien arbeiten können."

„Cranswick musste das neue System in Betrieb nehmen, um sein jährliches Produktionsziel zu erreichen", erklärt Mick Williams, Geschäftsführer von CWM Automation, einem Gold-Level OEM von Rockwell Automation. „Um dies zu erreichen, haben wir eng mit dem Ingenieurteam von Cranswick und den Systemberatern von Rockwell Automation zusammengearbeitet. Es war eine produktive Zusammenarbeit, und wir haben gemeinsam eine sehr anspruchsvolle Frist eingehalten."

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie bitte http://www.rockwellautomation.com .

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