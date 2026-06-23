Rockwell Automation annonce que Cranswick va améliorer l'efficacité de sa ligne de production grâce à une technologie pick-and-place robotisée de précision

En collaboration avec CWM Automation, le fabricant de produits alimentaires gastronomiques automatise son processus de conditionnement en bout de ligne avec des robots autonox

MILTON KEYNES, Angleterre, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce que la société Cranswick Plc, l'un des principaux fabricants britanniques de produits gastronomiques haut de gamme, a mis en service un nouveau système robotisé pick and place (prélèvement et placement) en bout de ligne grâce à autonox Robotics.

Cranswick produit chaque année des millions de « pigs-in-blankets » (saucisses enrobées de bacon) pour les marchés de Noël. La dernière étape du processus, qui consiste à retirer les saucisses du tapis roulant et à les conditionner, était jusqu'ici réalisée manuellement, ce qui entraînait des retards et d'autres contraintes. Cranswick a fait appel à CWM Automation pour concevoir et fournir un système pick and place entièrement automatisé, permettant aux collaborateurs concernés d'assumer des tâches plus qualifiées.

« L'automatisation de cette étape présentait des défis complexes », rappelle Åsa Arvidsson, vice-présidente régionale EMEA nord, Rockwell Automation. « Le nouveau système devait fonctionner avec une précision et une rapidité exceptionnelles. Grâce à notre collaboration stratégique avec autonox Robotics, nous avons pu aider CWM Automation à concrétiser cet objectif. »

Alimenté par des servomoteurs à faible inertie Allen-Bradley® Kinetix VP contrôlés par un automate de sécurité Allen-Bradley® GuardLogix® 5380, le nouveau système pick and place en bout de ligne détecte avec précision la présence et l'orientation de chaque saucisse. Il utilise ensuite un robot autonox Delta pour prélever la saucisse, l'aligner correctement et la placer dans l'emballage approprié, 240 fois par minute.

« Nous sommes très satisfaits du nouveau système pick and place », déclare Mark Lundgren, directeur technique de Cranswick Gourmet Sausage. « Grâce à Rockwell Automation et à CWM Automation, nous sommes en mesure d'atteindre nos objectifs de production et de respecter nos délais d'une manière beaucoup plus efficace et rentable. La productivité sur la ligne de production est considérablement accrue, ce qui signifie que notre personnel bénéficie désormais de postes plus qualifiés et plus confortables, et qu'il est aussi souvent disponible pour travailler sur d'autres lignes. »

« Il fallait que le nouveau système de Cranswick soit opérationnel pour atteindre son objectif de production annuel », explique Mick Williams, directeur général de CWM Automation, un équipementier de niveau Gold de Rockwell Automation. « Pour y parvenir, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe d'ingénieurs de Cranswick et les experts en systèmes de Rockwell Automation. Cette collaboration s'est révélée excellente et nous avons réussi ensemble à respecter un délai très serré. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents et le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à l'entreprise connectée (Connected Enterprise®) dans les entreprises industrielles, visitez le site http://www.rockwellautomation.com .

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