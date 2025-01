Rockwell Automation verstärkt Support für Maschinenbauer in Europa, dem Nahen Osten und Afrika durch die Ernennung von Fabrizio Scovenna

Die neue, auf Erstausrüster (OEMs) ausgerichtete Funktion wird ein höheres Maß an Engagement, Kapazität und Unterstützung bieten

BRÜSSEL, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Ernennung von Fabrizio Scovenna zum Vertriebsleiter, OEMs, für Europa, den Nahen Osten und Afrika bekannt gegeben.

Rockwell Automation has announced that Fabrizio Scovenna has been appointed sales director, OEM, for Europe, Middle East and Africa.

„Unsere Priorität bei Maschinenbauern ist sicherzustellen, dass sie so produktiv und innovativ wie möglich agieren können, damit sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind", sagte Scovenna. „Die frühzeitige Einführung neuer Technologien ist der Schlüssel zu diesem Erfolg. Ich fühle mich geehrt und freue mich, unsere OEMs in der gesamten Region zu unterstützen."

In seiner fast 35-jährigen Laufbahn bei Rockwell Automation hatte Scovenna bereits eine Vielzahl strategischer Führungspositionen inne, zuletzt als Vertriebsleiter für Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, OEM) für die südliche EMEA-Region von Rockwell, eine Position, die er seit 2021 hat. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender von Sensia und ASEM.

Gustavo Zecharies, Leiter der Region EMEA bei Rockwell Automation, sagte: „Fabrizio bringt eine Fülle von Talenten mit und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz. In dieser neuen Position wird er für die Entwicklung und Überwachung der Umsetzung von Wachstumsstrategien und -programmen für Maschinenbauer in der gesamten EMEA-Region verantwortlich sein."

Scovenna wird seine Rolle als geschäftsführender Direktor von Rockwell Automation in Italien beibehalten.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593906/ING_FABRIZIO_SCOVENNA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg