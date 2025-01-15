روكويل أوتوميشن تعيّن فابريزيو سكوفينا لتسريع دعم مصنعي المعدات الأصلية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الدور الجديد سيركز على تعزيز مستويات الدعم والتفاعل لتلبية احتياجات مصنعي المعدات الأصلية

.بروكسل، 15 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن تعيين فابريزيو سكوفينا مديراً للمبيعات في قسم تصنيع المعدات الأصلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

Rockwell Automation has announced that Fabrizio Scovenna has been appointed sales director, OEM, for Europe, Middle East and Africa.

وبهذه المناسبة، قال سكوفينا: "تتمثل أولويتنا مع مصنعي المعدات الأصلية في ضمان أن يكونوا منتجين ومبتكرين قدر الإمكان، مما يسمح لهم بالبقاء في صدارة المنافسة"؛ وأضاف قائلا: "إن التبني المبكر للتقنيات الجديدة هو مفتاح النجاح. يشرفني ويسعدني دعم مصنعي المعدات الأصلية في المنطقة."

على مدار ما يقرب من 35 عامًا في شركة روكويل اتوميشن، تولى سكوفينا مجموعة متنوعة من الأدوار القيادية الاستراتيجية، كان آخرها منصب مدير المبيعات في قسم تصنيع المعدات الأصلية لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة روكويل اتوميشن ، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2021. بالإضافة الى هذا، يشغل فابريزيو سكوفينا أيضا منصب رئيس مجلسي إدارة كل من Sensia وASEM.

من جهته، قال غوستافو زيشاريس، الرئيس الإقليمي لشركة روكويل أوتوميشن في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: " يتمتع فابريزيو بخبرة واسعة وكفاءات متميزة في هذا المجال، وسينقل تلك الخبرات إلى منصبه الجديد وسيكون مسؤولاً عن وضع استراتيجيات وبرامج النمو والإشراف على تنفيذها في سوق مصنعي المعدات الأصلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".

تجدر الإشارة الى ان سكوفينا سيحتفظ بمنصبه كعضو منتدب لشركة روكويل أوتوميشن في إيطاليا.

نبذة عن عن شركة روكويل أوتوميشن

تعتبر شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: (ROK، من بين الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحوُّل الرقمي. من خلال حلولنا المبتكرة، نعمل على ربط ما يدور في مخيلة الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن تحقيقه بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الامريكية، وبلغ عدد موظفي الشركة ما يقرب من 27000 موظف، بنهاية العام المالي 2024، مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة.لمعرفة المزيد حول كيفية تنفيذنا لنظام "Connected Enterprise" في المؤسسات الصناعية المختلفة، تفضلوا بزيارة .http://www.rockwellautomation.com

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