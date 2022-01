Sanya begrüßt Urlauber zum diesjährigen Frühlingsfest mit einem abwechslungsreichen Programm an kulturellen Aktivitäten

Von Mitte Januar bis zum Frühlingsfest ist Sanyas Kalender prall mit kulturtouristischen Aktivitäten gefüllt, etwa mit Live-Auftritten für die ganze Familie, umweltfreundlichen Aktivitäten zur Erhaltung des natürlichen Lebensraums und Veranstaltungen zum Frühlingsfest, die in Zusammenarbeit mit beliebten lokalen Touristenattraktionen durchgeführt werden, um das neue Mondjahr einzuläuten.

Freude im Kreis der Familie

Als Chinas dynamischstes Küstenreiseziel bietet Sanya eine Reihe von Shows und Darbietungen, die auf Besucher jeden Alters zugeschnitten sind, von Kindern und Eltern bis hin zu Großeltern. Three Little Pigs („Drei kleine Schweinchen") ist ein Musical für Kinder, das vom New Yorker Broadway übernommen und von Mahua FunAge, einem Kulturunternehmen mit Schwerpunkt auf humoristischen Inhalten, neu aufgelegt wurde. Es wird im Rahmen der Frühlingsfest-Saison aufgeführt und verspricht, die Zuschauer mit fesselnden Geschichten, schwungvoller Musik und bunten Kostümen zu begeistern.

Im Rahmen des Festivals wird am Abend auch ein bekanntes Performance-Orchester im beliebten Binhai-Park von Sanya ein Neujahrskonzert für die Gäste geben. Mit seinen spektakulären thematischen Installationen wird der Veranstaltungsort Kinder in den Bann des Frühlingsfests ziehen und Touristen die ideale Kulisse bieten, um unvergessliche Erinnerungen mit der Kamera festzuhalten.

Freude an der Natur

Mit ihrem kristallklaren Wasser und den üppigen Berglandschaften ist Sanya mit natürlicher Schönheit gesegnet – und auf der Insel Wuzhizhou, die Chinas besterhaltenes Korallenriff beherbergt, können Urlauber das neue Jahr mit einer guten Tat beginnen, indem sie einen Beitrag zur Ausbreitung der Korallenriffe und damit zur Erhaltung der Meeresökologie leisten. Durch die Wiederbepflanzung der Riffbetten tragen die Touristen dazu bei, die Schönheit des Riffs für künftige Generationen zu bewahren, und lernen gleichzeitig mehr über die einzigartige natürliche Umgebung der Insel. Das STPB plant außerdem zusätzliche Aktivitäten zum Thema Umweltschutz, wie etwa virtuelle Diskussionsrunden mit Reiseexperten, die Online-Anwerbung erfahrener Mitarbeiter, Seminare in den Bereichen Korallenriffe, Meereskunde, Bepflanzung der Meeresböden, Naturschutzaktivitäten und vieles mehr.

Freude in Sanya

Neben der Organisation eigener Aktivitäten arbeitet das STPB mit erstklassigen Touristenattraktionen zusammen, um die Insel dank einer Vielzahl traditioneller Kulturangebote und Abendveranstaltungen in die Atmosphäre des chinesischen Neujahrs zu tauchen. Touristikunternehmen wie Haichang Ocean Park, Tianya Haijiao und beliebte Hotels werden im Rahmen der Feierlichkeiten zahlreiche Aktivitäten anbieten – vom chinesischen Food Festival mit kulinarischen Köstlichkeiten über eine faszinierende Neujahrsparade mit leuchtenden Wagen (New Year Float Parade), einem atemberaubenden Neujahrsfeuerwerk bis hin zu den unverzichtbaren Drachen- und Löwentänzen.

Sanya ist aufgrund seines angenehm gemäßigten Klimas schon lange ein bevorzugtes Reiseziel für einheimische und internationale Touristen im Winter. Das STPB hat die schönsten touristischen Angebote der Region mit aufregenden kulturellen Aktivitäten ergänzt, um das Frühlingsfest für die Besucher noch attraktiver zu gestalten, mehr Reisende an Chinas Küsten zu locken und ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie zu schaffen.

