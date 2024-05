Sanya feiert den sechsten Jahrestag der Gründung der Hainan FTP mit dem Versprechen, den weltweiten Einfluss des Tourismus zu stärken

SANYA, China, 20. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Während Sanya den sechsten Jahrestag des Hainan Free Trade Port (Hainan FTP) feiert, reflektiert die Stadt über ihr bedeutendes Wachstum und verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen Transformation. Mit dem Ziel, ein erstklassiges internationales Reiseziel und ein weltweit einflussreiches Zentrum für den Tourismuskonsum zu werden, steht Sanya im Mittelpunkt der strategischen Vision für die Entwicklung der Hainan FTP. In den letzten sechs Jahren hat die Tourismusbranche in Sanya ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Die Tourismuseinnahmen stiegen von 51,473 Milliarden Yuan im Jahr 2018 auf 89,664 Milliarden Yuan im Jahr 2023, während die Zahl der Übernachtungsgäste von 18,31 Millionen auf über 25 Millionen anstieg. Dieser bemerkenswerte Fortschritt unterstreicht den Erfolg der Stadt bei der Verbesserung und Erweiterung ihrer touristischen Dienstleistungen.

Sanya international promotional video Sanya

Streben nach einem internationalen Zentrum für Tourismuskonsum

Seit Jahren arbeitet Sanya an der Verbesserung der touristischen Infrastruktur, hat eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen eingeführt, um den Wandel und die Aufwertung des Tourismus energisch voranzutreiben, und hat dem Aufbau der Stadt als internationales Tourismuszentrum einen starken Impuls gegeben.

Sanya hat die Chancen der Zeit ergriffen, indem es mit einer "Tourismus+"-Strategie innovativ ist und eine vielfältige industrielle Integration geschaffen hat. Die Stadt hat sich auf die Entwicklung von 12 tourismusbezogenen Schlüsselsektoren konzentriert, darunter Kultur und Sport, Kreuzfahrtschiffe und Yachten, zollfreies Einkaufen sowie Medizin und Gesundheit. Durch eine differenzierte Entwicklung ist Sanya bestrebt, die tief verwurzelten und individuellen Bedürfnisse seiner Besucher zu erfüllen und ein neues touristisches Erlebnis zu schaffen.

Ein Beispiel für diese Strategie ist die Initiative "Tourismus+Kultur". Sanya setzt auf die gegenseitige Aufwertung von Kultur und Reisen und fördert die tiefe Integration beider Bereiche. Durch prestigeträchtige Veranstaltungen wie das Hainan Island International Film Festival, die 2023 Boating Sanya & Sanya International Wine and Spirits Fair präsentiert Sanya der Welt den einzigartigen Charme seiner kulturellen und touristischen Mischung und lenkt die Aufmerksamkeit der Welt auf seine neuen Reize jenseits der Naturlandschaft.

Da Sanya den Tourismus ständig erneuert, hat sich der Yachttourismus zu einer herausragenden Attraktion entwickelt. Im April erhielt der Yachthafen Sanya Serenity Marina seine dritte internationale Platin-Gold-Anker-Akkreditierung, was die florierende Yachtindustrie der Stadt unterstreicht. Darüber hinaus stieg die Zahl der Yachten in Sanya von 641 im Jahr 2020 auf 1.367 im Jahr 2023, was den Status der Stadt als "Yachtstadt" zementierte und den Markt für hochwertige Produkte belebte.

Eine weitere interessante Entwicklung ist die Zunahme des Nachttourismus. Sanya hat seine nächtliche Wirtschaft entwickelt, wobei der Luhuitou-Park eine Vorreiterrolle spielt. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 zog der Park über 1,13 Millionen Besucher an und erwirtschaftete mehr als 30 Millionen Yuan, was einer Steigerung von 25 % bzw. 39 % gegenüber 2023 entspricht.

Angetrieben von einer soliden Duty-Free-Politik hat das zollfreie Einkaufen in Sanya beeindruckende Ergebnisse erzielt und ist zu einer entscheidenden Komponente bei der Entwicklung eines internationalen Tourismuszentrums geworden. Im Jahr 2023 wird der gesamte Offshore-Zollfreiverkauf in Sanya im Vergleich zum Vorjahr um 17,7 % auf 28,5 Milliarden Yuan steigen. Dieser Anstieg zog zahlreiche internationale Luxusmarken an, was die Anziehungskraft der Duty-Free-Politik verdeutlicht.

Darüber hinaus hat sich Sanya auf die Verbesserung der allgemeinen Dienstleistungsqualität konzentriert. Durch die Einführung einer gebührenfreien Regelung für die drei nationalen Sehenswürdigkeiten konnte Sanya einen erheblichen Anstieg der Touristenzahlen verzeichnen. Dieser Ansatz eröffnete diesen Gebieten auch Möglichkeiten für vielfältige Geschäftstätigkeiten, um sowohl den wirtschaftlichen als auch den sozialen Nutzen zu steigern.

In der Zwischenzeit verbessert Sanya das Kundenerlebnis durch verschiedene neue Ansätze. Im April 2023 führte Sanya eine verbesserte Serviceplattform mit einem Vorab-Entschädigungssystem für touristische Beschwerden ein, um den Besuchern ein sicheres, zuverlässiges und angenehmes Erlebnis zu garantieren. Um die Erfahrungen internationaler Besucher zu verbessern, hat Sanya außerdem die Hainan Trust Pay App eingeführt, mit der internationale Touristen in Sanya einfach bezahlen können.

Um Touristen aus aller Welt bequeme Reisemöglichkeiten nach Sanya zu bieten, hat Sanya sein Verkehrsnetz ausgebaut, um mehr Städte weltweit anzubinden. Im Jahr 2023 wird das Kreuzfahrtschiff Resorts World One die Route Hongkong-Sanya aufnehmen. Ende 2023 wird die Eröffnung der Passagierfluglinie Phnom Penh-Sanya-Singapur, die mit der fünften Freiheit der Luftverkehrsrechte ausgestattet ist, die Luftverkehrsanbindung von Sanya erheblich verbessern. Bis Mai 2024 hat der Sanya Phoenix International Airport den internationalen Flugbetrieb wieder aufgenommen und 18 internationale Routen eingerichtet.

Im Zuge der Entwicklung der Hainan FTP hat das Sanya Tourism Board (STB) entscheidend dazu beigetragen, Sanya einem breiteren Publikum zu präsentieren . Seit seiner Gründung hat das STB seinen Einfluss erweitert, indem es unverwechselbare touristische Erlebnisse anbietet, die ein modernes, lebendiges Image widerspiegeln. Die Website erhöht die Sichtbarkeit und Attraktivität von Sanya auf globaler Ebene, indem strategisches Marketing betreibt und Partnerschaften mit Reiseunternehmen eingeht.

Innovative Produkte, die die Leidenschaft für den Einreiseverkehr wecken

Während sich der chinesische Markt für Einreiseverkehr vollständig erholt, entwickelt sich Sanya zu einem der besten Reiseziele weltweit. Sanya legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung des Einreisetourismus und steigert seine internationale Anziehungskraft durch maßgeschneiderte Erlebnisse für die unterschiedlichen Vorlieben der Touristen, durch Initiativen zur Aufwertung des Marktes und durch den Ausbau des internationalen Tourismusnetzes.

Um den einzigartigen Charme von Sanya zu präsentieren, hat das STB mit dem Dubai Department of Economy and Tourism, Atlantis Dubai und Atlantis Sanya zusammengearbeitet, um den Themenmonat "5.19 China Tourism Day" mit dem "Sanya&Dubai Twin Cities Food Festival" als Teil der Kampagne einzuleiten. Ziel der Kampagne ist es, aufstrebende Märkte wie Abu Dhabi und Doha zu erschließen, den Tourismussektor in Sanya zu stärken und langfristige Partnerschaften zu fördern.

Bei Touristen aus Japan, Südkorea und anderen ostasiatischen Ländern ist Sanya für seine atemberaubenden Naturlandschaften und seinen innovativen Tourismus bekannt. Durch die Kombination von malerischen Stränden und grünen Regenwäldern hat Sanya ein einzigartiges "Tourismus+Sport"-Modell entwickelt, das sich auf Freizeit, Sightseeing und insbesondere Golf konzentriert. Die Plätze mit ihrem tropischen Flair lassen die Besucher beim Spielen in die Natur eintauchen. Im Jahr 2023 erhöhte Sanya seine touristische Attraktivität durch die Einführung der AJGA International Pathway Series, einer Plattform, die Wettkampfgolf mit Freizeittourismus verbindet und den Golftourismus in Sanya ins weltweite Rampenlicht rückt.

Touristen aus Russland, Kasachstan, der Mongolei und anderen Ländern zieht es wegen der traditionellen chinesischen Medizin nach Sanya. Unter dem Motto "Tourismus+Wellness" profitiert Sanya von seinem ausgezeichneten Klima, der frischen Luft, dem sauberen Meerwasser und den natürlichen heißen Quellen. Abgesehen von den landschaftlichen Reizen verfügt Sanya über gut ausgestattete Wellness-Zentren, die Freizeitaktivitäten, Behandlungen mit traditioneller chinesischer Medizin und kulinarische Genüsse miteinander verbinden und einen ganzheitlichen Service bieten, der den Ansprüchen der Besucher aus aller Welt an den Wellness-Tourismus gerecht wird.

Für südostasiatische Touristen hat Sanya eine Reihe von maßgeschneiderten Tourismusprodukten zum Thema Heimatstadt entwickelt. Diese Angebote, zu denen auch Familienbesuche und Touren zur Erkundung des Kulturerbes gehören, erschließen das gemeinsame kulturelle Erbe und stärken die kulturellen Verbindungen zwischen Sanya und südostasiatischen Touristen. Sie fördern nicht nur ein warmes Gefühl der kulturellen Zugehörigkeit bei den Besuchern, sondern bereichern auch den Tourismus in Sanya mit einer tieferen kulturellen und emotionalen Bedeutung.

Sanya macht sich auch das Interesse europäischer und amerikanischer Touristen an der Erkundung der Kultur zunutze, indem es sein reiches immaterielles Kulturerbe nutzt. Das Modell "Tourismus+Kultur" bietet einzigartige Erlebnisse, darunter Ausstellungen, Workshops und traditionelle Darbietungen, die die vielfältige Kultur der Insel hervorheben, von der Li-Brokatweberei bis zu alten Fischergesängen und Bootstraditionen. Dieser Ansatz vertieft nicht nur das Verständnis der Besucher für die chinesische Kultur, sondern fördert auch den internationalen Kulturaustausch und zeigt, wie sehr sich Sanya der Verbindung von Kulturförderung und touristischer Innovation verschrieben hat.

Sanya nutzt die weitreichenden Möglichkeiten, die sich aus der Visafreiheit für 59 Länder auf der Insel und der Entwicklung von Hainan FTP ergeben, und steigert damit seine Attraktivität als internationales Tourismuszentrum. Durch innovative Integrations- und Entwicklungsstrategien steigert Sanya seine interne Dynamik und trägt wesentlich zur hochwertigen Weiterentwicklung des chinesischen Einreiseverkehrs bei.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2417070/video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2417069/Sanya.jpg