Город Санья отмечает 6-летие Хайнаньского FTP, обещая усилить глобальное влияние на туризм

САНЬЯ, Китай, 23 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Отмечая шестую годовщину создания порта свободной торговли Хайнань (Hainan Free Trade Port, FTP), город Санья (Sanya) анализирует свои достижения и подтверждает свою приверженность дальнейшим преобразованиям. Стремясь стать ведущим международным туристическим направлением и влиятельным глобальным центром туристического потребления, Санья находится в центре стратегической концепции развития Хайнаньского FTP. За последние шесть лет туристический сектор Саньи продемонстрировал впечатляющий рост. Доходы города от туризма выросли с 51,473 млрд юаней в 2018 году до 89,664 млрд юаней в 2023 году, а число гостей, остающихся в городе как минимум на сутки, увеличилось с 18,31 млн до свыше 25 млн. Этот значительный прогресс отражает успехи города в совершенствовании и расширении спектра туристических услуг.

Sanya international promotional video Sanya

Усилия по созданию международного центра туристического потребления

На протяжении многих лет город Санья совершенствовал свою туристическую инфраструктуру и ввел ряд мер поддержки, направленных на активное содействие трансформации и модернизации туризма, что придало мощный импульс развитию города как международного центра туристического потребления.

Город Санья воспользовался возможностями времени, внедрив инновационную стратегию «Туризм+» и создав разнообразную систему промышленной интеграции. Город сосредоточил внимание на развитии 12 ключевых секторов, связанных с туризмом, таких как культура и спорт, круизные суда и яхты, беспошлинная торговля, а также медицина и здравоохранение. Выбирая собственный путь развития, Санья стремится удовлетворить глубинные и индивидуальные потребности своих гостей и предлагает им нетривиальный туристический опыт.

Примером такой стратегии является инициатива «Туризм+Культура». Санья уделяет особое внимание взаимному укреплению культуры и путешествий, способствуя глубокой интеграции обоих секторов. На престижных мероприятиях, таких как Международный кинофестиваль на острове Хайнань (Hainan Island International Film Festival), Выставка яхт и судов и Международная ярмарка вин и крепких спиртных напитков (2023 Boating Sanya & Sanya International Wine and Spirits Fair), Санья демонстрирует миру уникальное очарование своего культурного и туристического колорита, привлекая внимание всего мира к тому, что город может предложить своим гостям помимо природного ландшафта.

В концепции инновационного развития туристического сектора Саньи почетное место занял яхтенный туризм. В апреле яхтенный причал Sanya Serenity Marina получил свою третью международную аккредитацию Platinum Gold Anchor, что свидетельствует о процветании индустрии яхтенного туризма в Санье Количество яхт здесь выросло с 641 в 2020 году до 1367 в 2023 году, что укрепило за Саньей статус «города яхт» и оживило элитный сегмент потребительского рынка.

Еще одним интересным явлением является рост ночного туризма. Город развивает свою ночную экономику, лидирующие позиции в которой сохраняет за собой парк Лухуэйтоу (Luhuitou Park). В настоящее время парк кипит жизнью: за первые пять месяцев 2024 года его посетило более 1,13 миллиона гостей, а оборот в денежном выражении составил свыше 30 млн юаней, что на 25% и 39% больше, чем в 2023 году, соответственно.

Благодаря активной политике беспошлинной торговли, беспошлинная торговля в городе достигла впечатляющих объемов и стала решающим фактором превращения Саньи в международный центр туристического потребления. В 2023 году общий объем продаж беспошлинной торговли в офшорных зонах Саньи вырос на 17,7% в годовом исчислении и составил 28,5 млрд юаней. Этот всплеск привлек внимание многочисленных международных люксовых брендов, продемонстрировав притягательную силу политики беспошлинной торговли.

Еще одним приоритетом для Саньи стало повышение общего качества обслуживания. Отмена платы за посещение трех живописных национальных природных объектов привела к значительному увеличению числа туристов. Тем самым для этих объектов были также созданы возможности для разнообразной предпринимательской деятельности, которая стала источником экономической выгоды и социальных преимуществ.

Одновременно Санья улучшает качество обслуживания потребителей с помощью различных новых подходов. В апреле 2023 года здесь был запущен усовершенствованный портал услуг, позволяющий туристам, заключившим страховку от потребительских конфликтов, направлять жалобы с требованием денежной компенсации в случае нарушения их прав, что гарантирует гостям города безопасный, надежный и приятный отдых. Кроме того, для удобства иностранных туристов было запущено приложение Hainan Trust Pay, позволяющее иностранным туристам легко осуществлять платежи в Санье.

Чтобы предложить иностранным туристам удобные варианты путешествия в Санью, город расширяет свою транспортную сеть, соединяющую его со все большим числом городов в разных уголках мира. В 2023 году круизный лайнер Resorts World One вышел на маршрут Гонконг-Санья. В конце 2023 года открытие пассажирского рейса Пномпень-Санья-Сингапур с правом на пятую степерь свободы воздуха значительно улучшило воздушное сообщение с Саньей. К маю 2024 года международный аэропорт Санья Феникс возобновил международные рейсы, запустив 18 международных маршрутов.

Одновременно с развитием Хайнаньского порта свободной торговли Совет по туризму города Санья (STB) предпринял важнейшие шаги для открытия города мировому сообществу. С момента своего создания STB расширил свое влияние, предлагая самобытные туристические услуги, отвечающие современному, яркому имиджу города. Это повышает узнаваемость и привлекательность города Санья на международном уровне благодаря стратегическому маркетингу и партнерству с туристическими компаниями.

Инновационные продукты, стимулирующие интерес к въездному туризму

По мере восстановления рынка въездного туризма Китая город Санья становится одним из ведущих туристических направлений. Уделяя приоритетное внимание развитию въездного туризма, Санья повышает свою международную привлекательность, адаптируя предложение к различным туристическим предпочтениям, запуская инициативы по укреплению своего рынка и расширяя свою международную туристическую сеть.

Чтобы продемонстрировать уникальное очарование Саньи, STB в сотрудничестве с Департаментом экономики и туризма Дубая, курортным комплексом Atlantis Dubai и отелем Atlantis Sanya запустил тематическую месячную кампанию «19 мая — День туризма в Китае» (5.19 China Tourism Day), частью которой стал «Гастрономический фестиваль городов-побратимов Санья и Дубай» (Sanya&Dubai Twin Cities Food Festival). Кампания направлена на освоение развивающихся рынков, таких как Абу-Даби и Доха, укрепление туристического сектора Саньи и налаживание долгосрочных партнерских отношений.

Среди туристов из Японии, Южной Кореи и других стран Восточной Азии Санья славится своими потрясающими природными ландшафтами и инновационным туризмом. Сочетание живописного морского побережья и зеленых тропических лесов позволило городу разработать уникальную модель «Туризм+Спорт», ориентированную на отдых, осмотр достопримечательностей и занятия спортом, в частности, гольфом. Поля для гольфа, наполненные тропическим колоритом, позволяют гостям наслаждаться природой во время игры. В 2023 году город повысил свою туристическую привлекательность, приняв этап Международной серии турниров по гольфу (International Pathway Series) ассоциации AJGA и превратив его в сочетание спортивного состязания с развлекательным туризмом, что привлекло внимание мирового сообщества к гольф-туризму в Санье.

Туристов из России, Казахстана, Монголии и других стран привлекает в Санью традиционная китайская медицина. Внедряя модель «Туризм+Велнес», Санья задействует такие ресурсы, как свой превосходный климат, свежий воздух, чистая морская вода и природные горячие источники. Помимо живописных пейзажей, Санья может похвастаться отлично оборудованными оздоровительными центрами, сочетающими в себе отдых, лечение методами традиционной китайской медицины и традиционную кухню, предлагая комплексный сервис для удовлетворения потребностей в оздоровительном туризме гостей, приезжающих из разных уголков мира.

Для туристов из Юго-Восточной Азии Санья предлагает серию специальных туристических продуктов, посвященных местной тематике. Эти предложения, включая семейные визиты и туры для ознакомления с культурно-историческим наследием, опираются на общие корни и укрепляют культурные связи между Саньей и представителями народов Юго-Восточной Азии. Они не только вызывают у посетителей теплое чувство культурной принадлежности, но и обогащают туризм Саньи более глубоким культурным и эмоциональным смыслом.

Санья также стимулирует интерес европейских и американских туристов к изучению культуры, используя свое богатое нематериальное культурное наследие. Реализуя модель «Туризм+Культура», город предлагает увлекательную программу, включающую выставки, мастер-классы и традиционные представления, которые рассказывают о разнообразной культуре острова, от искусства изготовления парчи до древних рыбацких песен и традиционных жилищ в форме лодки народности ли. Такой подход не только углубляет понимание туристами китайской культуры, но и способствует международным культурным обменам, демонстрируя стремление Саньи объединить продвижение своей культуры с инновациями в сфере туризма.

Используя широкие преимущества безвизовой политики 59 стран на острове и развитие Хайнаньского порта свободной торговли, город Санья повышает свою международную туристическую привлекательность как глобального центра туристического потребления. Благодаря инновационным стратегиям интеграции и развития Санья наращивает свой внутренний потенциал и вносит значительный вклад в качественное развитие въездного туризма в Китае.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2417070/video.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2417069/Sanya.jpg