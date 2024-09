Saudi Tourism startet die Kampagne „This Land Is Calling" - eine verlockende Einladung, das Herz Arabiens zu entdecken Deutschland - Deutsch USA - English Italia - Italiano Saudi Tourism Authority 30 Aug, 2024, 07:54 GMT Artikel teilen Artikel teilen „This Land Is Calling" lädt internationale Touristen ein, die Legenden und Wunder Saudi-Arabiens zu entdecken und gleichzeitig die neue Ära des Wachstums und der Entwicklung des Tourismus zu erleben.

Das filmische Kampagnenvideo nimmt die Zuschauer mit auf eine fesselnde Reise durch die Weiten des mystischen Saudi-Arabiens, eines der am schnellsten wachsenden Reiseziele der Welt

Es entwickelt sich schnell zu einem bevorzugten Reiseziel, das Besucher willkommen heißt, die eine wirklich authentische Erfahrung suchen. Die alte Tradition und der überragende Ehrgeiz haben dazu geführt, dass das Land sieben Jahre früher als geplant die Marke von 100 Millionen Besuchern überschritten hat. RIYADH, Saudi-Arabien, 30. August 2024 /PRNewswire/ -- Saudi-Arabiens nationale Tourismusmarke „Saudi, Welcome to Arabia" stellt ihre fesselnde neue internationale Kampagne vor, „This Land Is Calling". Die Kampagne „This Land Is Calling", die im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Italien, Deutschland und den Vereinigten Staaten gestartet wird, stützt sich auf Erkenntnisse von Besuchern Saudi-Arabiens und zeigt die Tiefe und Weite eines Landes, das für viele immer noch voller Geheimnisse ist. Durch die weibliche Protagonistin wird der Betrachter auf eine rasante Reise durch Zeit und Raum mitgenommen, wobei er die ganze Zeit demonstriert: Saudi-Arabien als das Herz Arabiens. Continue Reading

This Land Is Calling Futuristic steel orbs float over the water on Saudi's Sheybarah Island Saudi's Red Sea is home to 1,200 species of fish plus rare marine life and one of the world's very few thriving coral reefs Solo female traveller explores Hegra, Saudi's first UNESCO World Heritage Site Solo female traveller walks through the AlUla oasis

Die Kampagne ist eine Hommage an den Geist des Abenteuers und des Staunens, der die saudische Landschaft durchdringt, mit ihren mystischen Stätten und modernen Traditionen, die ihre Wurzeln in einer einfacheren Vergangenheit haben. Der Film folgt einer Entdeckerin, die sich in einem unbekannten Terrain auf eine Entdeckungsreise begibt. Es feiert Saudi-Arabien in seiner ganzen Schönheit und Komplexität - von den sanften Dünen und schneebedeckten Bergen bis zu den lebhaften Korallen des Roten Meeres; ein lebendiger Blick auf ein facettenreiches Land, in dem Denkmäler in der Zeit eingefroren sind und man Geschichte sehen, anfassen und fühlen kann. Der Betrachter wird in eine ihm unbekannte Welt entführt, jeder Augenblick ist eine Offenbarung - Saudi als ein Land der Freude und des Willkommens, das den Reisenden dazu verleitet, die Grenzen seiner Vorstellungskraft zu überschreiten.

In „This Land Is Calling" geht es um das außergewöhnliche Erbe Saudi-Arabiens, seine rasante Entwicklung zu einem dynamischen globalen Reiseziel und die liebenswerte Herzlichkeit seiner Menschen. Die Heldin des Films ist anfangs voller Angst - eine allein reisende Frau, die den sagenumwobenen warmen saudischen Empfang erlebt, als sie sich auf eine rätselhafte Reise zu den spektakulären Zielen des Landes begibt.

Das Video deutet auch eine tiefere Botschaft an: Saudi-Arabien ist für Reisende nach wie vor ein Land der Neuheiten, ein Ort mit einzigartigen arabischen Kultur- und Naturschätzen, die darauf warten, entdeckt zu werden, und die es zu einem aufregenden neuen Reiseziel machen. Die Worte der Heldin des Films, „Ich war die Erste, aber ich werde nicht die Letzte sein", sind ein starker Aufruf zum Handeln.

Das Video überrascht und fasziniert und zeigt eine weniger bekannte Seite Saudi-Arabiens - seine ausgedehnte Geografie, sein vielfältiges Terrain und seine menschlichen und natürlichen Wunder - vom klaren türkisfarbenen Wasser des Roten Meeres über die üppigen Berge von Aseer bis hin zu den pulsierenden Städten Riad und Jeddah sowie den UNESCO-Welterbestätten Diriyah, Hegra und Al Balad.

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der preisgekrönten Kreativagentur BETC ins Leben gerufen. Die Kampagne wird das Publikum durch einen plattformübergreifenden Ansatz erreichen und als Banner für eine Reihe von Initiativen dienen, die im Laufe der nächsten Monate die Perspektiven erweitern und Brücken zwischen den Kulturen schlagen sollen.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus und Vorsitzender des Verwaltungsrats der saudischen Tourismusbehörde, sagt: „Wir freuen uns, die Welt einzuladen, die lebendige Entwicklung Saudi-Arabiens zu entdecken. Diese Kampagne ist ein Fest für die einzigartige Mischung aus altehrwürdigen Traditionen und modernster Technik in unserem Land. Auf dem Weg zur saudischen Vision 2030 ist es unser Ziel, den innovativen Geist, den kulturellen Reichtum und die atemberaubenden Landschaften des Königreichs hervorzuheben und uns als eines der weltweit führenden Tourismusziele zu positionieren. Wir freuen uns darauf, eine Vision zu teilen, in der unsere historischen Schätze und zeitgenössischen Errungenschaften ein unvergessliches Erlebnis für Besucher aus aller Welt schaffen."

Fahd Hamidaddin, CEO und Vorstandsmitglied der saudischen Tourismusbehörde, fügte hinzu: „'This Land is Calling" ist eine visuell beeindruckende Einladung Saudi-Arabiens an die Welt. Der Film ist eine Ode an die faszinierende Dualität der geschichtsträchtigen Vergangenheit und der ehrgeizigen Zukunft unseres Landes, die auf den Erkenntnissen von Besuchern des Landes beruht. Es spiegelt unser Streben nach Perfektion wider - ein Kreislauf des kontinuierlichen Lernens, der auf Daten basiert, während wir unsere Angebote iterieren und weiterentwickeln, um unseren Wachstumskurs als bevorzugtes Reiseziel für alle zu unterstützen. Mit dieser Kampagne wollen wir die Neugier der Reisenden wecken, die sich nach einer völlig neuen Erfahrung sehnen - sei es in den Bereichen Kultur, Abenteuer, Sport oder Unterhaltung. Saudi-Arabien erfreut sich eines außerordentlichen Nachfragewachstums, denn die Zahl der Touristen aus Europa und den Vereinigten Staaten ist im Jahresdurchschnitt um 73 Prozent gestiegen. Wir arbeiten weiterhin mit lokalen und globalen Partnern zusammen, um unser Angebot zu erweitern und zu bereichern, damit die 150 Millionen Touristen, die wir bis 2030 begrüßen werden, das pulsierende Herz Arabiens wirklich erleben können."

Saudi-Arabien gehört zu den Ländern, die eine neue Ära im Tourismus einläuten, indem sie atemberaubende neue Reiseziele und beeindruckende Erlebnisse schaffen, die Nachhaltigkeit fördern und Veranstaltungen von Weltrang in den Bereichen Kultur, Unterhaltung und Sport organisieren. Das beeindruckende Angebot an ganzjährigen Veranstaltungen umfasst Riyadh Season, AlUla's Season & diverse Festivals, Jeddah Al Balad's heritage and cultural attractions, SoundStorm MDL Beast - eines der größten Musikfestivals der Welt, den Saudi Arabian F1 Grand Prix, Dakar Rally und Saudi Cup, neben vielen anderen.

Alle Schauplätze des Films sind buchbar, und die Besucher können ihr eigenes Abenteuer mit den unter www.visitsaudi.com erhältlichen Paketen zusammenstellen.

Saudi-Arabien beherbergt mehr als 10.000 archäologische Stätten und acht UNESCO-Welterbestätten, . Die jüngste Stätte, das archäologische Gebiet von Al-Faw, wurde in diesem Monat eingeweiht.

„This Land is Calling" verkörpert den Willkommensgruß Saudi-Arabiens an die Welt und zeigt seine unvergleichliche Mischung aus Gastfreundschaft und lebendigen Angeboten. Die Kampagne ist inspiriert von dem reichen Erbe und den modernen Errungenschaften, die das Land ausmachen. Mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2030 150 Millionen Touristen anzuziehen, heißt Saudi-Arabien seine Besucher willkommen, das Herz Arabiens zu erkunden.

Informationen zum Zugang

Es war noch nie so einfach, Saudi-Arabien zu besuchen - die Visainitiativen wurden kontinuierlich weiterentwickelt. Das eVisa-Programm umfasst mittlerweile 66 Länder und Sonderverwaltungsregionen, das GCC-Residentenvisum und das kostenlose 96-Stunden-Stopover-Visum. Inhaber eines Visums der USA, des Vereinigten Königreichs oder des Schengen-Raums sowie Einwohner des Vereinigten Königreichs, der USA oder der Europäischen Union haben Anspruch auf ein sofortiges eVisa.

Saudi-Arabien ist derzeit mit 175 Zielen verbunden und hat damit mehr als die Hälfte der angestrebten 250 Ziele erreicht. wird bis 2024 14 neue internationale Strecken aufnehmen.

Visit Saudi verfügt über eine 24/7-Hotline für Touristen (Tel. 930), die Reisenden bei Fragen und Problemen zur Seite steht. Um mehr zu erfahren und Ihre Reise zu planen, besuchen Sie Visit Saudi.

Über Saudi, Welcome to Arabia

Saudi, Welcome to Arabia ist eine lebendige Verbrauchermarke, die Saudi-Arabien mit der Welt teilen möchte und Reisende dazu einlädt, das reiche Angebot des Landes zu erkunden. Die Rolle der Marke besteht darin, die Tourismusindustrie des Landes durch Sensibilisierungskampagnen voranzutreiben und unter umfassende Informationen und Ressourcen für Reisende bereitzustellen, damit diese unvergessliche Reisen planen und genießen können. Als das am schnellsten wachsende Reiseziel der Welt ist Saudi-Arabien, das Herz Arabiens, das aufregendste neue Ganzjahresreiseziel.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2491606/Saudi_Tourism_Authority.mp4 / https://www.youtube.com/watch?v=R6D7jQI4BD0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491577/Saudi_Tourism_Authority_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491578/Saudi_Tourism_Authority_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491579/Saudi_Tourism_Authority_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491581/Saudi_Tourism_Authority_5.jpg