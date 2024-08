Le tourisme saoudien lance la campagne « This Land is Calling » - une invitation séduisante à découvrir le cœur de l'Arabie France - Français USA - English Deutschland - Deutsch Italia - Italiano Saudi Tourism Authority 30 août, 2024, 08:42 GMT Partager cet article Partager cet article La campagne « This Land is Calling » invite les touristes internationaux à découvrir les légendes et les merveilles de l'Arabie saoudite, tout en faisant l'expérience d'une nouvelle ère de croissance et de développement du tourisme.

La vidéo cinématique de la campagne emmène les spectateurs dans un voyage captivant à travers les vastes étendues d'une Arabie saoudite mystique, l'une des destinations dont la croissance est la plus rapide au monde.

Elle est en passe de devenir une destination de choix, accueillant les visiteurs à la recherche d'une expérience véritablement authentique. Ses traditions ancestrales et son ambition démesurée ont permis au pays de franchir le cap des 100 millions de visiteurs avec sept ans d'avance sur le calendrier prévu. RIYADH, Arabie saoudite, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- La marque touristique nationale saoudienne « Saudi, Welcome to Arabia » présente sa nouvelle campagne internationale captivante, « This Land is Calling ». Lancée au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, la campagne « This Land is Calling » s'appuie sur les commentaires des visiteurs de l'Arabie saoudite et met en évidence la profondeur et l'étendue d'un pays encore plein de mystères pour tant de gens. Grâce à sa protagoniste féminine, le spectateur est emmené dans un tourbillon à travers le temps et l'espace, tout en faisant des démonstrations : L'Arabie saoudite est le cœur de l'Arabie. Continue Reading

This Land Is Calling Futuristic steel orbs float over the water on Saudi's Sheybarah Island Saudi's Red Sea is home to 1,200 species of fish plus rare marine life and one of the world's very few thriving coral reefs Solo female traveller explores Hegra, Saudi's first UNESCO World Heritage Site Solo female traveller walks through the AlUla oasis

La campagne rend hommage à l'esprit d'aventure et d'émerveillement qui imprègne le paysage saoudien, avec ses sites mystiques et ses traditions modernes qui restent enracinées dans un passé plus simple. Le film suit une exploratrice qui part à la découverte d'un terrain inconnu. Il célèbre l'Arabie saoudite dans toute sa beauté et sa complexité, depuis les dunes ondulantes et les montagnes enneigées jusqu'aux coraux éclatants de la mer Rouge ; un regard viscéral sur un pays aux multiples facettes, où les monuments sont figés dans le temps, et où l'histoire peut être vue, touchée et ressentie. Le spectateur est transporté dans un monde qui lui est inconnu, chaque instant est une révélation. L'Arabie saoudite est une terre de joie et d'accueil qui incite les voyageurs à repousser les limites de leur imagination.

« This Land is Calling » traite de l'extraordinaire patrimoine de l'Arabie saoudite, de sa transformation rapide en une destination mondiale dynamique et de la chaleur attachante de son peuple. L'héroïne du film est d'abord remplie d'inquiétude - une voyageuse solitaire qui fait l'expérience du légendaire accueil chaleureux saoudien alors qu'elle s'embarque dans une quête énigmatique à travers les destinations spectaculaires du pays.

La vidéo fait également allusion à un message plus profond : au-delà de la chaleur de son accueil, l'Arabie saoudite reste une terre de premières fois pour les voyageurs, un endroit où des joyaux culturels et naturels typiquement arabes attendent d'être découverts, ce qui en fait une nouvelle destination passionnante à visiter. Les mots de l'héroïne du film, « J'ai été la première, mais je ne serai pas la dernière », constituent un puissant appel à l'action.

La vidéo surprend et intrigue, montrant un aspect moins connu de l'Arabie saoudite - sa géographie étendue, ses terrains variés et ses merveilles humaines et naturelles - des eaux turquoise de la mer Rouge aux montagnes luxuriantes de l'Aseer, en passant par les villes animées de Riyad et de Jeddah et les sites emblématiques de Diriyah, Hegra et Al Balad, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La campagne a été réalisée en partenariat avec l'agence créative primée BETC. La campagne touchera le public par le biais d'une approche multiplateforme et servira de bannière à une série d'initiatives visant à élargir les perspectives et à rapprocher les cultures au cours des prochains mois.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du tourisme et président du conseil d'administration de l'Autorité saoudienne du tourisme, déclare : « Nous sommes ravis d'inviter le monde à découvrir l'évolution dynamique de l'Arabie saoudite. Cette campagne est une célébration du mélange unique de traditions ancestrales et de modernité d'avant-garde de notre pays. Dans le cadre de la Vision saoudienne 2030, notre objectif est de mettre en valeur l'esprit d'innovation, la richesse culturelle et les paysages époustouflants du Royaume, et de nous positionner comme l'une des premières destinations touristiques mondiales. Nous sommes ravis de partager une vision où nos trésors historiques et nos réalisations contemporaines créent une expérience inoubliable pour les visiteurs du monde entier ».

Fahd Hamidaddin, directeur général et membre du conseil d'administration de l'Autorité saoudienne du tourisme, a ajouté : « This Land is Calling » est une invitation au monde, visuellement étonnante, de la part de l'Arabie saoudite. Élaboré à partir d'informations recueillies auprès de visiteurs du pays, le film est une ode à la dualité fascinante entre le passé historique de notre pays et son avenir ambitieux. Il reflète notre quête de la perfection - un cycle d'apprentissage continu, ancré dans les données, qui nous permet d'itérer et de développer nos offres afin de faciliter notre trajectoire de croissance en tant que destination de choix pour tous. Avec cette campagne, nous espérons éveiller la curiosité du voyageur qui a envie de vivre une expérience totalement nouvelle, que ce soit dans le domaine de la culture, de l'aventure, du sport ou du divertissement. L'Arabie saoudite a connu une forte croissance de la demande, avec une augmentation de 73 % de la moyenne annuelle des touristes en provenance d'Europe et des États-Unis. Nous continuons à travailler avec des partenaires locaux et internationaux pour augmenter et enrichir notre offre, afin que les 150 millions de touristes que nous accueillerons d'ici 2030 puissent vraiment découvrir le cœur palpitant de l'Arabie ».

L'Arabie saoudite est l'un des pays qui ouvrent la voie à une nouvelle ère du tourisme en créant de nouvelles destinations à couper le souffle et des expériences saisissantes, en faisant progresser le développement durable et en produisant des événements de classe mondiale dans les domaines de la culture, du divertissement et du sport. Sa liste impressionnante d'événements organisés tout au long de l'année comprend la saison de Riyad, la saison d'AlUla et divers festivals, Jeddah Al Balad, les attractions patrimoniales et culturelles, SoundStorm MDL Beast - l'un des plus grands festivals de musique au monde, le Grand Prix de F1 d'Arabie saoudite, le Rallye Dakar et la Coupe d'Arabie saoudite, parmi bien d'autres événements.

Tous les sites du film peuvent être réservés et les visiteurs peuvent créer leur propre aventure grâce à des forfaits disponibles sur https://www.visitsaudi.com/fr.

L'Arabie saoudite abrite plus de 10 000 sites archéologiques et huit sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec l'ajout de son dernier site, la zone archéologique d'Al-Faw, célébré ce mois-ci.

Le slogan « This Land is Calling » incarne l'accueil de l'Arabie saoudite dans le monde, en mettant en valeur son hospitalité sans égale et ses offres dynamiques. La campagne s'inspire du riche patrimoine et des avancées modernes qui caractérisent la nation. Avec l'objectif ambitieux d'attirer 150 millions de touristes d'ici 2030, l'Arabie saoudite accueille les visiteurs pour leur faire découvrir le cœur de l'Arabie.

Informations sur l'accès

Il n'a jamais été aussi facile de visiter l'Arabie saoudite - les initiatives en matière de visa ont été continuellement développées, le programme eVisa incluant désormais 66 pays et régions administratives spéciales, ainsi que le visa pour les résidents du CCG et le visa d'escale gratuit de 96 heures. Les détenteurs d'un visa américain, britannique ou Schengen, ainsi que les résidents du Royaume-Uni, des États-Unis ou des pays de l'Union européenne, peuvent bénéficier du visa électronique instantané.

L'Arabie saoudite est actuellement reliée à 175 destinations, soit plus de la moitié de notre objectif de 250, avec 14 nouvelles routes internationales lancées en 2024.

Visit Saudi dispose d'une ligne d'assistance touristique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (composez le 930) pour les voyageurs qui ont besoin d'aide ou qui ont des inquiétudes. Pour en savoir plus et préparer votre voyage, visitez le site . Visitez le site saoudien.

À propos de Saudi, Welcome to Arabia

Saudi, Welcome to Arabia est une marque dynamique destinée à faire connaître l'Arabie saoudite au monde entier et à inciter les voyageurs à explorer les richesses du pays. Le rôle de la marque est de faire progresser l'industrie touristique du pays grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des informations et des ressources complètes aux voyageurs pour qu'ils préparent et profitent de voyages inoubliables. En tant que destination à la croissance la plus rapide au monde, Saudi, le cœur de l'Arabie, est la nouvelle destination la plus excitante tout au long de l'année.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2491606/Saudi_Tourism_Authority.mp4 / https://www.youtube.com/watch?v=R6D7jQI4BD0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491577/Saudi_Tourism_Authority_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491578/Saudi_Tourism_Authority_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491579/Saudi_Tourism_Authority_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491581/Saudi_Tourism_Authority_5.jpg