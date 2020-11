SEAT: Neues Ausbildungsprogramm lehrt Softwareentwicklung für Fließbandpersonal

- Ein bahnbrechendes SEAT-Schulungsprogramm zielt darauf ab, 5 Fließbandarbeiter in 4 Monaten zu Software-Entwicklern zu machen

- 13 Wochen intensives Training und 3 Wochen individuelle Projektarbeit, um ein SEAT:CODE Junior-Programmierer zu werden

- Das Projekt zeigt, dass Arbeit und industrielle Erneuerung der Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen des digitalen Zeitalters sind

- Interne Talente sind aufgrund ihres Engagements und ihrer Kenntnis der Unternehmenskultur eine Priorität

MARTORELL, Spanien, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Fünf Arbeiter, vier Monate und ein Projekt, das beispielhaft für den arbeitsrechtlichen und industriellen Wandel steht, den wir in den kommenden Jahren erleben werden und bei dem interne Talente eine Schlüsselrolle spielen: vom Fließband bis hin zu den Codezeilen. Ein bahnbrechendes Programm, um diese Arbeiter in Software auszubilden und sie als Junior-Programmierer bei SEAT:CODE aufzunehmen. „Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass wir in der Lage sind, Menschen, die sich derzeit in der Fabrik befinden, zu verändern, ihre Rolle, ihr Leben und ihre Zukunft durch Technologie zu verändern, so dass sie in einem anderen Szenario ihren Beitrag leisten können", erklärt Carlos Buenosvinos, Leiter von SEAT:CODE. Dies ist die Geschichte einer großen Herausforderung.