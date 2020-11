SEAT : un nouveau programme de formation enseigne le développement de logiciels au personnel de la chaîne de production

- Un programme de formation SEAT novateur vise à transformer 5 ouvriers de la chaîne de production en développeurs de logiciels en 4 mois

- Une formation intensive de 13 semaines et un projet individuel sur 3 semaines pour devenir programmeur junior SEAT:CODE

- Le projet démontre que la main-d'œuvre et le renouvellement industriel sont essentiels pour relever les défis de l'ère numérique

- Les talents internes sont une priorité en raison de leur engagement et de leur connaissance de la culture d'entreprise

MARTORELL, Espagne, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Cinq ouvriers, quatre mois et un projet qui illustre la transformation de la main-d'œuvre et de l'industrie que nous connaîtrons dans les années à venir et dans lequel le talent interne joue un rôle clé : de la chaîne d'assemblage aux lignes de code. Il s'agit d'un programme pionnier qui permet de former ces ouvriers aux logiciels et les intégrer en tant que programmeurs juniors chez SEAT:CODE. « Notre objectif est de montrer que nous sommes capables de transformer les personnes qui travaillent actuellement dans l'usine, de changer leur poste, leur vie et leur avenir grâce à la technologie afin qu'ils puissent contribuer dans un scénario différent », explique Carlos Buenosvinos, responsable de SEAT:CODE. C'est l'histoire d'un grand défi.