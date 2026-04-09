Semidynamics sichert sich eine strategische Investition zur Weiterentwicklung speicherzentrierter Chips für KI-Inferenz

Strategische Investition ermöglicht die Zusammenarbeit an KI-Infrastruktur der nächsten Generation, die für speicherintensive Workloads optimiert ist

BARCELONA, Spanien, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Semidynamics, ein Unternehmen für fortschrittliche Rechentechnologien, das speicherzentrierte KI-Infrastruktur für KI-Inferenz im großen Maßstab entwickelt, gab heute eine strategische Investition von SK hynix bekannt, einem der weltweit führenden Speicherhersteller. Die Investition spiegelt die gemeinsame Überzeugung wider, dass nicht die Rechenleistung allein, sondern die Speicherarchitektur die Wirtschaftlichkeit der KI-Inferenz der nächsten Generation bestimmen wird, bei der die Kosten pro Token die entscheidende Kennzahl sind.

Semidynamics and SK hynix Logos

Während große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) weiter skalieren und agentenbasierte Multi-Turn-Workloads über längere Inferenzsitzungen hinweg persistenten Kontext verlangen, wird die Systemleistung zunehmend eher durch Speicherkapazität sowie Datenbewegung als durch reine Rechenleistung begrenzt. Semidynamics ist in der Lage, ein Vielfaches der Speicherkapazität herkömmlicher HBM-basierter Inferenzsysteme bereitzustellen und unterstützt damit größere Modelle, größere KV-Caches sowie größere Kontexte. Diese drei Merkmale ermöglichen mehr Nutzer pro Rack und führen damit direkt zu niedrigeren Kosten pro Token.

Mit Hauptsitz in Barcelona gehört Semidynamics zu den wenigen Prozessorunternehmen, die ihre firmeneigene Implementierung der offenen RISC-V-Architektur von Grund auf für die Memory Wall entwickelt haben, nicht als nachträgliche Anpassung an eine bestehende Rechenarchitektur, sondern als Gründungsthese des Unternehmens. Die Architektur umfasst die firmeneigene Gazzillion®-Technologie für Speichersubsysteme von Semidynamics. Diese wird von einem wachsenden Patentportfolio gestützt und ist darauf ausgelegt, die Engpässe, die heute die KI-Infrastruktur bei der Datenbewegung einschränken, zu verringern. Gazzillion® ist Semidynamics' firmeneigene Technologie für Latenztoleranz, eine Konstruktionsphilosophie, die im gesamten Prozessor verankert ist, vom Kern und der Tensor-Einheit bis hin zum Speichersubsystem. Außerdem hält sie das System auch während langer Speicherzugriffszeiten produktiv, wobei herkömmliche KI-Beschleuniger ins Stocken geraten.

Das Unternehmen hat vor Kurzem gemeinsam mit TSMC seinen ersten 3-nm-Silizium-Tape-out abgeschlossen, zugleich einer der ersten, die ein europäisches Halbleiterunternehmen bei diesem Prozessknoten erreicht hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Bereitstellung leistungsstarker KI-Inferenzprozessoren und vertikal integrierter Systeme.

Entworfen für die Memory Wall

Diese Investition spiegelt die wachsende Bedeutung einer engen architektonischen Abstimmung zwischen Prozessoren und fortschrittlichen Speichertechnologien wider. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen Möglichkeiten prüfen, die Architektur von Semidynamics gemeinsam mit Speichertechnologien der nächsten Generation zu optimieren, um immer anspruchsvollere Workloads für KI-Inferenz zu unterstützen.

Die speicherzentrierte Architektur von Semidynamics ist für Workloads ausgelegt, die heute die KI-Infrastruktur am stärksten unter Druck setzen: agentenbasierte Systeme für logisches Schlussfolgern, die mehrstufige Inferenz über lange Kontexte hinweg ausführen, zustandsbehaftete Sitzungen aufrechterhalten und kontinuierlich statt in einzelnen Anfragen arbeiten. Bei diesen Workloads handelt es sich im Wesentlichen um Datenverschiebungsprobleme. Durch die Optimierung des Datenflusses im System verringert die Architektur die Bandbreiten- und Latenzengpässe, die im großen Maßstab die Kosten pro Token bestimmen.

Roger Espasa, Gründer und Geschäftsführer von Semidynamics, sagte:

„Die Investition von SK hynix spiegelt direkt wider, wohin sich KI-Infrastruktur entwickelt, hin zu Systemen, in denen die Speicherarchitektur strategisch ebenso wichtig ist wie die Rechenleistung. Wir haben Semidynamics auf dieser These aufgebaut und diese Partnerschaft stärkt unsere Position, während wir unsere Inferenzplattform zu einem Zeitpunkt auf den Markt bringen, an dem die Branche erkannt hat, dass die Token-Ökonomie ebenso sehr ein Speicherproblem wie ein Rechenproblem ist."

Heejin Chung, Bereichsleiter auf Senior-Ebene und Leiter für Venture Investments bei SK hynix America, sagte:

„KI-Workloads sind im Kern speichergebundene Probleme, und die Branche hat zu wenig in Lösungen auf Architekturebene investiert. Semidynamics ist eines der wenigen Unternehmen, das seine Architektur von Grund auf an dieser Einschränkung ausgerichtet hat."

Finanzierung und Dynamik

Die Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Semidynamics sein Partnerökosystem in der KI- und High-Performance-Computing-Landschaft weiter ausbaut. Die Investition wird künftige Tape-outs und die Entwicklung auf Systemebene unterstützen, einschließlich des Aufbaus von Rack-Plattformen.

Bis heute hat sich das Unternehmen 45 Millionen Euro an nicht verwässernden Fördermitteln aus europäischen sowie spanischen Innovationsprogrammen gesichert, um die Entwicklung seiner KI-Chips und Infrastrukturtechnologien zu unterstützen.

Semidynamics baut eine umfassende KI-Infrastrukturplattform auf, die Chips, Platinen sowie Systeme auf Rack-Ebene umfasst und für KI-Inferenz im Rechenzentrumsmaßstab ausgelegt ist.

Informationen zu Semidynamics

Semidynamics hat seinen Hauptsitz in Barcelona und ist ein Unternehmen für fortschrittliche Rechentechnologien, das speicherzentrierte KI-Infrastruktur entwickelt. Mit einem Team aus mehr als 150 Ingenieuren und Fachkräften entwickelt das Unternehmen firmeneigene Siliziumarchitekturen und vertikal integrierte Systeme, die für KI-Inferenz-Workloads im großen Maßstab optimiert sind.

Semidynamics bedient ein globales Ökosystem aus Partnern und Kunden und agiert im Einklang mit den geltenden Exportkontrollen und internationalen Handelsvorschriften.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.semidynamics.com

Kontakt:

David Harold

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