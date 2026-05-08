Semidynamics und SiPearl geben strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung einer souveränen, in der EU angesiedelten KI-Rechenplattform im Rack-Scale-Format bekannt

BARCELONA, Spanien und MAISONS-LAFFITTE, Frankreich, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Semidynamics, ein Advanced Computing-Unternehmen, das speicherzentrierte KI-Infrastrukturen für Inferenzen im großen Maßstab entwickelt, und SiPearl, der europäische Fabless-Entwickler von energieeffizienten Hochleistungs-CPUs für Supercomputing, KI und Rechenzentren, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um eine europäische KI-Rechenplattform im Rack-Scale-Format für groß angelegte KI-Inferenzen in der Cloud zu entwickeln.

Philippe Notton, SiPearl’s CEO and Founder (left), Roger Espasa, CEO of Semidynamics (right)

Die beiden Unternehmen haben ein gemeinsames Ziel: eine souveräne, energieeffiziente Hochleistungs-Rechenlösung anzubieten, die in der Lage ist, wichtige europäische Initiativen, sowohl öffentliche als auch private, zu unterstützen, darunter die strategischen EU-Initiativen „AI Factory" und „Giga Factory". Semidynamics und SiPearl werden ihre Marketing- und Vertriebsbemühungen koordinieren, um gemeinsam europäische Beschaffungsmöglichkeiten zu verfolgen.

Ihre Plattform soll die wichtigsten europäischen Technologien zusammenführen. Die Arm®-basierte CPU von SiPearl wird allgemeine Rechen-, Orchestrierungs- und Datenebenen-Hostingfunktionen bereitstellen, während der RISC-V-basierte GPU/AI-Inferenz-ASIC von Semidynamics als Hauptbeschleuniger für KI-Inferenz-Workloads fungieren und eine zukünftige Leistungsskalierung ermöglichen wird. Die Unternehmen gehen davon aus, dass sie ein System im Rack-Scale-Format anbieten werden, das die von führenden globalen KI-Plattformen erwartete Dichte aufweist. Das Rack-Design basiert auf Open Compute Project (OCP)-Standards, welche die Interoperabilität und die Anpassung an etablierte Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturpraktiken unterstützen.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die technologische Souveränität Europas. Da die wichtigsten Rechnerkomponenten, einschließlich CPU und Beschleuniger, in Europa entwickelt werden, trägt die Plattform langfristig zur Stärkung der regionalen Kapazitäten bei und verringert die Abhängigkeit von außereuropäischen „Full-Stack"-Ökosystemen.

Sowohl für Semidynamics als auch für SiPearl war die Energieeffizienz schon immer eine wichtige Priorität bei der Entwicklung. Die Plattform bietet ein hervorragendes Leistungsverhältnis pro Watt und hilft Kunden, ihre Betriebskosten zu senken, Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

Die Architektur der Plattform wird für Cloud-Bereitstellungen mit hohem Durchsatz und hoher Zuverlässigkeit ausgelegt sein. Sie eignet sich daher ideal für Inferenzserver-Cluster in Unternehmen und moderne KI-Dienste, die eine konsistente, umfangreiche Verarbeitungsleistung erfordern. Zu den Zielanwendungen gehören: KI-Inferenz in der Cloud, insbesondere der Einsatz von LLMs und RAG-Pipelines (Retrieval-Augmented Generation); Inferenz im Unternehmensmaßstab in Bereichen wie Kundenservice-Automatisierung und industrielle Analysen; souveräne Workloads im öffentlichen Sektor, bei denen Datenkontrolle und Autonomie entscheidend sind.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird SiPearl in einer ersten Iteration seine Arm®-basierte CPU-Technologie und die Plattformunterstützung für Host-Computing und Orchestrierung bereitstellen, während Semidynamics seinen RISC-V-basierten GPU/AI-Inferenz-ASIC, die Beschleunigerbefähigung und das Design des Gehäuses und der Rack-Lösung, die beide Technologien integriert, bereitstellt. In einem zweiten Schritt werden weitere Integrationen auf Chiplets-Ebene offengelegt. Die Unternehmen werden gemeinsam die Referenzarchitektur, die Marketingmaterialien und die Beantwortung der koordinierten Ausschreibung verwalten.

„SiPearl freut sich sehr, dass die jahrelange Arbeit im Rahmen der European Processor Initiative und des EU-Ökosystems für souveräne Technologien mit dieser Plattform nun Früchte trägt. „Dies verdeutlicht die systematischen Fortschritte, die Semidynamics und SiPearl sowohl individuell als auch gemeinsam erzielt haben, und wird die Stärken beider Unternehmen – CPU und Beschleunigertechnologie – eindrucksvoll demonstrieren",sagte Philippe Notton, CEO und Gründer von SiPearl.

„Wir freuen uns, mit SiPearl zusammenzuarbeiten und eine europäische CPU als Teil unserer KI-Inferenzplattform anzubieten", sagte Roger Espasa, CEO von Semidynamics. „Die Kombination der Hochleistungs-CPU von SiPearl mit der RISC-V-basierten GPU/AI-Inferenztechnologie von Semidynamics eröffnet Europa einen glaubwürdigen Weg zu einer souveränen KI-Infrastruktur im Rack-Scale-Format, die auf einer von Europa kontrollierten Computing-Infrastruktur aufbaut", sagte Roger Espasa, CEO von Semidynamics.

Informationen zu SiPearl

SiPearl ist ein europäischer Fabless-Entwickler von sicheren, energieeffizienten Hochleistungs-CPUs für souveräne HPC-, KI- und Rechenzentren. Die CPUs des Unternehmens werden dazu beitragen, strategische Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, medizinische Forschung, Energie, Klima und Technik mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck zu bewältigen.

SiPearls CPU der ersten Generation, Rhea1, verfügt über 80 Arm Neoverse V1-Kerne mit 61 Milliarden Transistoren und befindet sich derzeit in der Fertigung. Die CPUs von SiPearl werden in den ersten beiden europäischen Exascale-Supercomputern der EuroHPC JU zum Einsatz kommen: Rhea1 wird in die JUPITER-Maschine in Deutschland integriert und Rhea2 wird Teil von Alice Recoque in Frankreich sein.

SiPearl wird von der Europäischen Union und Frankreich unterstützt und beschäftigt 200 Mitarbeitende in Frankreich, Spanien und Italien. Nach einer Serie A-FInanzierungsrunde mit einem Volumen von 130 Millionen Euro hat das Unternehmen nun seine Serie-B-Runde gestartet.

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Marie-Anne Garigue, Head of Communications: +33 6 09 05 87 80 – [email protected]

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Informationen zu Semidynamics

Semidynamics hat seinen Hauptsitz in Barcelona und ist ein Unternehmen für fortschrittliche Rechentechnologien, das speicherzentrierte KI-Infrastruktur entwickelt. Mit einem Team aus mehr als 150 Ingenieuren und Fachkräften entwickelt das Unternehmen firmeneigene Siliziumarchitekturen und vertikal integrierte Systeme, die für KI-Inferenz-Workloads im großen Maßstab optimiert sind.

Semidynamics bedient ein globales Ökosystem aus Partnern und Kunden und agiert im Einklang mit den geltenden Exportkontrollen und internationalen Handelsvorschriften.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.semidynamics.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974830/Semidynamics_SiPearl.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2875860/5958542/Semidynamics_Logo.jpg

Semidynamics – Medienkontakt:

David Harold, PR Manager: [email protected]

Laura Batlle, Communications Manager: [email protected]