Solarpro construit la plus grande centrale solaire de Hongrie grâce à la nouvelle technologie de pointe de LONGi

BUDAPEST, Hungary, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Solarpro, le principal entrepreneur européen de systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie, construit ce qui sera la plus grande centrale solaire de Hongrie, en utilisant des modules solaires de LONGi, le leader de l'industrie. Situé dans le nord de la Hongrie, le projet de 450 mégawatts déploiera près de 700 000 modules de la série de produits ultra-efficaces Hi-MO9 de LONGi. Cette centrale renforce également la collaboration entre Solarpro et LONGi, après le parc solaire de 176 MW pour lequel ils se sont associés l'année dernière à Studina, en Roumanie.

Company representatives met to agree on their 450 MW collaboration: (from left to right) for Solarpro, CEO Solarpro Adelin Antonov, Head of Procurement Valentina Vasileva, and Managing Director and Chairman of the Board of Directors Konstantin Nenov; and for LONGi, President of LONGi Europe Leon Zhang, General Manager Eastern Europe Liam Tang, and Senior Key Account Manager Melih Can Güngör.

106 000 ménages alimentés en électricité propre

Avec une capacité de pointe de 450 MW, la nouvelle centrale devrait produire 470 gigawatts-heure (GWh) par an, soit suffisamment d'électricité pour alimenter environ 106 000 ménages par an. En remplaçant les combustibles fossiles, la production du projet peut réduire les émissions de 415 000 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer de la circulation plus de 100 000 voitures à essence.

Solarpro choisit la technologie « back contact » de LONGi

Le module solaire Hi-MO9 offre à l'usine l'avantage de la technologie de contact arrière (BC) de LONGi, une amélioration complexe de l'ingénierie et de la conception qui réduit les microfissures dans la plaquette de 50 % par rapport aux modules traditionnels, augmente la production d'électricité jusqu'à 8 % et garantit la performance à long terme du module, y compris dans les conditions présentes dans les zones rurales du nord de la Hongrie, comme la chaleur élevée, la poussière et la couverture nuageuse. Les avantages du module BC s'accumulent également au cours des trois décennies de la durée de vie du produit, ce qui signifie que la nouvelle usine de Solarpro peut anticiper une production plus efficace ainsi qu'une énergie propre plus rentable et plus fiable pour les consommateurs d'énergie de la région.

Leon Zhang, président de LONGi Europe, a déclaré : « C'est un honneur de fournir des modules à Solarpro pour ce projet hongrois historique. En nous associant à l'un des principaux développeurs de projets en Europe, nous sommes en mesure de contribuer à l'avenir énergétique propre de la région tout en établissant une nouvelle norme technologique. Chez LONGi et Solarpro, nous sommes tous deux attachés à l'innovation et à la durabilité à long terme, et nous nous réjouissons donc de poursuivre notre coopération. »

Krasen Mateev, PDG de Solarpro a déclaré : « Nous sommes fiers d'unir nos forces avec LONGi une fois de plus sur ce projet majeur en Hongrie. Avec 450 MW, la centrale solaire sera la plus grande installation à contact arrière d'Europe et constituera une étape importante dans la mission de Solarpro qui consiste à fournir une énergie propre fiable et à haut rendement dans toute la région. La technologie avancée du Hi-MO9 était un choix évident pour optimiser les performances et la fiabilité à long terme du projet.

En associant l'expertise EPC de Solarpro à l'innovation de LONGi, nous établissons une nouvelle norme pour l'énergie solaire à grande échelle en Europe. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847939/LONGi_SOLARPRO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767420/5687107/LONGi_Logo.jpg