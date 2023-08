SPARK™ CLEAR ALIGNERS KÜNDIGT WICHTIGE KLINISCHE UPDATES UND VON ÄRZTEN GETRIEBENE INNOVATIONEN IN VERÖFFENTLICHUNG 14 AN

– Umfassende Technologie- und klinische Verbesserungen unterstützen weiterhin die Behandlung von Kieferorthopädie-Patienten –

BREA, Kalifornien, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Ormco Corporation kündigt die mit Spannung erwartete Veröffentlichung 14 der Spark Clear Aligners an. Veröffentlichung 14 setzt die Philosophie von Spark fort, Kieferorthopäden Kontrolle und Flexibilität zu geben. Das Spark Aligner System ist bereits eine offene Plattform, die Scans von allen gängigen Intraoralscannern akzeptiert. Mit Veröffentlichung 14 erhalten Ärzte jetzt noch mehr Flexibilität durch die Einführung von Spark Approver Web und die nahtlose DEXIS™ IOS-Integration, zusammen mit interessanten klinischen Updates sowie Updates für den Arbeitsablauf.

With Spark™'s Release 14, doctors will have even greater flexibility with the introduction of Spark Approver Web and seamless DEXIS™ IOS integration. TruRoot™ CBCT Collision Alert System predicts and prevents collisions during treatment to help doctors plan treatments with more precautions. This feature automatically detects and highlights areas on the root surfaces that are touching or penetrating cortical bone. Spark™ Approver Web is more convenient to use, resulting in time savings for orthodontists by providing flexibility to access cases anytime, whether at the office or home.

„Spark Approver Web ist einfacher zu verwenden und spart Kieferorthopäden Zeit, indem es Flexibilität bietet, um jederzeit auf Fälle zuzugreifen, ob im Büro oder zu Hause", so Eric Conley, Vorsitzender von Ormco. „Dies beinhaltet den webbasierten Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Desktop-Funktionen von Spark Approver. Zusätzlich optimiert die Integration von DEXIS IOS die offene Plattform von Spark, indem ein kontinuierlicher Arbeitsablauf von der Scannung bis zum Versand erstellt wird."

Spark Veröffentlichung 14 (R14) Updates umfassen folgende Optionen:

Mit Spark Approver Web können Fälle jetzt von überall und unterwegs aus abgerufen und modifiziert werden.

Arbeiten Sie nahtlos zwischen der Cloud-basierten und der Desktop-basierten Spark Approver Web-Software.



Die sichere Dateispeicherung ermöglicht es, Daten und Informationen in der Cloud zu speichern, bis sie benötigt werden oder modifiziert werden müssen.



Keine installation oder Updates erforderlich.



Unterstützt die gängigsten Internetbrowser: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox und Opera.

Eine optimierte offene Plattform durch nahtlose Integration von Spark Approver mit DEXIS IOS führt zu einem optimierten Arbeitsablauf.

Spark Approver, die offene Dateiplattform, ist jetzt direkt in DEXIS IOS ScanFlow integriert, was die Einreichung von Fällen einfacher und schneller macht



Anders als die führende Marke für Aligner bietet DEXIS IOS Solutions eine offene Plattform, so dass Ärzte Bestellungen für funktionelle Geräte über ihren bevorzugten Anbieter einreichen können.

„Spark Approver unterstützt einen effizienteren Arbeitsablauf mit ScanFlow-Exporten per Klick, offenen Dateiformaten und mehr. Das Ergebnis ist eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und Produktivität bei jedem Schritt", so Dr. Alyssa Carter. „DEXIS IOS Solutions vereinfacht die intraorale Scanning-Technologie in jeder Phase, um das Scannen, Planen, Produzieren und die Behandlung nahtlos zu integrieren. Eine optimierte Effizienz, Genauigkeit und Flexibilität bei der Behandlungsplanung ist ein echter Gamechanger für meine Praxis."

Ormco hat vor Kurzem auch neue klinische Updates und neue Funktionen für die Benutzer eingeführt, darunter:

Klinische Updates für ultimative Kontrolle und Flexibilität bei der Behandlungsplanung.

Die Integrierten Haken von Spark bieten jetzt drei Größenoptionen für Retentionsbefestigungen an. Die integrierten Haken von Spark sorgen für eine optimale Patientenbindung und ein verbessertes Patientenerlebnis.

sorgen für eine optimale Patientenbindung und ein verbessertes Patientenerlebnis. Jetzt können Ärzte bei allen Spark-Produktbestellungen für Primär- und Veredelungsprodukte, einschließlich Spark 10, 20 und Advanced, zwischen TruGEN™ und TruGEN XR™ Materialien wählen.

Sowohl TruGEN als auch TruGEN XR haben die gleiche fortschrittliche Krafterhaltung, Klarheit, Beständigkeit gegen Verfärbungen und Materialstärke, die Kieferorthopäden schätzen.

Verbesserte Arbeitsabläufe

Die erweiterte Echtzeitgenehmigung ermöglicht sofortige Änderungen zur Verbesserung der Effizienz mit passivem Aligner-Editing. Dieses Update bietet mehr Flexibilität beim Hinzufügen und Bearbeiten von passiven Alignern.

Das TruRoot™ CBCT Collision Alert System sagt Kollisionen während der Behandlung voraus und verhindert sie, um Ärzten zu helfen, Behandlungen mit mehr Vorsicht zu planen. Diese Funktion erkennt automatisch Bereiche auf den Wurzeloberflächen, die Knochen berühren oder durchdringen, und hebt sie hervor.

Importieren und Ausrichten eines CBCT-Scans automatisch mit der TruRoot-Funktion in Spark Approver von einem lokalen Computer aus.

Aligner Trimline nimmt das Rätselraten aus Ihrem Arbeitsablauf mit einer genauen Visualisierung der tatsächlichen Trimmlinie in der Spark Approver-Software.

Web Scan Hold Resolution ermöglicht einen schnelleren Arbeitsablauf. Erhalten Sie detaillierte Informationen in Ihrem Dashboard, um Scanprobleme mit der neuen Edit-Funktion zu lösen und Scanfehler zu minimieren.

Weitere Informationen über Spark Veröffentlichung 14 und andere aktuelle Verbesserungen finden Sie unter https://info.ormco.com/de/spark-r14-release-de oder kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Informationen zum Spark™ Clear Aligner System

Spark™ Aligners werden von Ormco hergestellt, einem weltweiten Marktführer von innovativen Kieferorthopädie-Produkten mit 60 Jahren Erfahrung, Forschung und Entwicklung sowie hohen Herstellungsstandards. Ormco hat Ärzten bei der Behandlung von mehr als 20 Millionen Patienten in mehr als 140 Ländern geholfen. Die Spark Approver-Software wurde entwickelt, um den Ärzten mehr Kontrolle und Flexibilität zu geben, während die fortschrittliche Aligner-Technologie von Spark und das TruGEN™ Material eine bessere Kraftretention und besseren Oberflächenkontakt mit dem Zahn bieten. Der Spark Aligner ist auch so konzipiert, dass er klarer und komfortabler ist und weniger Verfärbungen aufweist als die führende Aligner-Marke – das könnte der Grund sein, warum 100 % der kürzlich befragten Patienten sagten, sie würden Spark Aligners einem Freund empfehlen.*

Weitere Informationen über Spark Aligners finden Sie unter https://ormco.com/en-us/spark

Informationen zu Ormco

Envista ist eine globale Familie von über 30 vertrauenswürdigen Zahnmarken, darunter Nobel Biocare, Ormco, DEXIS und Kerr, die durch einen gemeinsamen Zweck vereint sind: mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, um das Leben zu verbessern. Ormco mit Hauptsitz in Brea, Kalifornien, ist ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Kieferorthopädie-Produkten und Lösungen, die dazu beitragen, das Leben seiner Kunden und ihrer Patienten zu verbessern. Seit 60 Jahren arbeitet Ormco mit der Kieferorthopädie-Gemeinschaft zusammen, um über 20 Millionen Lächeln in mehr als 140 Ländern zu schaffen. Zu den herausragenden Produkten gehören Zwillingsbrackets (Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ und Mini Diamond™) sowie bahnbrechende selbstligierende Geräte mit dem Damon™ System (einschließlich Damon Ultima™ System und Damon™ Clear2). Das Spark™ Clear Aligner System wurde entwickelt, um den Bedürfnissen des Kieferorthopäden mit dem TruGEN™ Material und der Approver-Software gerecht zu werden. Insignia™ Advanced Smile Design™ von Ormco bietet eine umfassende, maßgeschneiderte indirekte Bonding-Lösung für Effizienz durch Personalisierung. Von personalisiertem Service über professionelle Schulungsprogramme bis hin zur Marketingunterstützung ist Ormco bestrebt, Kieferorthopäden bei der Erreichung ihrer klinischen und praxisbezogenen Ziele zu unterstützen. Folgen Sie Ormco auf Facebook unter www.facebook.com/myormco und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/ormco .

*Bei Ormco gespeicherte Daten

**Die geäußerten Meinungen sind die von Dr. Alyssa Carter als bezahlte Beraterin für Ormco. Ormco ist ein Medizinproduktehersteller und gibt keine medizinischen Ratschläge. Kliniker sollten ihr eigenes professionelles Urteilsvermögen bei der Behandlung ihrer Patienten anwenden. Individuelle Ergebnisse bei Patienten können variieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2168352/Spark_Clear_Aligners_Dexis_Integration.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2168353/Spark_Clear_Aligners_CBCT_Root_Collision_Alert.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2168354/Spark_Clear_Aligners_Approver_Web.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg

SOURCE Spark Clear Aligners