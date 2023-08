LA VERSION 14 DES ALIGNEURS TRANSPARENTS SPARK™ ANNONCE DES MISES À JOUR CLINIQUES MAJEURES ET DES INNOVATIONS APPORTÉES PAR LES MÉDECINS

- Une technologie complète et des améliorations cliniques au service du traitement des patients en orthodontie –

BREA, Californie, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Ormco Corporation annonce la très attendue version 14 des aligneurs transparents Spark. La version 14 poursuit la philosophie qui consiste à Spark de donner aux orthodontistes le contrôle et la flexibilité. Le système d'aligneurs Spark offre d'ores et déjà une plateforme ouverte qui accepte les scans de tous les principaux scanners intra-oraux. Désormais, avec la version 14, les médecins bénéficieront d'une flexibilité encore plus grande grâce à l'introduction de Spark Approver Web et à l'intégration harmonieuse de DEXIS™ IOS, ainsi qu'à des mises à jour cliniques et de flux de travail remarquables.

With Spark™'s Release 14, doctors will have even greater flexibility with the introduction of Spark Approver Web and seamless DEXIS™ IOS integration. TruRoot™ CBCT Collision Alert System predicts and prevents collisions during treatment to help doctors plan treatments with more precautions. This feature automatically detects and highlights areas on the root surfaces that are touching or penetrating cortical bone. Spark™ Approver Web is more convenient to use, resulting in time savings for orthodontists by providing flexibility to access cases anytime, whether at the office or home.

« Spark Approver Web est plus pratique à utiliser, ce qui permet aux orthodontistes de gagner du temps en leur donnant la possibilité d'accéder aux dossiers à tout moment, que ce soit au cabinet ou à la maison », a déclaré Eric Conley, président d'Ormco. « Il s'agit d'un accès aux fonctionnalités les plus couramment utilisées de Spark Approver via le web. En outre, l'intégration de DEXIS IOS optimise la plateforme de Spark en créant un flux de travail continu, de la numérisation à l'expédition ».

Les mises à jour de la version 14 de Spark (R14) comprennent :

Grâce à Spark Approver Web, il est désormais possible d'accéder aux dossiers de manière mobile et de les modifier où que l'on se trouve

Il est possible de travailler de manière continue entre la version cloud et la version bureautique du logiciel Spark Approver Web



L'enregistrement sécurisé des fichiers permet de conserver les données et les informations dans le cloud jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'y accéder ou de les modifier



L'installation ou les mises à jour ne sont plus nécessaires



La compatibilité avec les navigateurs internet les plus courants : Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox et Opera

Une plateforme libre optimisée grâce à l'intégration harmonieuse de Spark Approver avec DEXIS IOS, qui se traduit par un flux de travail rationalisé

La plateforme de fichiers libres Spark Approver est désormais directement intégrée à DEXIS IOS ScanFlow, ce qui facilite et accélère la soumission des dossiers



Contrairement à la marque leader d'aligneurs, les solutions DEXIS IOS offrent une plateforme ouverte permettant aux praticiens de soumettre des commandes d'appareils fonctionnels par l'intermédiaire de leur fournisseur préféré.

« Spark Approver permet un flux de travail plus efficace, avec des exportations ScanFlow en un clic, un format de fichier libre, et bien plus encore. Il en résulte des capacités, des performances et une productivité accrues à chaque étape du processus », a déclaré le Dr Alyssa Carter. « DEXIS IOS Solutions simplifie la numérisation intra-orale à chaque étape en intégrant de manière transparente la numérisation, la planification, la production et le traitement. L'optimisation de l'efficacité, de la précision et de la flexibilité dans la planification des traitements change véritablement la donne pour mon cabinet. »

Ormco a également lancé récemment de nouvelles mises à jour cliniques et de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs :

Mises à jour cliniques pour un contrôle et une flexibilité ultimes dans la planification du traitement

Les crochets intégrés de Spark proposent désormais trois tailles d'attaches de rétention. Les crochets intégrés de Spark offrent une rétention optimale et une expérience patient améliorée.

Les médecins peuvent désormais choisir entre les matériaux TruGEN™ et TruGEN XR™ pour toutes les commandes de produits Spark primaires et de raffinage, y compris Spark 10, 20 et Advanced

TruGEN et TruGEN XR présentent les mêmes caractéristiques de rétention de force, de clarté, de résistance aux taches et d'épaisseur de matériau très appréciées des orthodontistes

Amélioration du flux de travail

L'approbation en temps réel étendue permet des changements instantanés pour améliorer l'efficacité avec la modification des aligneurs passifs. Cette mise à jour offre plus de flexibilité lors de l'ajout et de la modification d'aligneurs passifs.

TruRoot™ CBCT Collision Alert System prédit et prévient les collisions pendant le traitement pour aider les médecins à planifier les traitements avec plus de précautions. Cette fonction détecte automatiquement et met en évidence les zones des surfaces radiculaires qui touchent ou pénètrent l'os cortical.

Importer et aligner automatiquement un scan CBCT avec la fonction TruRoot de Spark Approver à partir d'un ordinateur local

Aligner Trimline élimine les incertitudes de votre flux de travail grâce à une visualisation précise de la ligne de coupe réelle dans le logiciel Spark Approver

La fonction Web Scan Hold Resolution permet d'accélérer le flux de travail. Obtenez des informations détaillées dans votre tableau de bord pour résoudre les problèmes de numérisation grâce à la nouvelle fonction d'édition qui minimise les erreurs de correspondance des numérisations.

Pour en savoir plus sur la version 14 de Spark et sur d'autres améliorations récentes, veuillez consulter le site https://info.ormco.com/fr/spark-r14-release-fr ou contactez votre représentant des ventes.

À propos du système d'aligneurs transparents Spark™

Les aligneurs Spark™ sont fabriqués par Ormco, un leader mondial des produits orthodontiques innovants, fort de 60 ans d'expertise, de recherche et développement et de normes de fabrication élevées. Ormco a permis aux médecins de traiter plus de 20 millions de patients dans plus de 140 pays. Le logiciel Spark Approver est conçu pour donner aux médecins plus de contrôle et de flexibilité, tandis que la technologie d'alignement avancée de Spark et le matériau TruGEN™ permettent une rétention de force plus soutenue et un meilleur contact de surface avec la dent. L'aligneur Spark est également conçu pour être plus clair et plus confortable, et il tache moins que la marque leader des aligneurs, ce qui explique peut-être pourquoi 100 % des patients récemment interrogés ont déclaré qu'ils recommanderaient les aligneurs Spark à un ami*.

Pour en savoir plus sur les aligneurs Spark, visitez https://ormco.com/en-us/spark

À propos d'Ormco

Envista est une famille mondiale de plus de 30 marques dentaires de renom, dont Nobel Biocare, Ormco, DEXIS et Kerr, unies par un objectif commun : s'associer aux professionnels pour améliorer les conditions de vie. Ormco, dont le siège se trouve à Brea (Californie), est un leader mondial et un innovateur en matière de produits et de solutions orthodontiques qui contribuent à améliorer la vie de ses clients et de leurs patients. Depuis 60 ans, Ormco s'est associé à la communauté orthodontique pour aider à créer plus de 20 millions de sourires dans plus de 140 pays. Les produits distingués vont des supports doubles (Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ et Mini Diamond™) aux appareils autoligaturants pionniers avec le Damon™ System (y compris Damon Ultima™ System et Damon™ Clear2). Le système d'aligneurs transparents Spark™ est conçu pour répondre aux besoins de l'orthodontiste avec le matériau TruGEN™ et le logiciel Approver. Insignia™ Advanced Smile Design™ d'Ormco constitue une solution de collage indirect personnalisée tout compris pour une efficacité par la personnalisation. Du service personnalisé aux programmes de formation professionnelle et au soutien marketing, Ormco s'engage à aider les orthodontistes à atteindre leurs objectifs cliniques et de gestion de cabinet. Connectez-vous sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/myormco et LinkedIn à www.linkedin.com/company/ormco .

*Les données sont conservées par Ormco

** Les opinions exprimées sont celles du Dr Alyssa Carter en tant que consultante rémunérée par Ormco. Ormco est un fabricant de dispositifs médicaux et ne délivre pas d'avis médicaux. Les cliniciens doivent utiliser leur propre jugement professionnel pour traiter leurs patients. Les résultats de chaque patient peuvent varier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2168352/Spark_Clear_Aligners_Dexis_Integration.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2168353/Spark_Clear_Aligners_CBCT_Root_Collision_Alert.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2168354/Spark_Clear_Aligners_Approver_Web.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg

SOURCE Spark Clear Aligners