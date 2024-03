STARMUS STELLT SEIN PROGRAMM FÜR „STARMUS VII, THE FUTURE OF OUR HOME PLANET" IN BRATISLAVA VOR

BRATISLAVA, Slowakei, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- STARMUS, die Idee des Astrophysikers Garik Israelian, PhD, und des Queen-Gitarristen Brian May, PhD in Astrophysik, hat heute ein beispielloses Vortragsprogramm für „STARMUS VII, The Future of Our Home Planet" gestartet, das in Partnerschaft mit dem slowakischen Cybersicherheitsriesen ESET vom 12. bis 17. Mai 2024 in Bratislava stattfinden wird.

STARMUS VII Launch Event in London - Sir Brian May, Sir Martin Rees, Mary Kaldor, Garik Israelian STARMUS VII Launch Event in Bratislava - Richard Marko, Emmanuelle Charpentier, Tony Fadell Logo caption: STARMUS EARTH, Powered by ESET

Das Festival, an dem neun Nobelpreisträger, mehr als 50 Astronauten und herausragende Persönlichkeiten aus den Bereichen Klimawandel, Umwelt, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit teilnehmen, bietet ein spektakuläres Eröffnungskonzert, exklusive Vorträge, die STARMUS-Signature-Night-Events Sonic Universe Concert und Star Party, das STARMUS-Camp, das die Wissenschaft auf die Straße bringt, und den renommierten Preis, die Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Eröffnet wird das Festival mit einem Auftritt eines legendären Künstlers, der in Kürze bekannt gegeben wird, gefolgt von einer einwöchigen Veranstaltung im Eishockeystadion, der Ondrej Nepela Arena. Der Eröffnungsvortrag wird von Dr. Jane Goodall DBE, Gründerin des Jane Goodall Institute und UN-Friedensbotschafterin, gehalten, gefolgt von mehreren Vorträgen zum Klimawandel und verwandten Themen.

Am zweiten Tag können sich die Teilnehmer auf eine Reihe von Vorträgen freuen, die sich unter anderem mit Themen wie Innovation, Technologie, Cybersicherheit und KI befassen. Eine private STAR-Party lädt die Gäste zum Entspannen und Netzwerken ein.

Am dritten Tag finden die Verleihung der Stephen-Hawking-Medaille und das Sonic-Universe-Konzert statt, das von dem bekannten Wissenschaftskomiker Robin Ince und den STARMUS-Gründern Garik Israelian und Brian May moderiert wird. Das Konzert wird von The Offspring und Tony Hadley angeführt.

Am vierten Tag werden Vorträge zu Themen wie Zufall und Realität, Kosmologie heute und morgen, Genbearbeitung usw. gehalten. 108' Round Table – Starmus' exklusivster runder Tisch mit hochkarätigen Diskussionsteilnehmern wird den Tag abschließen.

An Tag 5, dem Abschlusstag, werden Themen wie der Schutz der Erde bei der Erforschung des Weltraums, bewohnbare Planeten jenseits der Erde, die Natur der Zeit usw. behandelt.

Während der gesamten Veranstaltung finden in Hlavné námestie das STARMUS Camp und das Stadtprogramm in Zusammenarbeit mit slowakischen Universitäten statt, mit wissenschaftlichen Ausstellungen, Präsentationen und einem lebhaften Musikprogramm.

Karten sind über die Website des Festivals erhältlich, wobei bis zum 15. April ein Frühbucherrabatt gilt.

Für die diesjährige Ausgabe ist STARMUS eine Partnerschaft mit ESET eingegangen. STARMUS VII wird von der VÚB Banka, OMEGA und KIA Slovakia gesponsert. STARMUS VII steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Slowakischen Republik und des Bürgermeisters von Bratislava sowie unter der Schirmherrschaft der Vertretung der Europäischen Kommission in der Slowakei.

Informationen zu STARMUS

Das von Garik Israelian, PhD, Astrophysiker am Institut für Astrophysik der Kanarischen Inseln (IAC), und Sir Brian May, PhD, Astrophysiker und Leadgitarrist der legendären Rockband Queen, ins Leben gerufene Starmus ist ein Festival der Wissenschaft, Kunst und Musik, das exklusive Vorträge und Diskussionen mit Astronauten, Kosmonauten, Nobelpreisträgern und prominenten Persönlichkeiten aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Musikrichtungen bietet. Bei jeder Ausgabe des Festivals wird die prestigeträchtige Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation verliehen, die von Alexei Leonov, Garik Israelian und Brian May ins Leben gerufen wurde. Zu den bisherigen Preisträgern der Stephen-Hawking-Medaille gehören Dr. Jane Goodall, Elon Musk, Jean-Michel Jarre, Neil deGrasse Tyson, Brian Eno, Hans Zimmer und die Apollo-11-Dokumentation

Für weitere Informationen besuchen Sie Starmus.com

STARMUS Communications

Brezo Rodríguez [email protected] / [email protected] / +34 678 255 196

Lilit Midoyan [email protected]

Siranush Gyurjinyan [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2366548/STARMUS_Launch_London.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2366569/STARMUS_Launch_Bratislava.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2366570/Starmus_Logo.jpg