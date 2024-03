STARMUS lanza en Bratislava el programa de "STARMUS VII, The Future of our home planet"

BRATISLAVA, Eslovaquia, 21 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- STARMUS -el festival fundado por el astrofísico Garik Israelian, doctor en astrofísica, y el icónico guitarrista de Queen Brian May, doctor en astrofísica- ha lanzado hoy el programa sin precedentes de su séptima edición, STARMUS VII, The Future of our home planet", que se celebrará en Bratislava, en colaboración con el gigante eslovaco de la ciberseguridad ESET, del 12 al 17 de mayo de 2024.

El festival, que reúne a 9 premios Nobel, más de 50 astronautas y eminentes figuras del cambio climático, el medio ambiente, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, abrirá con un espectacular concierto inaugural; conferencias exclusivas; las citas musicales emblemáticas de STARMUS -Sonic Universe Concert y Star Party-; el STARMUS Camp, que llevará la ciencia a la calle; y su prestigioso premio, la Medalla Stephen Hawking a la Divulgación Científica. El programa completo está disponible aquí.

El festival arrancará con la actuación de un artista legendario que se anunciará próximamente, seguido de un programa de 4 días de ponencias en el estadio de hockey sobre hielo Ondrej Nepela Arena. La conferencia inaugural correrá a cargo de la doctora Jane Goodall DBE, fundadora del Instituto Jane Goodall y Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, a la que seguirán varias conferencias sobre el cambio climático y temas afines.

El segundo día, los asistentes podrán asistir a una serie de conferencias que profundizarán en temas como la innovación, la tecnología, la ciberseguridad y la IA, entre otros y la emblemática STAR Party de STARMUS que será, como en todas sus ediciones, otra de las grandes citas musicales de la edición.

El tercer día tendrá lugar la ceremonia de entrega de la medalla Stephen Hawking y el concierto Sonic Universe, presentado por el cómico y divulgador científico Robin Ince y los fundadores de STARMUS, Garik Israelian y Brian May. El concierto estará encabezado por la icónica banda The Offspring y el artista británico Tony Hadley.

El cuarto día ofrecerá una gran combinación de conferencias sobre temas como la cosmología de hoy y de mañana, la edición genética, etc. Y culminará con la emblemática mesa redonda 108', la mesa redonda más exclusiva de Starmus, que en esta edición contará con un panel de ponentes muy innovador.

El quinto día, el de clausura, tratará temas como la protección de la Tierra en la exploración del espacio, los planetas habitables más allá de la Tierra, la naturaleza del tiempo, etc.

Durante todo el evento, el STARMUS Camp y el City Program, en colaboración con universidades eslovacas, se celebrarán en Hlavné námestie, la plaza principal de Bratislava, con exposiciones científicas, presentaciones y un vibrante programa musical.

Las entradas están disponibles en la web del festival, con un descuento por reserva anticipada hasta el 15 de abril.

Para la edición de este año, STARMUS se ha asociado con ESET y cuenta con el patrocinio de VÚB Banka, OMEGA y KIA Slovakia. STARMUS VII se celebrará bajo el apoyo de la presidencia de la República Eslovaca y el alcalde de Bratislava y con el patrocinio de la Representación de la Comisión Europea en Eslovaquia.

Creado por Garik Israelian PhD, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y Sir Brian May PhD, astrofísico y guitarrista principal de la icónica banda de rock Queen, Starmus es un festival de ciencia, arte y música que ha contado con charlas y debates exclusivos de astronautas, cosmonautas, premios Nobel y destacadas figuras de diversas disciplinas científicas y ámbitos musicales. En cada edición, el festival acoge la prestigiosa Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica, creada por Alexei Leonov, Garik Israelian y Brian May. Entre los anteriores ganadores de la Medalla Stephen Hawking figuran la Dra. Jane Goodall, Elon Musk, Jean-Michel Jarre, Neil deGrasse Tyson, Brian Eno, Hans Zimmer y el documental sobre el Apolo 11.

