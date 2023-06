Sungrow führt in Europa neue Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ein

MÜNCHEN, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow präsentierte auf der Intersolar Europe in München am 15. Juni seine neuesten EV-Ladelösungen, den IDC180E, ein 180 kW DC-Schnelllader sowie eine 22 kW AC-Wallbox für Eigenheime und Gewerbeeinheiten.

Sungrow New EV Chargers

Basierend auf 26 Jahren Erfahrung in der Leistungselektronik bringen die beiden neuen Ladestationen Qualität auf Industrieniveau mit. Benutzerfreundlich gestaltet weisen EV-Wallboxen und Ladestationen von Sungrow eine zuverlässige Leistung über den gesamten Produktlebenszyklus, optimale Effizienz und einfache Inbetriebnahme auf. Sungrow bietet derzeit eine Reihe von EV-Ladestationen von 7 kW AC bis 180 kW DC an, die verschiedene Szenarien für den Heimbereich, den halböffentlichen bis hin zum öffentlichen Raum abdecken können.

Zuverlässiger Produktlebenszyklus

Mit einer gesicherten Lieferkette, einem fortschrittlichen Qualitätsmanagement für die Produkte und einem führenden Produktdesign ist die Zuverlässigkeit sowie die Verfügbarkeit der beiden neuen Produkte gewährleistet. Die neuen EV-Ladestationen verfügen über den hohen Schutzgrad IP65, eine langjährige Betriebsdauer, und sind unempfindlich gegenüber Sand, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Salz, Nebel und jeglichen Wetterbedingungen. Somit können sie den Anforderungen von Bürobereichen, Industriegebieten, Tankstellen, Bahnhöfen, Flughäfen und weiteren Szenarien in ganz Europa gerecht werden.

Optimale Effizienz

Basierend auf der technologischen Entwicklung und Plattformarchitektur der bereits installierten mehr als 2.000 120kW-DC-Ladestationen wurde die neue europäische Version mit 180 kW DC, der IDC180E, als integrierte Lösung entwickelt. PV-Wechselrichter und C&I ESS-Lösungen können problemlos mit der 180 kW-Schnellladestation integriert werden.

Durch die Verwendung von modernen Halbleitern wie Siliziumkarbid und einer zukunftssicheren Gestaltung wird eine Systemeffizienz von bis zu 96 % erreicht, wodurch die Energieeffizienz maximiert und der Eigenenergieverbrauch der Ladestation während der gesamten Lebensdauer reduziert wird.

Wallbox mit 22 kW optimiert ein- und dreiphasiges Laden

Der AC22E ist mit einer automatischen Phasenumstellungsfunktion ausgestattet. Wenn die PV-Ausgangsleistung mehr als 4,3 kW beträgt, ermöglicht das System den dreiphasigen Lademodus. Bei niedriger PV-Ausgangsleistung schaltet das System automatisch auf einphasiges Laden um, um die Nutzung von Solarstrom zu maximieren und Stromkosten zu sparen. Wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, wird die Technologie des dynamischen Lastmanagements (DLM) verwendet, um die Ladeleistung zuzuweisen. Dabei wird die Leistungsgrenze beim gleichzeitigen Laden mehrerer Elektrofahrzeuge eingehalten und die Nutzung der Leistungskapazität maximiert.

Darüber hinaus können beide Elektrofahrzeug-Ladelösungen mit PV- und Batteriesystemen integriert werden, um die Nutzung von grünem Strom durch Batterien zu Spitzenpreisen zu optimieren und den Ladevorgang wirtschaftlicher und umweltfreundlicher zu gestalten.

Benutzerfreundlichkeit

Sungrow EV Charging hält an der ganzheitlichen Gestaltung des Designkonzepts von der Produktion bis zum Betrieb und Wartung fest und bietet kundenorientierten Service sowie eine benutzerfreundliche Handhabung für Betreiber und Anwender. IDC180E und AC22E sind kompatibel mit Sungrows PV+ ESS+ Ladelösung und ermöglichen eine umfassende Bereitstellung, einschließlich kostenloser Fehlerbehebung und schneller Inbetriebnahme der Ladestation. Kunden profitieren von Produkten und Dienstleistungen eines Premiumanbieters, um den Betrieb und die Wartung zu erleichtern. Das innovative Design des AC22E ermöglicht eine einfache Installation in nur 3 Schritten innerhalb von 5 Minuten.

Die Leistungseinheiten des IDC180E sind vollständig versiegelt und dadurch vor Verschmutzung geschützt. Der Luftkanal der Leistungskammer ist unabhängig konstruiert und mit IP68-Kühlventilatoren ausgestattet, um Wasser abzuschirmen und die Wartung zu erleichtern. Im Vergleich zu herkömmlichen staubdichten Designs ist keine regelmäßige Staubentfernung erforderlich und es müssen keine Luftfilter ausgetauscht werden, was den vorbeugenden Wartungsaufwand minimieren kann.

Gleichzeitig unterstützen die neuen EV-Ladelösungen Mehrmodus-Laden und einfaches Plug-and-Play. Die Daten zu Ladevorgängen und Ladezeiten sind auf einen Blick ersichtlich und ermöglichen ein zeitgemäßes Ladeerlebnis.

Sungrow wird weiterhin Produktforschung, -entwicklung und technologische Innovationen vorantreiben, zuverlässige, effiziente und benutzerfreundliche EV-Ladeprodukte für weltweite Benutzer entwickeln, intelligente Ladelösungen bereitstellen und zur Erzeugung von sauberer Energie für Elektrofahrzeuge beitragen.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist mit über 340 GW weltweit installierter Leistung (Stand Dezember 2022) der führende Wechselrichterhersteller. Sungrow wurde 1997 von Professor Cao Renxian gegründet und ist wegweißend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Energieversorgungsanlagen, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Mit einer 26-jährigen Erfolgsgeschichte in der PV-Branche versorgen die Produkte von Sungrow über 150 Länder weltweit. Erfahren Sie mehr über Sungrow unter www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141456/Sungrow_New_EV_Chargers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/4137731/Logo.jpg

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd.