SUNON präsentiert ErP-2026-konforme, umweltfreundliche EC-Lüfter für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation

KAOHSIUNG, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts des Bestrebens globaler Industriezweige, ihre KI-Infrastruktur unter strengen ESG-Vorgaben zu skalieren, ist ein hocheffizientes Wärmemanagement geschäftskritisch geworden. Als Reaktion auf die neu eingeführten EU-Energieeffizienzstandards ErP 2026 hat SUNON seine Lüfterserie Green EC der nächsten Generation auf den Markt gebracht und damit sein oberstes Markenversprechen eingelöst: „Go Green with SUNON Cooling." Diese Serie wurde für maximalen Luftstrom, intelligente Telemetrie und kompromisslose Zuverlässigkeit entwickelt und soll die Kühlung in Computing-Umgebungen mit hoher Dichte neu definieren.

SUNON Unveils ErP 2026-Ready Green EC Fans to Power Next-Gen AI Infrastructure

Wie das markante Debüt der Produktreihe visuell verdeutlicht, zeichnet sich die Serie durch ein robustes, phantomschwarzes Industriegehäuse aus, in dessen Mittelpunkt der leuchtende „SUNON Corporate Green Ring" steht. Der Ring steht für „Sun On – Everyday" und spiegelt die aufgehende Sonne unserer nachhaltigen Zukunft wider, während er gleichzeitig SUNONs Bestreben unterstreicht, mit sicherem, umweltfreundlichem Design den ultimativen Standard in der Kühltechnologie zu setzen.

Telemetrie der nächsten Generation: Modbus-Smart-Control- und Dynamic-Power-Allocation-Kompatibilität

Um den Anforderungen moderner Rechenzentren an eine detaillierte, quantifizierbare Energieüberwachung gerecht zu werden, integriert die neue SUNON EC-Serie sowohl Modbus-RTU-Kommunikation als auch PWM-Drehzahlregelung. Die integrierte elektronische Steuerungsschaltung ermöglicht eine Statusüberwachung in Echtzeit und gewährleistet nahtlose Kompatibilität mit der dynamischen Leistungszuweisung, indem sie es dem Host-System ermöglicht, die Lüfterdrehzahlen dynamisch an die aktuellen thermischen Lasten anzupassen. Diese präzise Steuerung des Luftstroms auf Systemebene verhindert Energieverschwendung im Leerlauf und hilft Unternehmen dabei, strenge Ziele für einen kohlenstoffarmen Betrieb zu erreichen.

Zukunftssicher für 800-VDC-Architekturen und weltweite Einsätze

SUNON überbrückt aktiv die Lücke zwischen Altsystemen und Stromnetzen der nächsten Generation:

Universelle Unterstützung für einen breiten Spannungsbereich: Dank intelligenter Auto-Sensing-Schaltungen unterstützen die Lüfter einphasige 200–277 VAC- und dreiphasige 380–480 VAC-Architekturen und optimieren so den weltweiten Einsatz in Anlagen für erneuerbare Energien und in Schwermaschinen.

Dank intelligenter Auto-Sensing-Schaltungen unterstützen die Lüfter einphasige 200–277 VAC- und dreiphasige 380–480 VAC-Architekturen und optimieren so den weltweiten Einsatz in Anlagen für erneuerbare Energien und in Schwermaschinen. Bereit für das 800-VDC-Zeitalter: Während KI-Rechenzentren und High-Performance-Computing-Plattformen (HPC) auf Hochspannungs-Gleichstromarchitekturen umstellen, ist die EC-Motortechnologie von SUNON speziell darauf ausgelegt, mit der sich weiterentwickelnden 800-VDC-Infrastruktur mitzuwachsen und ihren Einsatzbereich auf HLK-Anlagen, Energiespeichersysteme (ESS) und Ladestationen für Elektrofahrzeuge auszuweiten.

Robust für raue Umgebungen: IP68 & Sicherheitskonformität für Anwendungen mit R290

Die EC-Serie ist nach strengen globalen Sicherheitsstandards zertifiziert und bietet maßgeschneiderten Schutz für volatile Umgebungen:

Schutzart IP55 / IP68: IP55-Varianten eignen sich für hochfeuchte gewerbliche Kühlumgebungen, während Lösungen mit Schutzart IP68 eine robuste Beständigkeit gegen Salznebelkorrosion für Energiespeicher im Außenbereich und EV-Ladestationen bieten.

IP55-Varianten eignen sich für hochfeuchte gewerbliche Kühlumgebungen, während Lösungen mit Schutzart IP68 eine robuste Beständigkeit gegen Salznebelkorrosion für Energiespeicher im Außenbereich und EV-Ladestationen bieten. Sicherheitskonformität für Anwendungen mit R290: Die SUNON EC-Serie wurde speziell für Anwendungen mit dem Kältemittel R290 (A3) entwickelt und verfügt über eine Konstruktion, die darauf ausgelegt ist, das Entzündungsrisiko zu minimieren und die Betriebssicherheit zu erhöhen. Die Entwicklung erfolgt unter Berücksichtigung der einschlägigen Anforderungen der Norm EN/IEC 60335-2-40:2022, insbesondere der spezifischen Sicherheitsanforderungen für brennbare Kältemittel der Klassen A2L und A3, einschließlich der Bestimmungen des Anhangs GG, sofern diese anwendbar sind. Mit bewährter Leistung in den Bereichen Kältetechnik, HLK (Heizung, Lüftung und Klimatechnik), Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie sowie neue Energien bietet SUNON zuverlässige Kühllösungen, die die Entwicklung von Geräten unterstützen, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Aerodynamische Durchbrüche

Auf der Grundlage eines firmeneigenen Motordesigns und fortschrittlicher Materialwissenschaft hat SUNON die Zuverlässigkeit der Lüfter für extrem anspruchsvolle Betriebsbedingungen grundlegend verbessert:

Optimierte Aerodynamik: Mithilfe von Strömungssimulationen wurden die Lüfterflügel neu gestaltet und weisen nun eine größere Krümmung sowie eine vergrößerte Oberfläche auf, was zu einem hochkonzentrierten Luftstromprofil mit erweiterten Luftstrahlweiten führt.

„SUNON baut nicht nur Lüfter; wir entwickeln umfassende Hardware- und Software-Lösungen, um den Konflikt zwischen strengen Energievorschriften und extremen Betriebsbedingungen zu lösen", so SUNON. „Angesichts der bevorstehenden ErP-2026-Vorgaben stellt unsere hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung sicher, dass globale Kunden nahtlos auf Stromversorgungsarchitekturen der nächsten Generation umsteigen können, ohne dabei Abstriche bei der Nachhaltigkeit machen zu müssen."

Auch in Zukunft wird SUNON seine Innovationen weiterhin auf der Philosophie „Go Green with SUNON Cooling" aufbauen. Durch die Weiterentwicklung der Green-EC-Serie möchte SUNON globale Kunden dabei unterstützen, ihre Energieeffizienz zu steigern, die Umstellung auf kohlenstoffarme Technologien zu beschleunigen und den Weg in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.