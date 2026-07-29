अगली पीढ़ी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर को शक्ति प्रदान करने के लिए SUNON ने ErP 2026 के अनुरूप Green EC पंखे लॉन्च किए

काओह्सियुंग, 29 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- वैश्विक उद्योगों द्वारा सख्त ESG आज्ञापत्रों के तहत AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दौड़ में उच्च दक्षता वाला थर्मल मैनेजमेंट मिशन-महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में लागू किए गए EU ErP 2026 ऊर्जा दक्षता मानकों को ध्यान में रखते हुए, SUNON ने अपनी अगली पीढ़ी की Green EC Fans लॉन्च की है, जो ब्रांड के मूल वादे: "Go Green with SUNON Cooling" को पूरा करती है। अधिकतम वायु प्रवाह, स्मार्ट टेलीमेट्री और बेजोड़ विश्वसनीयता के लिए डिज़ाइन की गई यह सिरीज़ उच्च-घनत्व वाले कंप्यूटिंग वातावरण में कूलिंग को पुन: परिभाषित करने के लिए बनाई गई है।

SUNON Unveils ErP 2026-Ready Green EC Fans to Power Next-Gen AI Infrastructure

लाइनअप की शानदार शुरुआत में, जैसा कि दृश्य में दिखाया गया है, इस सीरीज़ में जीवंत 'SUNON Corporate Green Ring' के चारों ओर केंद्रित एक मजबूत, फेंटम-ब्लैक औद्योगिक चेसिस दिखाई देती है। 'Sun On — Everyday', का प्रतिनिधित्व करते हुए, यह रिंग हमारे टिकाऊ भविष्य के उगते सूरज को दर्शाने के साथ-साथ सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ थर्मल टेक्नोलॉजी में अंतिम मानक स्थापित करने की SUNON की महत्वाकांक्षा को भी दर्शाती है।

अगली पीढ़ी की टेलीमेट्री: Modbus स्मार्ट कंट्रोल और डायनामिक पॉवर एलोकेशन अनुकूलता

आधुनिक डेटा सेंटर की बारीक और मात्रात्मक ऊर्जा ट्रैकिंग की मांगों को पूरा करने के लिए, नई SUNON EC सिरीज़ Modbus-RTU संचार और PWM गति नियंत्रण दोनों का एकीकरण करती है। होस्ट सिस्टम को लाइव थर्मल लोड के आधार पर गतिशील रूप से पंखे की गति को समायोजित करने में सक्षम बनाते हुए बिना रुकावट डायनेमिक पावर एलोकेशन अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी प्रदान करती है। सिस्टम-स्तर पर वायु प्रवाह का यह सटीक परिनियोजन निष्क्रिय बिजली की बर्बादी को समाप्त करता है, जिससे उद्यमों को सख्त कम कार्बन परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

800VDC आर्किटेक्चरों और वैश्विक परिनियोजनों के लिए भविष्य के अनुरूप तैयार

SUNON पुराने सिस्टमों और अगली पीढ़ी के पॉवर ग्रिडों के बीच की खाई को पाटने में सक्रिय रूप से कार्यरत है:

यूनिवर्सल विस्तारित-वोल्टेज सपोर्ट: इंटेलिजेंट ऑटो-सेंसिंग सर्किटरी युक्त ये पंखे सिंगल-फेज़ 200-277VAC और थ्री-फेज़ 380-480VAC आर्किटेक्चरों को सपोर्ट करते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्थलों और भारी मशीनरी में वैश्विक परिनियोजन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

इंटेलिजेंट ऑटो-सेंसिंग सर्किटरी युक्त ये पंखे सिंगल-फेज़ 200-277VAC और थ्री-फेज़ 380-480VAC आर्किटेक्चरों को सपोर्ट करते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्थलों और भारी मशीनरी में वैश्विक परिनियोजन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। 800VDC दौर के लिए तैयार: AI डेटा सेंटरों और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) प्लेटफॉर्म उच्च-वोल्टेज डायरेक्ट करंट आर्किटेक्चरों में बदलने के साथ-साथ, SUNON की EC मोटर टेक्नोलॉजी को विकसित हो रहे 800VDC इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तालमेल बिठाने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे HVAC, ऊर्जा स्टोरेज सिस्टमों (ESS) और EV चार्जिंग स्टेशनों में इसका विस्तार हो रहा है।

कठोर वातावरणों के लिए प्रतिरोधी: IP68 और ATEX गैस-विस्फोट सुरक्षा

कठोर वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित, EC सिरीज़ अस्थिर वातावरणों के लिए अनुकूलित सुरक्षा प्रदान करती है:

IP55 / IP68 प्रवेश सुरक्षा: IP55 वेरिएंट अत्यंत ह्यूमिड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन वातावरणों को हैंडल करते हैं, जबकि IP68-रेटेड समाधान बाहरी ऊर्जा स्टोरेज और EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए मजबूत नमक-स्प्रे संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

IP55 वेरिएंट अत्यंत ह्यूमिड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन वातावरणों को हैंडल करते हैं, जबकि IP68-रेटेड समाधान बाहरी ऊर्जा स्टोरेज और EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए मजबूत नमक-स्प्रे संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं। EU ATEX गैस विस्फोट-रोधी प्रमाणन: गैस प्रज्वलन के जोखिम को खत्म करने के लिए स्पार्क-फ्री आर्किटेक्चर के साथ इंजीनियर की गई, SUNON की EC सिरीज़ खतरनाक वातावरण में प्रमाणित, उच्च-विश्वसनीयता वाली कूलिंग प्रदान करती है। पेट्रोकेमिकल, फ़ार्मास्युटिकल, खाद्य प्रोसेसिंग और नए ऊर्जा संयंत्रों में क्षेत्र-परीक्षित एप्लीकेशनों और प्रमाणित प्रदर्शन के साथ, SUNON प्रमाणित समाधान प्रदान करता है जो ग्राहकों को कार्यान्वयन में तेजी लाने और निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

ऐरोडाइनैमिक्सय प्रगति और MagLev टेक्नोलॉजी

अपने स्वामित्व-वाले मोटर डिज़ाइन और उन्नत सामग्री विज्ञान पर आधारित, SUNON ने अत्यधिक मांग वाले कार्यभारों के लिए पंखों की विश्वसनीयता में क्रांतिकारी बदलाव किया है:

अनुकूलित ऐरोडाइनैमिक्स: फ्लूइड डाइनैमिक्स: सिमुलेशन का उपयोग करते हुए, पुन: डिज़ाइन किए गए ब्लेडों में बढ़ी हुई वक्रता और सतह क्षेत्र है, जिसके परिणामस्वरूप विस्तारित वायु-प्रक्षेपण दूरी के साथ एक अत्यधिक केंद्रित वायु प्रवाह प्रोफ़ाइल प्राप्त होती है।

फ्लूइड डाइनैमिक्स: सिमुलेशन का उपयोग करते हुए, पुन: डिज़ाइन किए गए ब्लेडों में बढ़ी हुई वक्रता और सतह क्षेत्र है, जिसके परिणामस्वरूप विस्तारित वायु-प्रक्षेपण दूरी के साथ एक अत्यधिक केंद्रित वायु प्रवाह प्रोफ़ाइल प्राप्त होती है। MagLev मोटर टेक्नोलॉजी: SUNON के सिग्नेचर वर्टिकल MagLev System को शामिल करते हुए, मकैनिकल कंपन को समाप्त करने के लिए रोटर अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थिर करता है। उच्च तापमान प्रतिरोधी VAPO स्लीव बियरिंग के साथ मिलकर, यह डिज़ाइन पारंपरिक स्लीव बियरिंग की घर्षण संबंधी कमजोरियों को दूर करते हुए शोर के प्रति संवेदनशील चिकित्सा और प्रयोगशाला रेफ्रिज़रेशन के लिए उपयुक्त लगभग शून्य कंपन और विस्तारित परिचालन जीवनकाल प्रदान करता है।

"SUNON केवल पंखे ही नहीं बनाता है; हम सख्त ऊर्जा नियमों और कठिन परिचालन स्थितियों के बीच के टकराव को हल करने के लिए पूर्ण-स्तरीय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुरक्षा का निर्माण भी करते हैं," SUNON का कहना है। "ErP 2026 के करीब आते-आते, हमारा इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास वैश्विक ग्राहकों द्वारा स्थिरता का त्याग किए बिना अगली पीढ़ी के विद्युत तंत्र में सहजता से परिवर्तन करना सुनिश्चित करता है।"

आगे बढ़ते हुए, SUNON अपने नवीनता के लिए "SUNON कूलिंग के साथ हरित बनें" के सिद्धांत पर कार्य करता रहेगा। SUNON का लक्ष्य Green EC सिरीज़ को विकसित करते हुए ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, कम कार्बन परिवर्तन में तेजी लाने और एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने में वैश्विक ग्राहकों की सहायता करना है।