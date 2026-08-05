SUNON dévoile des ventilateurs EC écologiques conformes à la norme ErP 2026, destinés à alimenter les infrastructures d'IA de nouvelle génération

KAOHSIUNG, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les industries mondiales s'empressent de développer leurs infrastructures d'IA dans le cadre d'exigences ESG strictes, une gestion thermique très efficace est devenue un enjeu crucial. Pour répondre aux nouvelles normes d'efficacité énergétique ErP 2026 de l'UE récemment entrées en vigueur, SUNON a lancé sa gamme de ventilateurs Green EC de nouvelle génération, concrétisant ainsi la promesse phare de la marque : « Go Green with SUNON Cooling. » Conçue pour offrir un débit d'air maximal, un contrôle intelligente et une fiabilité sans compromis, cette série a pour vocation de redéfinir le refroidissement dans les environnements informatiques à haute densité.

SUNON Unveils ErP 2026-Ready Green EC Fans to Power Next-Gen AI Infrastructure

Comme le montre clairement le lancement de cette gamme, la série se caractérise par un châssis industriel robuste, de finition Black, autour duquel s'articule le «SUNON Corporate Green Ring », aux couleurs vives. Symbole de « Sun On – Everyday », cet anneau reflète le soleil levant de notre avenir durable, tout en affirmant l'ambition de SUNON d'établir la référence en matière de technologie thermique grâce à une conception sûre et respectueuse de l'environnement.

Green EC la nouvelle génération : Compatibilité avec le contrôle intelligent Modbus et l'allocation dynamique de puissance

Afin de répondre aux exigences des centres de données modernes en matière de suivi énergétique, la nouvelle série EC de SUNON intègre à la fois la communication Modbus-RTU et le contrôle de vitesse par PWM. Le circuit de commande électronique intégré assure une surveillance en temps réel de l'état du système, garantissant ainsi une compatibilité parfaite avec la fonction « Dynamic Power Allocation » (allocation dynamique de la puissance) en permettant au système hôte d'ajuster dynamiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des charges thermiques en temps réel. Cette gestion précise des flux d'air au niveau du système évite le gaspillage d'énergie en mode veille, aidant ainsi les entreprises à atteindre leurs objectifs opérationnels stricts en matière de réduction des émissions de carbone.

Conçu pour s'adapter aux architectures 800 V CC et aux déploiements à l'échelle mondiale

SUNON s'efforce activement de combler le fossé entre les systèmes existants et les réseaux électriques de nouvelle génération :

Prise en charge universelle d'une large plage de tensions : Dotés d'un circuit intelligent à détection automatique, ces ventilateurs sont compatibles avec les réseaux monophasés de 200 à 277 V CA et triphasés de 380 à 480 V CA, ce qui facilite leur déploiement à l'échelle mondiale sur les sites d'énergie renouvelable et les machines lourdes.

Dotés d'un circuit intelligent à détection automatique, ces ventilateurs sont compatibles avec les réseaux monophasés de 200 à 277 V CA et triphasés de 380 à 480 V CA, ce qui facilite leur déploiement à l'échelle mondiale sur les sites d'énergie renouvelable et les machines lourdes. Prêts pour l'ère du 800 V CC : Alors que les centres de données dédiés à l'IA et les plateformes de calcul haute performance (HPC) adoptent progressivement des architectures à courant continu haute tension, la technologie de moteurs EC (à commutation électronique) de SUNON est spécialement conçue pour accompagner l'évolution des infrastructures reposant sur des architectures 800 V CC, élargissant ainsi son champ d'application aux systèmes CVC, aux systèmes de stockage d'énergie (ESS) et aux bornes de recharge pour véhicules électriques.

Conçu pour résister aux environnements difficiles : Protection IP68 et Conformité aux exigences de sécurité pour les applications au R290

Conforme à des normes de sécurité internationales rigoureuses, la série EC offre une protection sur mesure pour les environnements instables :

Indice de protection IP55 / IP68 : Les modèles IP55 sont adaptés aux environnements de réfrigération commerciale très humides, tandis que les solutions certifiées IP68 offrent une résistance élevée à la corrosion par brouillard salin pour les installations de stockage d'énergie en extérieur et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les modèles IP55 sont adaptés aux environnements de réfrigération commerciale très humides, tandis que les solutions certifiées IP68 offrent une résistance élevée à la corrosion par brouillard salin pour les installations de stockage d'énergie en extérieur et les bornes de recharge pour véhicules électriques. Conformité aux exigences de sécurité pour les applications au R290 : Conçue pour répondre aux exigences des applications utilisant le réfrigérant R290 (A3), la série EC de SUNON intègre une architecture visant à réduire les risques d'inflammation et à renforcer la sécurité de fonctionnement. Son développement s'inscrit dans le respect des dispositions applicables des normes EN/IEC 60335-2-40:2022, notamment les exigences spécifiques relatives aux fluides frigorigènes inflammables (A2L et A3), y compris les dispositions de l'Annexe GG lorsqu'elles sont applicables. Grâce à des performances éprouvées dans les secteurs de la réfrigération, du CVC, de l'industrie pharmaceutique, de l'agroalimentaire et des nouvelles énergies, SUNON propose des solutions de refroidissement fiables qui facilitent la conception d'équipements conformes aux exigences de sécurité en vigueur.

Progrès en aérodynamique

S'appuyant sur une conception de moteur exclusive et sur des avancées en science des matériaux, SUNON a révolutionné la fiabilité des ventilateurs pour les charges de travail extrêmement exigeantes :

Aérodynamique optimisée : Grâce à la simulation de la dynamique des fluides, les pales redessinées présentent une courbure et une surface accrues, ce qui permet d'obtenir un profil d'écoulement d'air très concentré et d'augmenter la portée du flux d'air.

« SUNON ne se contente pas de fabriquer des ventilateurs ; nous concevons des solutions complètes de protection matérielle et logicielle afin de concilier les réglementations énergétiques strictes et les conditions d'exploitation extrêmes », explique SUNON. « À l'approche de la norme ErP 2026, notre service interne de R&D veille à ce que nos clients du monde entier puissent migrer facilement aux architectures d'alimentation de nouvelle génération sans compromettre le développement durable. »

À l'avenir, SUNON continuera à ancrer ses innovations dans la philosophie « Go Green with SUNON Cooling » (Passez au vert avec SUNON Cooling). En poursuivant le développement de la gamme Green EC, SUNON entend aider ses clients du monde entier à améliorer leur efficacité énergétique, à accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et à progresser vers un avenir durable.