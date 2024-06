Sunshare zeigt innovative Lösungen auf der Intersolar Europe 2024

MÜNCHEN, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die jährliche Solarenergie-Technologiemesse in München, Deutschland -- Intersolar, die auch ein Spielfeld für die herausragenden PV-Unternehmen der Welt ist, fand im Juni dieses Jahres statt, wo Sunshare mit seinen neuesten Produkten viel positive Aufmerksamkeit erregte. Am 19. Juni Ortszeit, dem ersten Tag der Intersolar, kündigte Sunshare offiziell die Einführung seines neuen Produkts an - Sunshare Ray.

Stärkung des europäischen Fahrplans für erneuerbare Energien durch innovative Lösungen

Die auf den deutschen Markt ausgerichteten Sunshare Ray-Module haben eine Leistung von 188 W bis 295 W, wobei der höchste Wirkungsgrad 25,3 % beträgt und ein einzelnes Modul 6,8 kg wiegt, was eine Gewichtsreduzierung von 30,9 % im Vergleich zu herkömmlichen Produkten bei gleichem Stromverbrauch bedeutet. Die maßgeschneiderte Montagelösung eignet sich für verschiedene Anwendungsszenarien von Balkonen in Deutschland. Sie kann flexibel von 0° bis 30° eingestellt werden, so dass die Benutzer den Winkel der Paneele jederzeit anpassen können, um den Umsatz zu steigern. Dank der zu 95 % vormontierten Konstruktion ist die Installation sehr einfach und kann auch von unerfahrenen Personen schnell selbst vorgenommen werden, was hohe Arbeitskosten spart.

Darüber hinaus stellte Sunshare seinen Mikro-Wechselrichter vor, eine optimale Lösung für Balkon-PV-Installationen, die mit Super-Parallelität entworfen wurde, die Installation ist extrem bequem, Plug-and-Play, der Installationsprozess dauert weniger als 5 Minuten, und kann auf der Rückseite der Paneele installiert oder an der Wand des Balkons aufgehängt werden, was den Installationsplatz erheblich spart und den Wohn- und Aktivitätsraum der Familie nicht beeinträchtigt. Es hat auch die TÜV-Prüfung bestanden. Dieses innovative Produkt vereint Sicherheit, Flexibilität und hohe Leistung in einem System. Durch die unabhängige MPPT-Technologie werden Energieverluste aufgrund von Abschattungen reduziert und eine maximale Stromerzeugung durch die Module gewährleistet. Die integrierte WiFi-Überwachung ermöglicht eine bequeme Leistungsverfolgung und verbessert so die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.

Nach der wunderbaren Produkteinführung kam PV Europe/Photovoltaic, ein bekanntes deutsches Photovoltaik-Medium, zum Stand von Sunshare und führte ein Live-Interview mit Michael Zhang, dem Marketingdirektor von Sunshare, und Ran Bai, dem Vertriebsdirektor von Sunshare. In dem Interview betonte Michael: "Wir sind das erste Unternehmen, das wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen. Wir entwickeln innovative modulare Produkte, vereinfachen die Nutzung und den Kaufprozess, brechen die Regeln und sind menschen- und maschinenfreundlich. Das ist die Richtung unserer Bemühungen. Wir hoffen, dass wir durch die Sunshare-Produkte Tausende von Haushalten mit grünem Strom versorgen können." Ran sagte: "Der größte Vorteil unseres gesamten Systems ist sein Minimalismus. Die Verbraucher können es vom Kauf bis zur Installation als Smart-Home-Produkt nutzen. In den Anfängen, als die Balkon-Photovoltaik aufkam, gehörten die Produkte der älteren Generation zu den Industrieprodukten, die groß, schwer, schwierig zu handhaben und zu installieren waren und nicht die Eigenschaften von Verbraucherprodukten aufwiesen. Der Durchbruch, den wir jetzt erzielen, besteht darin, das Produkt wirklich leicht, kleiner und leichter zu machen, ohne dass eine dritte Partei eingeschaltet werden muss, so dass Einzelpersonen es selbst herstellen können. "

Während der Expo erhielt Sunshare von den Besuchern hohe Anerkennung in Bezug auf Produktqualität, Produkteffizienz und F&E-Niveau. Ein beeindruckendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen wird dafür sorgen, dass Sunshare in einem der wichtigsten PV-Märkte weltweit weiter wachsen und gedeihen wird.

Über Sunshare Technology Co, Ltd. (kurz Sunshare), ein Ökosystempartner von Sungrow, ist ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von kompakten PV- und Speichersystemen spezialisiert hat. Es bietet Kunden weltweit minimalistische, sichere, effiziente und intelligente Produkte für saubere Energie sowie umfassende kundenspezifische Lösungen an und fördert aktiv die globale kohlenstoffarme Energiewende, um sicherzustellen, dass grüne Energie Einzelpersonen, Familien und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommt. Sunshare bietet Mini-Solar- und Speichersysteme mit einfacher Installation und minimalistischem und individuellem Design an, die in großem Umfang auf Balkonen, Terrassen, Gärten, Carports und anderen Mini-Szenen eingesetzt werden können. Wir werden der Photovoltaik den Weg in die Ära der "Heimelektronik" konsequent ebnen.

