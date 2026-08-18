SwitchBot bringt den Batterie-Umluftventilator 2 Pro mit Matter über WLAN in Europa auf den Markt

TOKIO, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotersystemen, gab heute die Markteinführung des SwitchBot Batterie-Umluftventilator 2 Pro in Europa bekannt – eines neuen intelligenten Luftzirkulationsventilators, der kabellose Mobilität, starken Luftstrom, intelligente Konnektivität und eine 3-in-1-Struktur zur Lufterfrischung in einem kompakten Design vereint. Er wurde für moderne Haushalte entwickelt und sorgt überall dort, wo es benötigt wird, für erfrischende, sauberer anmutende Luft, während er sich nahtlos in die heutigen Smart-Home-Ökosysteme einfügt.

SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro

Kabelloser Komfort und frischere Luft überall

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren, die an Steckdosen gebunden sind, wurde der Batterie-Umluftventilator 2 Pro entwickelt, um überall dort, wo es nötig ist, für erfrischende Luft zu sorgen. Dank seines integrierten Akkus lässt er sich problemlos zwischen Schlafzimmern, Heimbüros, Küchen, Haustierbereichen, Balkonen und sogar auf Campingausflügen hin- und herbewegen, ohne durch die Lage der Steckdosen eingeschränkt zu sein, und sorgt so auch bei einem Stromausfall im Haus für kühle Luft.

Der Ventilator unterstützt die Stromversorgungsoptionen Akku, Netzstrom und USB-C und bietet mit einer einzigen Ladung* bis zu 70 Stunden kabellosen Betrieb. Für den längeren Einsatz im Freien, zur vorübergehenden Kühlung oder in Notfällen kann das Gerät auch über eine tragbare Powerbank bis zu 127 Stunden* mit Strom versorgt werden und sorgt so für einen kontinuierlichen Luftstrom, wo immer zusätzlicher Komfort benötigt wird.

Eine 3-in-1-Struktur zur Lufterfrischung für den Alltag

Der SwitchBot Batterie-Umluftventilator 2 Pro (EU-Version) verfügt über eine 3-in-1-Konstruktion, die einen Ionen-Generator, einen herausnehmbaren Vorfilter und eine Aromabox** vereint. Während die Luft zirkuliert, setzt der Ionengenerator positive und negative Ionen frei, die dazu beitragen können, alltägliche Gerüche zu reduzieren und Schwebstaub zum Absinken zu bringen. Dadurch eignet sich das Gerät besonders für Bereiche, in denen Haustiere gehalten werden, sowie für Küchen, Waschküchen und andere Räume, in denen die Luft stickig wirken kann.

Der herausnehmbare Vorfilter fängt sichtbaren Staub, Tierhaare und andere größere Partikel auf, bevor diese in den Ventilator gelangen. Dies trägt dazu bei, einen stärkeren Luftstrom aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Reinigungsaufwand zu verringern. Eine integrierte Aromabox** ermöglicht es Ihnen zudem, Ihre bevorzugten ätherischen Öle hinzuzufügen, wodurch angenehme Düfte im Zuge der Luftzirkulation sanft in Schlafzimmern, Wohnzimmern, Bereichen mit Haustieren oder gemeinsamen Familienräumen verbreitet werden.

Intelligentere Steuerung mit Matter über WLAN

Der Batterie-Umluftventilator 2 Pro unterstützt Matter über WLAN, sodass Nutzer eine direkte Verbindung zu den gängigen Smart-Home-Plattformen herstellen können, ohne dass ein zusätzlicher Hub erforderlich ist. Er ist kompatibel mit Apple Home, Alexa, Google Assistant, Home Assistant, Homey und weiteren Plattformen und lässt sich nahtlos in bestehende Smart-Home-Ökosysteme in ganz Europa und Großbritannien integrieren.

Über die SwitchBot-App oder Sprachassistenten können Nutzer den Ventilator aus der Ferne ein- oder ausschalten, die Windgeschwindigkeit stufenlos von 1 bis 100 % einstellen, zwischen verschiedenen Luftstrommodus wechseln, 24-Stunden-Timer einstellen, die Oszillation steuern, das Nachtlicht verwalten und den Betrieb gemeinsam mit anderen SwitchBot-Geräten automatisieren. In „Apple Home" können Nutzer außerdem den Ventilatorbetrieb und die Einstellungen für das Nachtlicht steuern, um ein noch stärker integriertes Smart-Home-Erlebnis zu genießen.

Leistungsstarke Luftzirkulation für ein frischeres Zuhause

Anstatt lediglich Luft in Richtung der Nutzer zu blasen, ist der Batterie-Umluftventilator 2 Pro darauf ausgelegt, die Luft im gesamten Wohnraum umzuwälzen und für ein frischeres Raumgefühl zu sorgen. Angetrieben von einem leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor erreicht er eine Windgeschwindigkeit von bis zu 6,5 m/s, eine Luftförderweite von 33,5 m und ein Luftfördervolumen von 811 m³/h*. Der Turbo-Modus beschleunigt zügig die Luftzirkulation im Raum, während die automatische Schwenkfunktion um 90° horizontal und 90° vertikal dazu beiträgt, den Luftstrom gleichmäßig im gesamten Raum zu verteilen.

Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem SwitchBot Battery Circulator Fan, ist der Batterie-Umluftventilator 2 Pro um etwa 20 % kleiner und bietet gleichzeitig eine höhere Leistung, darunter ein um etwa 48 % höheres Luftdurchsatzvolumen*. Mit einer Nennleistung von 24 W ist er zudem für den effizienten täglichen Gebrauch ausgelegt und sorgt dafür, dass sich die Nutzer wohlfühlen, ohne unnötigen Energieverbrauch zu verursachen.

Entwickelt für leisen Komfort das ganze Jahr über

Der Batterie-Umluftventilator 2 Pro wurde entwickelt, um zu jeder Jahreszeit für einen angenehmen Luftstrom zu sorgen. Im Sommer sorgt er dafür, dass die kühle Luft aus Klimaanlagen effizienter zirkuliert und so eine schnellere Abkühlung ermöglicht wird. Im Frühling und Herbst sorgt er für eine bessere Belüftung der Innenräume, indem er die Luft im ganzen Haus in Bewegung hält. Im Winter kann er zudem zusammen mit Luftbefeuchtern eingesetzt werden, um warme, befeuchtete Luft gleichmäßiger zu verteilen und so das ganze Jahr über ein angenehmeres Raumklima zu schaffen.

Für einen leiseren Alltag reduziert die SwitchBot SilenTech™-Technologie die Betriebslautstärke im Schlafmodus* bis auf 21 dB, wodurch sich das Gerät ideal für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Heimbüros und Räume für Haustiere eignet. Eine weiterentwickelte Umgebungslichtleiste mit verbesserter Helligkeit sorgt nachts für eine sanfte Beleuchtung und macht das Bewegen im Haus zu später Stunde angenehmer.

Der Ventilator wurde im Hinblick auf die tägliche Wartung entwickelt und verfügt zudem über eine vollständig abnehmbare Konstruktion. Die vordere Abdeckung, die hintere Abdeckung, die Ventilatorflügel und der Vorfilter lassen sich zur Reinigung leicht entfernen, was dazu beiträgt, die Leistungsfähigkeit des Ventilators zu erhalten und langfristig einen frischeren Luftstrom aufrechtzuerhalten.

* Die Angaben zu Akkulaufzeit, Luftstromleistung und Betriebsgeräusch basieren auf SwitchBot-Labortests unter kontrollierten Bedingungen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren.

** Bei der Verwendung des Duftmittels in der Nähe von Haustieren befolgen Sie bitte die Anweisungen eines Tierarztes.

Preise und Verfügbarkeit

Der SwitchBot Batterie-Umluftventilator 2 Pro kann über die offizielle Website von SwitchBot vorbestellt werden; in Kürze wird er auch in den Amazon-Shops erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 119,99 Euro bzw. 119,99 britische Pfund.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von SwitchBot und folgen Sie SwitchBot auf X, Instagram, Facebook und YouTube.

Medienkit: SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro