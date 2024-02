Tradewind Finance setzt sein finanzielles Engagement in der Textil- und Bekleidungsindustrie für zwei neue Kunden fort

MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, 15. Februar 2024 /PRNewswire/ --

Tradewind Finance, ein Finanzdienstleister, der maßgeschneiderte Handelsfinanzierungslösungen anbietet, begleitet aktiv seit fast 25 Jahren diesen Wachstum und unterstützt bei den besonderen Herausforderungen der Bekleidungs- und Textilindustrie.

Mit Blick auf die Anforderungen an das Betriebskapital gab Tradewind heute die Finanzierung von zwei neuen Kunden aus der Bekleidungs- und Textilbranche bekannt. Im Rahmen der neuen Kundenbeziehungen verbessert Tradewind weiterhin die Liquidität und ermöglicht Unternehmen den Handel, indem es ihre unbezahlten Forderungen in liquide Mittel konvertiert.

Das Unternehmen stellte eine revolvierende Linie in Höhe von 3 Millionen Euro für ein deutsches Unternehmen, das mit Polyesterfasern für Bettwaren, Möbel und andere Anwendungsbereiche handelt. Außerdem stellte Tradewind 650.000 Euro für einen türkischen Bekleidungshersteller bereit, der Denim- und andere Bekleidung wie Jacken, Hosen und Röcke produziert.

Die beiden neuen Kunden von Tradewind, die in die EU exportieren, nutzen die Export-Factoring-Lösungen des Unternehmens, um ihre Rechnungen in Liquidität umzuwandeln, ihren Cashflow zu verbessern und so ihren Betriebs- und Wachstumsbedarf zu decken. Diese Lösungen sind vor allem dafür bekannt, Zahlungsrückstände zu überbrücken. Sie umfassen Kreditschutz und Debitorenmanagement und reduzieren die mit dem grenzüberschreitenden Handel verbundenen Risiken.

Tradewind Finance mit Sitz in Deutschland wurde 2000 gegründet und unterhält ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen. Durch die Kombination von Finanzierung, Kreditschutz und Inkasso zu einem Komplettpaket von Handelsfinanzierungslösungen stellt Tradewind den Exporteuren und Importeuren der Welt optimierte, flexible und erstklassige Dienstleistungen bereit.

