Tradewind Finance, tekstil ve hazır giyim sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor

MÖNCHENGLADBACH, Almanya, 5 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Tekstil ve hazır giyim sektörü, küresel ekonomiye önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. McKinsey & Company raporlarına göre, moda endüstrisi, 2022 yılında 2010 ile 2020 yılları arasındaki tüm yılların üzerinde bir ekonomik kar seviyesinin iki katından fazlasını yaşadı.1 Aynı zamanda, küresel olarak üretilen lif miktarı 2022'de rekor seviyede 116 milyon tonu buldu.2 Ancak yükselen maliyetler, tüketici talebindeki dalgalanmalar ve jeopolitik faktörler endüstri üzerinde baskı oluşturdu.

Tradewind Finance, özel ticaret finansmanı çözümleri sunan bir finansal hizmetler firması olarak, tekstil ve hazır giyim endüstrisini neredeyse 25 yıldır finanse etme rolüyle bu büyümeye ve zorluklarına tanık oldu.

Yapılan ticaretin işletme sermayesi gereksinimlerine yönelik olarak, Tradewind Grubu tekstil ve hazır giyim pazarındaki iki yeni müşterisi için finansman imkanı sağlayarak, bu sektördeki varlığını daha da genişletmekte. Gerçekleştirilen bu yeni işlemler ile birlikte Tradewind, şirketlerin vadesi gelmemiş açık hesap alacaklarını nakde çevirerek likiditeyi artırmaya ve ticareti sürdürülebilir kılmaya devam ediyor.

Tradewind Grubu, yatak, mobilya ve diğer birçok kullanım alanı olan ve polyester lif ticareti yapan bir Alman şirketi için 3 milyon EUR finansman imkanı oluşturdu. Ayrıca; ceket, pantolon ve etek dahil denim ve non-denim hazır giyim üreten bir Türk giyim üreticisi için 650,000 EUR finansman sağladı.

Tradewind'in ihracat faktoring çözümlerini kullanan her iki yeni müşterisi de; alacaklarından kaynak yaratmak, operasyonel ve büyüme ihtiyaçlarını desteklemek için Tradewind tarafından sunulan çözümleri kullanmakta. Bu çözümler özellikle tahsilat-ödeme dengesini sağlamak ve uluslararası ticarette yaşanabilecek riskleri azaltmak için alacak garantisi ve yönetimini içeriyor.

Tradewind Finance Hakkında

2000 yılında kurulan Tradewind Finance, dünya genelinde Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Hong Kong SAR, Macaristan, Hindistan, Pakistan, Peru, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD dahil olmak üzere bir ofis ve şirket ağına sahiptir. Tradewind; finansman, alacak garantisi ve tahsilatı tek bir üründe birleştirerek dünya genelindeki ihracatçılara ve ithalatçılara düzenli, esnek ve sınıfının en iyisi finansman çözümlerini sunar.

Medya İletişim:

[email protected]

1 "The State of Fashion 2024", Business of Fashion & McKinsey & Company, Kasım 29, 2023

2 Materials Market Report, Textile Exchange, Aralık 2023

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263763/4535844/Tradewind_Finance_Logo.jpg