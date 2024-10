Ubiqconn und RuggON wollen eingebettete Technologie und Rugged Computing mit fortschrittlicher SATCOM-Integration auf der Embedded World North America 2024 verändern

TAIPEI, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology Inc., ein innovatives Fertigungsunternehmen, das sich auf das industrielle Internet of Vehicle (IoV) und eingebettete Internet-of-Things (IoT)-Lösungen spezialisiert hat, ist stolz, seine Teilnahme an der Embedded World North America 2024 bekannt zu geben. Diese Veranstaltung findet zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten statt und wird vom 8. bis 10. Oktober im Austin Convention Center abgehalten. Ubiqconn wird zusammen mit seiner Tochtergesellschaft RuggON, einem weltweit führenden Anbieter von robusten Computerlösungen, modernste Technologien vorstellen, die auf Branchen wie öffentliche Sicherheit, Transport, Landwirtschaft, Bergbau und industrielle Automatisierung zugeschnitten sind.

Ubiqconn and RuggON participate at Embedded World North America

Ubiqconn wird seine anpassbaren eingebetteten Systeme und SATCOM-Technologien vorstellen, die für Branchen mit anspruchsvollen Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam und umfassender ODM-Erfahrung liegt der Kernwert von Ubiqconn in der Bereitstellung von hochgradig anpassbaren Lösungen, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

RuggON wird auf der Messe seine robusten Geräte vorstellen, die für missionskritische und raue Umgebungen entwickelt wurden, darunter:

Iridium® Tablet mit Satellitenverbindung PX501 : Entwickelt für extreme Konnektivität an abgelegenen Standorten.

: Entwickelt für extreme Konnektivität an abgelegenen Standorten. 8" LUNA3 und 10,1" PA501 : Äußerst robuste Tablets, die sich auch unter schwierigen Bedingungen bewähren.

: Äußerst robuste Tablets, die sich auch unter schwierigen Bedingungen bewähren. Fahrzeuggebundene Computer: Mit den Modellen 12,1" VX-601, 10,4" VULCAN und 7" Vortex und Viking.

Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren und Herausforderungen wie hohe Staubbelastung, extreme Temperaturen und starke Vibrationen bewältigen. Außerdem unterstützen sie die globale Konnektivität, Echtzeitkommunikation und Datenübertragung, die für einen effizienten Bergbaubetrieb unerlässlich sind.

„Wir bei Ubiqconn sind bestrebt, die Grenzen der Konnektivität zu erweitern, insbesondere im Bereich der eingebetteten und robusten Technologie", sagte Tim Tsai, Geschäftsführer für Nordamerika von Ubiqconn und RuggON. „Unsere SATCOM-gestützten Lösungen bieten eine zuverlässige Kommunikation und einen zuverlässigen Datenaustausch und helfen der Industrie dabei, die Herausforderungen entfernter oder instabiler Netzwerke zu meistern. Wir freuen uns darauf, diese Innovationen auf der Embedded World North America zu präsentieren."

Besucher des Standes Nr. 1733 haben die Möglichkeit, diese innovativen Lösungen zu erkunden und zu erfahren, wie Ubiqconn und RuggON die Zukunft der eingebetteten Technologie und des robusten Computings mit fortschrittlicher SATCOM-Integration revolutionieren. Die Teams werden während der gesamten Veranstaltung für Produktvorführungen und Expertengespräche zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen über Ubiqconn und RuggON besuchen Sie bitte http://www.ubiqconn.com und http://www.ruggon.com, oder folgen Sie uns auf Ubiqconn Technology und RuggON's LinkedIn.

Informationen zu Ubiqconn

Ubiqconn ist eine Tochtergesellschaft der FIC-Gruppe, die seit über 40 Jahren in den Bereichen Hightech-Design, -Technik und -Herstellung weltweit führend ist. Aufgrund dieser Erfahrung bietet das professionelle Team von Ubiqconn auch bei ODM- und OEM-Produkten eine hohe Qualität. Ubiqconn ist ein innovatives Produktionsunternehmen, das sich auf industrielle Internet-of-Vehicle (IoV)-Lösungen und eingebettete Internet-of-Things (IoT)-Lösungen spezialisiert hat. Mit einer perfekten Balance zwischen Technologie und Anwendungs-Know-how kann Ubiqconn die Kundenanforderungen erfüllen, um die wachsenden Herausforderungen im IoT zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ubiqconn.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn

Informationen zu RuggON

uggON Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Hersteller von robusten Mobile-Computing-Lösungen. Kombination der fortschrittlichen Technologie von Ubiqconn, um Innovationen voranzutreiben und auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) zu expandieren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich robuster mobiler Lösungen strebt RuggON danach, die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Ingenieursteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. Das Unternehmen ist bestrebt, die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu verstehen, um anwendungsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, die effizient und effektiv sind. RuggON hat sich verpflichtet, höhere Standards einzuhalten, um Kundenzufriedenheit zu erreichen. Es ist stolz darauf, heute unendliche Möglichkeiten zu bieten, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2521621/Ubiqconn_RuggON_participate_Embedded_World_North_America.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpg