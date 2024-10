Ubiqconn et RuggON s'apprêtent à transformer la technologie embarquée et l'informatique robuste grâce à une intégration SATCOM avancée lors du salon Embedded World North America 2024

TAIPEI, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology Inc., une entreprise de fabrication innovante spécialisée dans l'Internet des véhicules (IoV) industriel et les solutions intégrées de l'Internet des objets (IoT), est fière d'annoncer sa participation à Embedded World North America 2024. C'est la première fois que cet événement a lieu aux États-Unis. Il se déroulera du 8 au 10 octobre au Austin Convention Center. Ubiqconn sera accompagné de sa filiale RuggON, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions informatiques robustes, pour présenter des technologies de pointe adaptées à des secteurs tels que la sécurité publique, les transports, l'agriculture, l'exploitation minière et l'automatisation industrielle.

Ubiqconn présentera ses systèmes embarqués personnalisables et ses technologies SATCOM, conçus pour venir en aide aux industries ayant des environnements opérationnels exigeants. Grâce à son équipe interne de R&D et à sa vaste expérience en matière d'ODM, la valeur fondamentale d'Ubiqconn est ancrée dans la fourniture de solutions hautement personnalisables spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de ses clients.

Lors de l'exposition, RuggON présentera ses appareils robustes conçus pour les missions critiques et les environnements difficiles :

Tablette Iridium® connectée par satellite PX501 : conçue pour une connectivité extrême dans les endroits isolés.

: conçue pour une connectivité extrême dans les endroits isolés. LUNA3 8 pouces et PA501 10,1 pouces : des tablettes entièrement robustes qui excellent dans des conditions difficiles.

: des tablettes entièrement robustes qui excellent dans des conditions difficiles. Ordinateurs embarqués : avec les modèles VX-601 12,1 pouces, VULCAN 10,4 pouces et Vortex et Viking 7 pouces.

Ces produits sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles, en relevant des défis tels que des niveaux élevés de poussière, des températures extrêmes et des vibrations intenses. Ils prennent également en charge la connectivité mondiale, la communication en temps réel et la transmission de données, qui sont essentielles à l'efficacité des opérations minières.

« Chez Ubiqconn, nous nous engageons à repousser les limites de la connectivité, en particulier dans le domaine des technologies embarquées et robustes », a déclaré Tim Tsai, PDG d'Ubiqconn et de RuggON pour l'Amérique du Nord. « Nos solutions SATCOM offrent une communication et un échange de données fiables, aidant les industries à surmonter les défis posés par les réseaux distants ou instables. Nous sommes impatients de présenter ces innovations lors d'Embedded World North America. »

Les visiteurs du stand n° 1733 auront l'occasion d'explorer ces solutions de pointe et de découvrir comment Ubiqconn et RuggON révolutionnent l'avenir de la technologie embarquée et de l'informatique robuste grâce à l'intégration SATCOM avancée. Les équipes seront disponibles pour des démonstrations de produits et des consultations d'experts tout au long de l'événement.

Pour en savoir plus sur Ubiqconn et RuggON, rendez-vous sur http://www.ubiqconn.com et http://www.ruggon.com, ou suivez Ubiqconn Technology et RuggON sur LinkedIn.

À propos d'Ubiqconn

Ubiqconn est une filiale du groupe FIC, leader mondial de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication de haute technologie depuis plus de 40 ans. Forte de cette expérience, l'équipe professionnelle d'Ubiqconn fournit également une assurance de haute qualité pour les produits ODM et OEM. Ubiqconn est une entreprise de fabrication innovante spécialisée dans les solutions industrielles de l'Internet des véhicules (IoV) et les solutions intégrées de l'Internet des objets (IoT). Grâce à un équilibre parfait entre la technologie et le savoir-faire en matière d'applications, Ubiqconn peut répondre à la demande de ses clients pour relever les défis croissants de l'IoT. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.ubiqconn.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de RuggON

uggON Corp. est une filiale d'Ubiqconn Technology et un fabricant de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes. Combiner la technologie avancée d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et se développer sur le marché de l'industrie mobile (IioT). Forte de décennies d'expertise en matière de solutions mobiles robustes, RuggON s'efforce d'améliorer la productivité mobile dans les environnements difficiles. Une équipe d'ingénieurs dévoués fournit des appareils d'une valeur et d'une qualité exceptionnelles qui optimisent l'expérience de l'utilisateur. L'entreprise s'attache à comprendre les diverses exigences des différentes industries afin de fournir des solutions sur mesure, orientées vers les applications, qui sont efficaces et performantes. RuggON s'engage à respecter des normes plus strictes pour satisfaire ses clients. La société est fière d'offrir des possibilités infinies aujourd'hui pour répondre aux exigences de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2521621/Ubiqconn_RuggON_participate_Embedded_World_North_America.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpg