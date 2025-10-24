VINFAST FORSCHT UND ENTWICKELT DIE FAHRTECHNOLOGIEN VON MORGEN IN DEUTSCHLAND

In seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum (F&E) am deutschen Standort Offenbach – Frankfurt am Main widmet sich VinFast den Technologien der Zukunft. Dort hat ein Team von renommierten internationalen Experten die Arbeit aufgenommen

OFFENBACH, Deutschland, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In dem hochmodernen Forschungsinstitut Offenbach arbeitet VinFast in den Bereichen Robotik, Laser und KI an den nächsten Fortschritten in den Bereichen Fahrassistenz und autonomes Fahren. Entstanden aus einer Entwicklungsabteilung für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), wurde die Einrichtung zu einem kompletten Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgebaut. Mittlerweile hat sich der Standort als wichtiges Kompetenzzentrum etabliert.

VinFast

VinFast hat bereits die erste Phase seines ehrgeizigen Plans zur Verbesserung der Sicherheit und Nachhaltigkeit im Straßenverkehr umgesetzt. Unter der Leitung des Direktors Professor Dr. Nguyen Van Duong, der selbst die treibende Kraft hinter einer Reihe von weltweit einzigartigen Technologien ist, bereitet VinFast nun die Einführung von ADAS der Stufe 2 in kompakten, für den Stadtverkehr optimierten Modellen wie dem VF 6 vor. Das Institut wird bis 2029 autonome Fahrlösungen der Stufe 4 liefern, die keine menschliche Intervention erfordern und für alle europäischen Smart Cities geeignet sind.

Eine Erfolgsgeschichte

Die Ziele des Instituts folgen einer konkreten Roadmap und werden von Branchenexperten unter der Leitung von Dr. Nguyen Van Duong umgesetzt. Er hat mehrere hochkarätige Automobilprojekte realisiert, darunter ein automatisiertes Parksystem der Stufe 4, eine semi-dichte 3D-Umgebungsrekonstruktion und optimierte Mehrkamera-Lösungssysteme zur Spurhaltung, die auf führenden Technologieforen wie dem ITS World Congress und der CES vorgestellt wurden. Während seiner Zeit bei Valeo von 2013 bis 2015 entwickelte das Team von Dr. Nguyen Van Duong mit Park4You die erste sensorbasierte Parktechnologie, die heute in den meisten Nutzfahrzeugen zum Standard gehört.

Zum Expertenteam gehört auch Dr. Borislav Antic, ein serbischer Experte für Computer Vision und autonome Systeme. Antic ist bekannt für mehrere bahnbrechende Sensoren-Entwicklungen im Automobilsektor. Zu seinen wichtigsten beruflichen Errungenschaften gehört die Entwicklung des ersten hochauflösenden SLAM-Systems (Simultaneous Localization and Mapping) bei Panasonic Automotive. Dieses System bildet heute die Grundlage für moderne Selbstparktechnologien und ermöglicht eine schnelle und genaue 3D-Rekonstruktion des Raums auf der Fahrzeug-Hardware.

Der Deutsche Dr. Denis Tananaev-Kort ist eine weitere Schlüsselfigur des Instituts. Als führender Experte für künstliche Intelligenz und Robotik arbeitete er zuvor an der autonomen Navigation von Gabelstaplern mit und entwickelte später ein Navigations- und Kartierungssystem mit mehreren Kameras für Flugroboter, das neue Möglichkeiten in der industriellen Automatisierung eröffnete.

In seinem europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum unterhält VinFast Partnerschaften mit führenden Zulieferern wie ZF, um sicherzustellen, dass seine Kunden von einem möglichst breiten Spektrum an technologischen Fortschritten profitieren können. Durch die Umsetzung einer Strategie, die seine Elektrofahrzeuge zukunftssicher macht, schafft VinFast die Grundlage, um seine Produkte zu differenzieren und seine Fähigkeit unter Beweis zu stellen, ein proprietäres technologisches Ökosystem zu schaffen.

Roadmap für breite Akzeptanz und sichere Städte

Dr. Duongs detaillierter Fahrplan umfasst das Engagement für eine kostengünstige und skalierbare ADAS/AD-Entwicklung mit dem Ziel, die Technologie in Alltagsfahrzeugen zu verbreiten. Das L2-Paket, das derzeit von VinFast entwickelt wird und für kompakte eSUVs wie das Modell VF 6 vorgesehen ist, umfasst eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, einen Spurhalteassistenten, einen Totwinkelwarner und eine automatische Notbremsfunktion. Die erfolgreiche Integration dieser Funktionen in beliebte, erschwingliche Fahrzeugklassen wird als entscheidender Vorteil angesehen: es gibt den Kunden Sicherheit und beschleunigt den Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Parallel zum Einsatz von L2 macht das Institut bereits Fortschritte bei den halbautonomen Technologien der Stufe L2+, die Funktionen wie automatisches Einparken, Fahrzeugruf und Autopilot-ähnliche Autobahnnavigation ermöglichen werden. Von 2026 bis 2027 wird sich das Institut auf Systeme der Stufen L2++ und Level 3 konzentrieren. Diese sind für das automatisierte Fahren in komplexen städtischen Gebieten ausgelegt und nutzen hochauflösende Karten, auf lokalen Daten trainierte KI und eine kostenoptimierte Sensorfusionsplattform. Sofern es Rechtsvorschriften zulassen, strebt VinFast zwischen 2027 und 2029 die Bereitstellung von autonomen Fahrlösungen der Stufe 4 an. Das Unternehmen verfügt über das Personal, die Einrichtungen und den Ehrgeiz, um eine rasche Beschleunigung der Entwicklung und Einführung der E-Mobilität voranzutreiben.

Über VinFast

VinFast (NASDAQ: VFS), Tochtergesellschaft der Vingroup JSC – einem der größten Mischkonzerne Vietnams – ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, Elektromobilität für jedermann zugänglich zu machen.

Das aktuelle Produktportfolio von VinFast umfasst eine breite Palette an elektrischen SUVs, E-Scootern und E-Bussen. VinFast befindet sich derzeit in der nächsten Wachstumsphase und konzentriert sich auf den schnellen Ausbau seines globalen Vertriebs- und Händlernetzes sowie die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten – mit Fokus auf Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://vinfastauto.eu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2803984/VinFast_Factory.jpg