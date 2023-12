Le carte Visa Platinum Business Debit di Fibank semplificano le operazioni bancarie delle imprese

SOFIA, Bulgaria, 13 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) ha lanciato un nuovo prodotto di fascia alta rivolto ai clienti business: Visa Platinum Business Debit. Si tratta di prodotti ideati per gestire i fondi aziendali e offrire numerosi privilegi ai clienti, come:

Cashback interessante;

Assicurazioni viaggi con comoda copertura durante la permanenza all'estero;

Servizi esclusivi e altri vantaggi.

Fibank Head Office Bulgaria

Fibank propone già carte Visa Business Debit presso ciascuna delle filiali di Sofia e di tutto il paese. Le carte possono essere emesse a favore del manager dell'azienda specifica e delle persone autorizzate dalla ditta. Vengono rilasciate a titolo gratuito e sono utilizzabili senza commissioni per i pagamenti presso gli esercizi commerciali in Bulgaria e all'estero.

Con la carta Visa Platinum Business Debit saldare le spese aziendali è rapido e sicuro, e i controlli e la contabilità risultano molto più semplici. I dipendenti con carte di debito aziendali in viaggio d'affari possono pagare in modo flessibile e inviare la rendicontazione alla dirigenza semplicemente con pochi clic. In caso di smarrimento o di furto della carta è sufficiente riferire l'accaduto alla banca per proteggere i fondi nel conto. Le carte vengono bloccate e sostituite rapidamente, con la possibilità immediata di accedere in modo sicuro e facile al conto corrente.

Le carte Visa Platinum Business Debit consentono di partecipare a un programma di cashback: rimborso dello 0,2% del totale effettuato ogni sei mesi, in caso di raggiungimento di almeno 10.000 BGN di spese complessive (le transazioni per prelievi ATM, trasferimento di denaro e gioco d'azzardo sono escluse dal totale). Includono un'assicurazione Generali con copertura fino a 15.000 dollari USA per i viaggi all'estero. I clienti Fibank possono anche usufruire dell'accesso alle lounge aeroportuali business tramite il programma Lounge Key e a offerte speciali per sconti in diversi hotel nel mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg