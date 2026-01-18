Weltweit erste Leuchtturmfabrik im Bereich zylindrischer Batterien: EVE Energy setzt neue Maßstäbe in der intelligenten Fertigung

JINGMEN, China, 18. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Eine Vorzeigeanlage von EVE Energy (300014.SZ) wurde vom Weltwirtschaftsforum und McKinsey & Company in das Global Lighthouse Network aufgenommen und ist damit die weltweit erste Leuchtturmfabrik im Bereich zylindrischer Batterien. Diese angesehene Auszeichnung, die den Höhepunkt der globalen intelligenten und digitalen Fertigung symbolisiert, unterstreicht die Vorreiterrolle von EVE Energy bei der durchgängigen intelligenten Transformation, die durch den Einsatz von mehr als 40 digitalen Lösungen ermöglicht wird.

Intelligente Fertigung sorgt für hohe Produktionseffizienz

EVE hat ein komplettes digitales System für Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb aufgebaut und Chinas erste Produktionslinie für zylindrische Hochgeschwindigkeitsbatterien mit einer Kapazität von 300 ppm eingeführt, die 300 Batterien pro Minute und Linie produzieren kann.

Physikalische Simulation und KI-Integration ermöglichen eine intelligente Ergebnisvorhersage und Prozessparameteroptimierung in Sekundenschnelle, wodurch 75 % der Forschungs- und Entwicklungsversuche eingespart werden.

Wichtige Produktionsprozesse sind zu 100 % automatisiert, und ein KIoT-gesteuertes System zur Vorhersage des Anlagenzustands gewährleistet einen 24/7-Betrieb, wodurch die maximale Gesamtanlageneffizienz (OEE) auf 95 % gesteigert wird.

Im Vertrieb analysiert das intelligente APS-Planungssystem globale Bestellungen in Sekundenschnelle und reduziert so die Vorlaufzeit um 50 %.

Vollständiges KI-Qualitätskontrollsystem sorgt für gleichbleibende Qualität

Ein vollständiges intelligentes Qualitätskontrollsystem sorgt für eine Erstausbeute von über 97 % und eine 70-prozentige Verbesserung der Zellspannungskonsistenz durch Echtzeit-Datenüberwachung und prozessübergreifende KI-Optimierung während der Produktion. Die KI-Sichtprüfung erreicht eine 100-prozentige Inspektion ohne Fehlentscheidungen in 0,3 Sekunden pro Zelle. Unterstützt durch einen Datenraum für den gesamten Lebenszyklus der Batterie können Qualitätsprobleme innerhalb von Sekunden zurückverfolgt und behoben werden.

Grüne Initiativen fördern die ökologische und soziale Nachhaltigkeit

Von 2022 bis 2025 erzielte EVE Energy eine Reduzierung der CO2-Emissionen pro Einheit um mehr als 60 % und des Energieverbrauchs der Produkte um mehr als 55 %. Die Echtzeitoptimierung über ein KI-gesteuertes Energiemanagementmodell zielt auf Systeme mit hohem Verbrauch ab, während das innovative „Battery Passport"-System jeder Batterie eine eindeutige digitale Kennung zuweist, die mehr als 200.000 Knotenpunkte in der Lieferkette umfasst, um ein präzises Recycling zu ermöglichen. Durch erneuerbare Energien, recycelte Materialien und energiesparende Upgrades hat EVE den CO2-Fußabdruck des Produkts über den gesamten Lebenszyklus um 15 % reduziert.

EVE fördert die Synergie zwischen Mensch und Maschine: AR-Schulungen und Fernberatung durch Experten beschleunigen die Kompetenzentwicklung für Schlüsselpositionen von Monaten auf Tage und befähigen die Bediener, komplexe Algorithmen zu überwachen. Eine 360°-Luft-Boden-Sicherheitsplattform integriert über 1.000 intelligente Sensoren und UAV-Inspektionen und erzielt mit KI-Echtzeit-Risikowarnungen null Produktionsunfälle.

EVE Energy zeigt, wie digitale Technologien gleichzeitig die Fertigungseffizienz und die Umweltfreundlichkeit verbessern können. Dies soll Branchenkollegen dazu inspirieren, hochwertige und kohlenstoffarme Wege einzuschlagen und die globalen Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben.

