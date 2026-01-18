Première usine au monde de piles cylindriques Lighthouse : EVE Energy définit une nouvelle référence en matière de fabrication intelligente

JINGMEN, Chine, 18 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Une infrastructure phare d' EVE Energy (300014.SZ) a été intégrée au Global Lighthouse Network par le Forum économique mondial et McKinsey & Company, ce qui en fait la première usine phare au monde dans le secteur des piles cylindriques. Cette reconnaissance distinguée, qui symbolise l'apogée de la fabrication intelligente et numérique à l'échelle mondiale, souligne le rôle de pionnier d'EVE Energy dans la transformation intelligente de bout en bout, alimentée par le déploiement de plus de 40 solutions numériques.

image1

La fabrication intelligente, gage d'une grande efficacité de production

EVE a mis en place un système numérique complet couvrant la R&D, la production et les ventes, et a lancé la première ligne de production chinoise de batteries cylindriques à haute vitesse de 300 ppm, capable de produire 300 batteries par minute et par ligne.

La simulation physique et l'intégration de l'IA permettent de prédire intelligemment les résultats et d'optimiser les paramètres des processus en quelques secondes, ce qui réduit de 75 % le nombre d'expériences de recherche et développement.

Les processus de production clés atteignent 100 % d'automatisation, et un système de santé prédictive des équipements piloté par l'AIoT, assure un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui stimule l'efficacité globale maximale des équipements (OEE) à 95 %.

Pour les ventes, le système d'ordonnancement intelligent APS analyse les commandes globales en quelques secondes, réduisant ainsi les délais de réponse de 50 %.

Le système de contrôle de la qualité de l'IA à processus complet garantit une qualité constante

Un système intelligent de contrôle de la qualité tout au long du processus garantit un rendement de plus de 97 % au premier passage et une amélioration de 70 % de l'uniformité de la tension cellulaire grâce à la surveillance des données en temps réel et à l'optimisation de l'intelligence artificielle entre les processus pendant la production. L'inspection par vision artificielle permet d'obtenir une inspection à 100 %, sans aucune erreur de jugement, en 0,3 seconde par cellule. Grâce à un espace de données sur le cycle de vie complet de la batterie, les problèmes de qualité peuvent être détectés et améliorés en quelques secondes.

Les initiatives vertes favorisent la durabilité éco-sociale

De 2022 à 2025, EVE Energy a réalisé des réductions de plus de 60 % et de plus de 55 % des émissions de carbone par unité et de la consommation d'énergie des produits. L'optimisation en temps réel via un modèle de gestion de l'énergie piloté par l'IA, cible les systèmes à forte consommation, tandis que le système innovant « Battery Passport » fournit à chaque batterie un identifiant numérique unique, englobant plus de 200 000 nœuds de la chaîne d'approvisionnement, afin de permettre un recyclage précis. Grâce aux énergies renouvelables, aux matériaux recyclés et aux améliorations en matière d'économie d'énergie, EVE a réduit de 15 % l'empreinte carbone du produit sur l'ensemble de son cycle de vie.

EVE fait progresser la synergie homme-machine : La formation en réalité augmentée et l'accompagnement à distance par des experts accélèrent le développement des compétences pour les postes clés, qui passe de plusieurs mois à quelques jours, permettant ainsi aux opérateurs de superviser des algorithmes avancés. Une plateforme de sécurité air-sol à 360° intègre plus de 1 000 capteurs intelligents et inspections par drone, permettant d'atteindre zéro accident de production grâce à des avertissements de risque en temps réel par l'IA.

EVE Energy démontre comment les technologies numériques peuvent permettre des avancées simultanées en matière d'efficacité de fabrication et de performance écologique. Cela devrait inspirer les pairs de l'industrie à suivre des voies de haute qualité et à faible émission de carbone, faisant ainsi progresser les efforts de durabilité au niveau mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863898/image1.jpg