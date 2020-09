Willkommen zur „Chinese Bridge" und auf Hainan, um den Inselzauber zu spüren

HAIKOU, China, 22. September 2020 /PRNewswire/ -- Die 19. Chinese Bridge Chinese Proficiency Competition für ausländische Hochschulstudenten und die 13. Chinese Bridge Chinese Proficiency Competition für ausländische Sekundarschüler finden von September bis Dezember 2020 in Peking statt.

Im Jahr 2020 nutzt die Provinz Hainan, die bei der Förderung der Kultur- und Tourismusentwicklung innovativ war, den Wettbewerb „Chinese Bridge", um den kulturellen, künstlerischen und technologischen Austausch zwischen Hainan und seinen ausländischen Partnern zu fördern und herausragende junge ausländische Studenten, die die chinesische Sprache beherrschen, für eine Karriere in Hainan zu gewinnen.

In diesem Jahr hat die Abteilung für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan auf der Grundlage des Wettbewerbs „Chinese Bridge" Maßnahmen ergriffen, um die Provinz im Ausland zu fördern. Sie stellte mehrsprachige Broschüren, Videos und Sonderseiten über Hainan auf die offizielle Website des Wettbewerbs und die dazugehörige mobile Plattform, um die malerische Aussicht und das vorteilhafte Geschäftsumfeld der Provinz als einzige Duty-Free-Insel Chinas in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit zu rücken. Darüber hinaus sponserte die Provinz die Finalisten des Wettbewerbs aus den sieben Ländern Malaysia, Deutschland, Australien, den Philippinen, Japan, Kasachstan und Thailand und bot ihnen eine kostenlose Reise nach Hainan an, wo sie den Reiz der chinesischen Sprache und Kultur sowie den Charme Hainans erleben können.

„Chinese Bridge", ein Chinesisch-Wettbewerb für ausländische Studenten, wird seit 2002 18 Jahre in Folge durchgeführt. Mehr als 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler aus über 150 Ländern haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die Wettbewerbe für ausländische Hochschul- und Sekundarschüler online verlegt. Die Begeisterung der Teilnehmer hält jedoch an, da die Veranstaltung die Aufmerksamkeit von mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der ganzen Welt auf sich gezogen hat. Die von den chinesischen Botschaften und Konsulaten sowie Zentren für Sprachausbildung und Zusammenarbeit im Ausland veranstalteten Wettbewerbe werden von politischen Würdenträgern besucht und angesprochen.

In diesem Jahr hat Hainan eine neue Mission eingeleitet, sich zu einem Freihandelshafen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang hat sich die Abteilung für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan die einzigartigen und mächtigen Kanäle und den Einfluss des Wettbewerbs „Chinese Bridge" zunutze gemacht, um die kulturellen Marken der Provinz im Ausland zu fördern; sie hat das internationale Ansehen Hainans auf innovative und zielgerichtete Weise verbessert und der Außenwelt ein Fenster geöffnet, um über Hainan, einen Freihandelshafen mit chinesischen Merkmalen, zu informieren. All diese Bemühungen haben den Einreisetourismus in Hainan angekurbelt.

