Soyez les bienvenus au « Chinese Bridge » et à Hainan et Profitez du Charme de l'Île

HAIKOU, Chine, le 21 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La 19ème édition du Concours de Maîtrise de la Langue Chinoise « Chinese Bridge » pour les étudiants et la 13ème édition du Concours du Maîtrise de la Langue Chinoise « Chinese Bridge » pour les lycéens auront lieu de septembre à décembre 2020 à Pékin.

En 2020, la Province de Hainan Province a promu le développement culturel et touristique de façon innovante, utilisant les Concours « Chinese Bridge » comme publicité pour les échanges culturels, artistiques et technologiques entre Hainan et ses homologues étrangers et attirer des étudiants étrangers exceptionnels et bilingues en Chinois afin de poursuivre leur carrière à Hainan.

Cette année, le Département Provincial du Tourisme, de la Culture, de la Radio, de la Télévision et des Sports de Hainan s'est inspiré du concours « Chinese Bridge » pour promouvoir la Province à l'international. Le Département a ajouté au site officiel ainsi que sur l'application du concours des brochures, vidéos et pages spéciales multilingues sur Hainan, qui présentent les aspects pittoresques et l'environnement économique avantageux de la Province, qui est la seule île Chinoise détaxée, pour attirer l'attention du monde entier. De plus, la Province a sponsorisé les finalistes du concours, originaires de 7 pays : Malaisie, Allemagne, Australie, les Philippines, Japon, Kazakhstan et Thaïlande et leur a offert un voyage gratuit à Hainan, où ils peuvent découvrir l'attrait de la langue et de la culture Chinoise ainsi que le charme de Hainan.

« Chinese Bridge », le concours de maîtrise de la langue chinoise pour les étudiants étrangers, a lieu chaque année depuis 2002 (depuis 18 ans). Plus d'1.4 million d'étudiants de plus de 150 pays ont participé au concours. En raison de la pandémie du COVID-19, les concours pour les étudiants et lycéens ont eu lieu en ligne. Cependant, l'enthousiasme des participants au concours est toujours présent et l'évènement a attiré l'attention de plus d'1.5 million de personne de partout dans le monde. Les concours organisés par les ambassades et consulats de Chine ainsi que par des Centre d'apprentissage de langues et avec la coopération des pays étrangers sont suivis et promus par des politiques notables.

Cette année, Hainan s'est lancée la mission de devenir un port de libre-échange. Ainsi, Département Provincial du Tourisme, de la Culture, de la Radio, de la Télévision et des Sports de Hainan a tiré profit des uniques chaînes puissantes et de l'influence de la compétition « Chinese Bridge » pour promouvoir à l'international les caractéristiques culturelles de la Province. Il a également revalorisé la réputation internationale de Hainan comme de manière innovante et ciblée et fait connaître Hainan, un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises. Tous ces efforts ont servi à stimuler le tourisme interne de Hainan.

