Wondershare veröffentlicht Filmora V15 und definiert die Videoerstellung mit einem umfassenden KI-basierten Workflow neu

VANCOUVER, British Columbia, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Wondershare, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen zur Förderung der Kreativität und Produktivität, gab heute die Veröffentlichung von Wondershare Filmora V15 bekannt. Mit dieser Lösung macht der Anbieter einen wichtigen Schritt in Richtung Demokratisierung der KI-gestützten Videoerstellung. Unter dem Motto „Bearbeiten Sie wie ein Experte mit Filmora AI" integriert die neue Version KI in jede Phase des Bearbeitungsprozesses. Somit wird die Art und Weise, wie Creators Inhalte erstellen und optimieren, grundlegend umgestaltet – und für die Videoproduktion bricht eine neue Ära der intelligenten Kreativität an.

Wondershare today announced the launch of Wondershare Filmora V15, marking a major step toward democratizing AI-powered video creation.

Filmora V15 ermöglicht als All-in-One-Plattform der nächsten Generation die professionelle Erstellung von Videos. Dabei liegt der Fokus auf intelligenter Inhaltserstellung und kreativem Workflow-Management, um alle Schritte – von der Ideenfindung bis zur finalen Kreation – nahtlos miteinander zu verbinden. Das Update umfasst außerdem eine Reihe von erweiterten Tools, die komplexe Bearbeitungsaufgaben vereinfachen und die Kontrolle über kreative Vorgänge verbessern. Gemeinsam machen diese Aktualisierungen den Workflow intelligenter, die fortschrittliche Bearbeitung effizienter und die professionellen Funktionen intuitiver. Creators aller Kenntnisstände können auf diese Weise im Zeitalter der KI schneller und einfacher hochwertige Inhalte erstellen.

KI-gestützter Workflow

Filmora V15 liefert KI-Integration auf neuem Niveau und bindet intelligente Funktionen in die gesamte kreative Pipeline ein. Die KI-Funktionen von Filmora sind keine eigenständigen Tools, sondern lassen sich nahtlos in den Bearbeitungs-Workflow integrieren, sodass KI zur natürlichen Erweiterung der Kreativität wird. Filmora V15 ist die erste All-in-One-Software für die Videoerstellung, die ein durchgängig professionelles Erlebnis bietet – von der Inhaltsgenerierung mit KI und der Erweiterung bis hin zur präzisen Bearbeitung. Filmora setzt so neue Maßstäbe für die intelligente Videoproduktion.

In Filmora V15 fungiert KI als kontinuierlicher Produktionsbegleiter, der alle Phasen der Videoerstellung miteinander verbindet, von der Konzeption und Generierung bis hin zur Optimierung und finalen Ausgabe. Auf dem Bearbeitungszeitstrahl können Benutzer mit „KI Videogenerierung" neue Szenen erzeugen, Ablenkungen entfernen oder Hintergründe anpassen und mit „KI Erweiterung" Aufnahmen erweitern. In Kombination mit „Dynamische Untertitel", „Sprachklonen" und „Text-zu-Sprache" ermöglicht Filmora einen unterbrechungsfreien Workflow, der Videos mit sprechenden Personen in brillante Inhalte verwandelt, die direkt geteilt werden können.

Um diesen vernetzten Workflows weiter zu verbessern, bietet Filmora V15 neue KI-Funktionen und Aktualisierungen, die eine bessere Kontrolle über die kreativen Vorgänge und eine höhere Präzision in allen Bearbeitungsphasen ermöglichen:

KI Erweiterung : Clips werden mühelos direkt auf dem Zeitstrahl fortgeführt. Ganz gleich, ob vorwärts oder rückwärts – Filmora füllt Aufnahmelücken intelligent mit passenden Bildern und fließenden Übergängen aus, um Probleme wie eine unzureichende Cliplänge oder abrupte Schnitte zu vermeiden.

: Clips werden mühelos direkt auf dem Zeitstrahl fortgeführt. Ganz gleich, ob vorwärts oder rückwärts – Filmora füllt Aufnahmelücken intelligent mit passenden Bildern und fließenden Übergängen aus, um Probleme wie eine unzureichende Cliplänge oder abrupte Schnitte zu vermeiden. Intelligentes Freistellen : Die aktualisierte KI hat ein besseres Verständnis des Pinsel-Tools. So wird das gewünschte Motiv genau erfasst, während überarbeitete Algorithmen für Kantenverarbeitung und Verwischen sauberere, präzisere Ergebnisse mit geminderten Konturen und Anpassungen gewährleisten.

: Die aktualisierte KI hat ein besseres Verständnis des Pinsel-Tools. So wird das gewünschte Motiv genau erfasst, während überarbeitete Algorithmen für Kantenverarbeitung und Verwischen sauberere, präzisere Ergebnisse mit geminderten Konturen und Anpassungen gewährleisten. KI Objektentferner : Diese Funktion unterstützt jetzt das magische Kästchen, um schnell Wasserzeichen, Untertitel, Personen und andere Ablenkungen zu entfernen und dabei eine natürliche und einwandfreie Bildqualität zu erhalten.

: Diese Funktion unterstützt jetzt das magische Kästchen, um schnell Wasserzeichen, Untertitel, Personen und andere Ablenkungen zu entfernen und dabei eine natürliche und einwandfreie Bildqualität zu erhalten. KI Video-Enhancer: Die vollständig überarbeitete Porträtverbesserung erhält die Beleuchtung und Farbtreue, wodurch klarere, natürlichere und gleichmäßige Ergebnisse erzielt werden.

Intelligentere Bearbeitung für komplexe Projekte

Neben KI umfasst Filmora V15 eine Reihe von Updates, die komplexe Bearbeitungsprozesse vereinfachen und gleichzeitig die kreativen Möglichkeiten erweitern:

Zeichenstift-Werkzeug : Zeichnen Sie Pfade oder Formen frei Hand, wenden Sie Kontureffekte an und verknüpfen Sie Bewegungen direkt auf dem Zeitstrahl mit Clips – keine Drittanbieter-Plug-ins erforderlich.

: Zeichnen Sie Pfade oder Formen frei Hand, wenden Sie Kontureffekte an und verknüpfen Sie Bewegungen direkt auf dem Zeitstrahl mit Clips – keine Drittanbieter-Plug-ins erforderlich. Animierte Diagramme : Wandeln Sie importierte Daten sofort in animierte Balken- oder Liniendiagramme um und nutzen Sie dabei anpassbare Voreinstellungen und dynamische Storytelling-Effekte.

: Wandeln Sie importierte Daten sofort in animierte Balken- oder Liniendiagramme um und nutzen Sie dabei anpassbare Voreinstellungen und dynamische Storytelling-Effekte. Erweiterte Ressourcenbibliothek: Profitieren Sie von einer größeren Auswahl an dynamischen Untertiteln, Textanimationen, Videoanimationen und cinematischen Filtern sowie lokalisierten Schriftarten und visuellen Effekte, die verschiedenste kreative Anforderungen erfüllen.

Professionelle Effizienz vereinfacht

Filmora V15 bietet außerdem professionelle Workflow-Upgrades für fortgeschrittene Benutzer und Produktionsteams. Dadurch verwandelt sich die Software in ein umfassenderes, intelligentes Ökosystem für Bearbeitungszwecke:

Dual-Timeline-Schnitt : Verwalten Sie mehrere zusammengesetzte Clips über verschiedene Registerkarten und wechseln Sie nahtlos zwischen Zeitstrahlen.

: Verwalten Sie mehrere zusammengesetzte Clips über verschiedene Registerkarten und wechseln Sie nahtlos zwischen Zeitstrahlen. Unterprojekte : Importieren Sie mehrere Projektdateien als zusammengesetzte Clips und vereinfachen Sie so die Verwaltung mehrerer Projekte und die projektübergreifende Wiederverwendung von Materialien.

: Importieren Sie mehrere Projektdateien als zusammengesetzte Clips und vereinfachen Sie so die Verwaltung mehrerer Projekte und die projektübergreifende Wiederverwendung von Materialien. Bearbeitung in der Quell- und Zeitachsenvorschau : Zeigen Sie Ausgangsmaterialien und Live-Projekte nebeneinander an, um schnellere Entscheidungen zu treffen.

: Zeigen Sie Ausgangsmaterialien und Live-Projekte nebeneinander an, um schnellere Entscheidungen zu treffen. Mehrspur-Video: Diese Funktion bietet eine erhöhte Flexibilität bei der Video- und Audiobearbeitung auf verschiedenen Ebenen.

Unterstützung von Creators weltweit in der Ära der KI

„KI-generierte Inhalte transformieren die Landschaft der Videoerstellung", so Christy, Vice President von Wondershare. „Filmora entwickelt sich seit 15 Jahren an der Seite von Creators weiter und hat in dieser Zeit immer mehr technische Hürden für das Storytelling gesenkt. Im Zeitalter der KI wird Filmora nun von einem Tool für die Videobearbeitung zu einem intelligenten kreativen Partner, der Absichten versteht, komplexe Prozesse automatisiert und KI nahtlos in jede Phase der Produktion integriert. So können Creators schneller, cleverer und kreativer als je zuvor arbeiten."

Die globale Creator-Community dehnt sich weiterhin schnell aus. Im Jahr 2024 erreichte sie einen Marktwert von geschätzten 143 Milliarden US-Dollar. Bis 2034 wird eine Verzehnfachung des Wachstums erwartet (Market.us). Mit Filmora V15 von Wondershare steht Creators eine zukunftssichere Plattform zur Verfügung, die KI-Generierung, intelligente Bearbeitung und professionelle Kontrolle in einem optimierten Erlebnis vereint – für eine fortschrittliche Videoproduktion, die allen offen steht.

Über Filmora:

Wondershare Filmora wurde im Jahr 2015 veröffentlicht. Dank ihres nutzerorientierten Designs liefert die Lösung eine zuverlässig abrufbare Leistung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Weltweit wird sie von fast 400 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen verwendet. Mit erweiterten Funktionen zur Förderung von Inhaltserstellung und -bearbeitung, über 2,9 Millionen kreativen Ressourcen, kommerziell nutzbarer Musik, 3D-LUTs, Effekten und voreingestellten Vorlagen sticht Filmora als führender Anbieter von Videobearbeitungssoftware hervor. Durch die kontinuierliche Einführung innovativer Tools wird die Videoerstellung verbessert sowie für Benutzer aller Kenntnisstufen effizienter und ansprechender gestaltet.

Über Wondershare:

Wondershare ist ein 2003 gegründetes, weltweit angesehenes Softwareunternehmen, das für seine innovativen Lösungen in den Bereichen Kreativität und Produktivität bekannt ist. Im Rahmen seiner Mission „Kreativität vereinfacht" bietet Wondershare eine große Auswahl an Tools, darunter Filmora, Virbo und SelfyzAI für die Videobearbeitung, PDFelement für die Dokumentenverwaltung und EdrawMax sowie EdrawMind für die Diagrammerstellung. Mit über 2 Milliarden aktiven Benutzern über alle Produkte hinweg und einer Präsenz in über 200 Ländern und Regionen bietet Wondershare der nächsten Generation von Creators intuitive Software und trendige originelle Ressourcen, um die kreativen Möglichkeiten weltweit stetig zu erweitern.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=3x6-7sir3Ys

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg