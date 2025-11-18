Avec le lancement de Filmora V15, Wondershare donne une nouvelle dimension à la création vidéo grâce à un workflow intégrant l'IA en profondeur

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Wondershare, leader mondial dans le domaine des produits et solutions orientés créativité et productivité, a annoncé aujourd'hui le lancement de Wondershare Filmora V15. Cette mise à jour marque une avancée majeure vers la démocratisation de la création vidéo optimisée par l'IA. Avec son slogan « Montez comme un pro avec l'IA Filmora », la nouvelle version intègre l'IA en profondeur à chaque étape du processus de montage. Elle transforme les méthodes de création et d'optimisation de contenu, en inaugurant une nouvelle ère de production vidéo fondée sur la créativité intelligente.

Wondershare today announced the launch of Wondershare Filmora V15, marking a major step toward democratizing AI-powered video creation.

En se positionnant comme une plateforme tout-en-un de nouvelle génération destinée à la création de vidéos professionnelles, Filmora V15 met l'accent sur la génération intelligente de contenus et la gestion des workflows créatifs, avec une continuité parfaite entre les différentes étapes, de la phase d'idéation au résultat final. La mise à jour inclut également tout un éventail d'outils avancés conçus pour simplifier les tâches de montage complexes et améliorer le contrôle sur les créations. Ensemble, ces mises à niveau rendent le workflow plus intelligent, le montage avancé plus performant et les fonctionnalités professionnelles plus intuitives. À l'ère de l'IA, les créateurs sont ainsi à même de produire plus rapidement et plus facilement du contenu de haute qualité, et ce, quel que soit leur niveau de compétence.

Workflow intégrant l'IA

Filmora V15 inaugure un nouveau niveau d'intégration de l'IA, incorporant des capacités intelligentes dans l'ensemble du pipeline de création. Les fonctionnalités d'IA de Filmora ne sont pas des outils autonomes, mais s'intègrent de manière transparente au workflow de montage, faisant de l'IA une extension naturelle du processus créatif. Premier logiciel de création vidéo tout-en-un à offrir une expérience professionnelle de bout en bout (de la génération et l'enrichissement de contenu par l'IA au montage précis), Filmora V15 s'impose comme la nouvelle référence en matière de production intelligente de vidéos.

Dans Filmora V15, l'IA fonctionne comme un flux de production continu qui relie les diverses étapes de la création vidéo : de l'idéation au résultat final en passant par la génération et l'optimisation. Sur la Timeline de montage, les utilisateurs peuvent générer de nouvelles scènes grâce à la fonctionnalité de génération de vidéos par l'IA, supprimer les éléments indésirables ou ajuster les arrière-plans avec Découpe intelligente, et rallonger les séquences avec Extension IA. Associées aux sous-titres dynamiques, au clonage vocal et à Text to Speech, ces fonctionnalités de Filmora offrent un workflow ininterrompu qui transforme les vidéos face caméra en contenu soigné, prêt à être partagé.

Pour améliorer ce workflow connecté, Filmora V15 intègre de nouvelles fonctionnalités et des mises à niveau basées sur l'IA qui offrent un meilleur contrôle sur les créations et une plus grande précision à toutes les étapes du montage :

Extension IA : permet de prolonger les clips directement sur la Timeline. Filmora comble de manière intelligente les séquences manquantes en avant ou en arrière avec des images cohérentes et des transitions fluides. Cela permet par exemple de pallier une durée insuffisante ou des coupures brusques.

: permet de prolonger les clips directement sur la Timeline. Filmora comble de manière intelligente les séquences manquantes en avant ou en arrière avec des images cohérentes et des transitions fluides. Cela permet par exemple de pallier une durée insuffisante ou des coupures brusques. Découpe intelligente : l'IA mise à niveau comprend mieux les gestes effectués avec le pinceau afin de capturer avec exactitude le sujet souhaité, tandis que les algorithmes améliorés de traitement des contours et de floutage garantissent des résultats plus propres et plus précis, avec moins de coups de pinceau et d'ajustements.

: l'IA mise à niveau comprend mieux les gestes effectués avec le pinceau afin de capturer avec exactitude le sujet souhaité, tandis que les algorithmes améliorés de traitement des contours et de floutage garantissent des résultats plus propres et plus précis, avec moins de coups de pinceau et d'ajustements. Suppression d'objet IA : prend désormais en charge la Sélection magique pour supprimer rapidement les filigranes, les sous-titres, les personnes et autres éléments indésirables, tout en conservant une qualité d'image naturelle et homogène.

: prend désormais en charge la Sélection magique pour supprimer rapidement les filigranes, les sous-titres, les personnes et autres éléments indésirables, tout en conservant une qualité d'image naturelle et homogène. Amélioration de vidéo par IA : l'amélioration entièrement mise à niveau pour les portraits préserve la luminosité et la fidélité des couleurs, pour des résultats plus clairs, plus naturels et stables.

Montage plus intelligent pour les projets complexes

En plus des fonctionnalités basées sur l'IA, Filmora V15 inclut toute une série de mises à jour qui simplifient le montage tout en élargissant les possibilités de création :

Outil stylo : dessinez librement des tracés ou des formes, appliquez des effets de trait et liez les mouvements aux clips directement sur la Timeline, sans avoir besoin de plug-ins tiers.

: dessinez librement des tracés ou des formes, appliquez des effets de trait et liez les mouvements aux clips directement sur la Timeline, sans avoir besoin de plug-ins tiers. Graphiques animés : transformez instantanément les données importées en graphiques à barres ou linéaires animés, avec des préréglages personnalisables et des effets de narration dynamiques.

: transformez instantanément les données importées en graphiques à barres ou linéaires animés, avec des préréglages personnalisables et des effets de narration dynamiques. Bibliothèque de ressources étendue : offre une sélection plus vaste de sous-titres dynamiques, d'animations de texte, d'animations vidéo et de filtres cinématographiques, ainsi que des polices localisées et des effets visuels tendance pour répondre aux divers besoins en matière de création.

Efficacité professionnelle rationalisée

Filmora V15 propose également des améliorations du workflow adaptées aux exigences professionnelles, à destination des utilisateurs avancés et des équipes de production. Grâce aux fonctionnalités suivantes, le logiciel devient un environnement de montage plus complet et plus intelligent :

Montage à double Timeline : gérez plusieurs clips composés à l'aide des onglets et passez d'une Timeline à une autre avec une grande facilité.

: gérez plusieurs clips composés à l'aide des onglets et passez d'une Timeline à une autre avec une grande facilité. Sous-projets : importez plusieurs fichiers de projet en tant que clips composés pour simplifier la gestion de projets multiples et favoriser la réutilisation de contenus entre les projets.

: importez plusieurs fichiers de projet en tant que clips composés pour simplifier la gestion de projets multiples et favoriser la réutilisation de contenus entre les projets. Montage de l'aperçu de la source et de la Timeline : prévisualisez les supports sources et les projets en cours côte à côte pour accélérer la prise de décision.

: prévisualisez les supports sources et les projets en cours côte à côte pour accélérer la prise de décision. Vidéo multi-pistes : offre une flexibilité accrue pour le montage vidéo et audio par calques.

Permettre aux créateurs internationaux d'entrer dans l'ère de l'IA

« Le contenu généré par l'IA redéfinit le paysage de la création vidéo », explique Christy, vice-présidente de Wondershare. « Filmora évolue aux côtés des créateurs depuis 15 ans, levant en permanence les obstacles techniques à la narration. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, Filmora passe du statut d'outil de montage vidéo à celui de compagnon intelligent pour la création : un compagnon qui comprend l'intention, automatise les processus complexes et intègre l'IA de manière transparente à chaque étape du processus de production. Cela permet aux créateurs de travailler plus rapidement, plus intelligemment et avec une liberté créative sans précédent. »

L'économie mondiale des créateurs continue de s'accélérer, s'élevant à environ 143 milliards de dollars en 2024, et devrait voir sa croissance multipliée par dix d'ici 2034 (Market.us). Avec Filmora V15, Wondershare offre aux créateurs une plateforme tournée vers l'avenir qui combine génération d'IA, montage intelligent et contrôle professionnel au sein d'une même expérience rationalisée, démocratisant ainsi la production vidéo avancée.

À propos de Filmora :

Lancé en 2015, Wondershare Filmora est pensé pour les utilisateurs, et offre des performances plus fluides et une interface utilisateur intuitive. Il s'est constitué une base d'utilisateurs mondiale cumulée de près de 400 millions de personnes situées dans plus de 150 pays et régions. Avec des fonctionnalités avancées qui favorisent la génération et le montage de contenu, plus de 2,9 millions de ressources créatives, de la musique disponible pour un usage commercial, des tables LUT 3D, des effets et des modèles prédéfinis, Filmora fait figure de leader dans le domaine des logiciels de montage vidéo. En intégrant constamment des outils innovants, Filmora améliore la création vidéo et rend le processus plus performant et plus accessible pour tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence.

À propos de Wondershare :

Wondershare est un éditeur de logiciels mondialement reconnu fondé en 2003, réputé pour ses solutions innovantes en matière de créativité et de productivité. Avec l'objectif de « simplifier la créativité », Wondershare propose toute une gamme d'outils, notamment Filmora, Virbo et SelfyzAI pour le montage vidéo, PDFelement pour la gestion de documents, ainsi qu'EdrawMax et EdrawMind pour la création de diagrammes. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs cumulés sur l'ensemble de ses produits et une présence dans plus de 200 pays et régions, Wondershare offre à la nouvelle génération de créateurs des logiciels intuitifs et des ressources créatives tendance, repoussant en permanence les limites de la créativité dans le monde entier.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8m2xzFYFfvU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg