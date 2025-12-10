Workai stellt „AI for Work" vor - den KI-nativen Ansatz für Employee Experience

WARSCHAU, Polen, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Workai, ein führender Anbieter von digitalen Arbeitsplatzlösungen, stellt mit der Einführung von „AI for Work" einen neuen Standard für die Zukunft der Arbeit vor – ein strategischer Wandel, der künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt des digitalen Mitarbeitererlebnisses stellt.

AI for Work - See how AI transforms employee experience and internal communications across companies of all sizes and industries. Workai Buddy, personal AI assistant for every employee

Diese Transformation verändert die Art und Weise, wie moderne Unternehmen interne Kommunikation, Wissensaustausch, Lernen und alltägliche Aufgaben im Rahmen der KI-gestützten Arbeitsrevolution angehen. Durch die Integration von KI in seine Plattform führt Workai intelligente Funktionen ein, die Mitarbeiter täglich unterstützen, ohne sie zu ersetzen. Dabei werden Routineaufgaben vereinfacht, der Zugang zu Wissen beschleunigt und Reibungsverluste während der Arbeitszeit reduziert.

Workai Intelligence: eine KI-Schicht für die gesamte Employee Experience-Plattform

Das Herzstück von Workai Intelligence ist eine unternehmenstaugliche KI-Schicht, die Arbeitsabläufe verbessert und Mitarbeitern auf allen Ebenen intelligente Unterstützung bietet – von der Zentrale bis hin zu Frontline- und Außendienstteams:

Workai Buddy : persönlicher KI-Assistent für jeden Mitarbeiter

: persönlicher KI-Assistent für jeden Mitarbeiter AI Search : intelligente, kontextabhängige Antworten auf jede Frage

: intelligente, kontextabhängige Antworten auf jede Frage AI Insights : proaktive, datengestützte Empfehlungen für Manager

: proaktive, datengestützte Empfehlungen für Manager AI CMS : KI-gestützte Generierung, Transformation und Übersetzung von Inhalten

: KI-gestützte Generierung, Transformation und Übersetzung von Inhalten AI Discovery : Zusammenfassungen von Aktualisierungen, Diskussionen und Sitzungen

: Zusammenfassungen von Aktualisierungen, Diskussionen und Sitzungen AI Governance : automatische Erkennung und Sperrung unangemessener Inhalte

: automatische Erkennung und Sperrung unangemessener Inhalte AI for Enterprise: sichere, skalierbare, anpassbare KI, die innerhalb der geschützten Umgebung des Unternehmens arbeitet

Seit zehn Jahren unterstützt Workai innovative Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter zu vernetzen, zu motivieren, zu schulen und zu befähigen. Der nächste Schritt ist eine KI, die mehr ist als ein weiteres Tool, das Menschen erlernen müssen – ein natürlicher Begleiter, der jeden Mitarbeiter bei seiner Arbeit unterstützt.

„Bei AI for Work geht es darum, den Mitarbeitern den Raum zu geben, um effektiver und kreativer zu arbeiten. Wir verlagern den Schwerpunkt von der manuellen Verwaltung von Inhalten, zeitaufwendigen Suche und routinemäßigen Verwaltung auf die KI-Ebene."

– Łukasz Skłodowski, CEO und Mitbegründer von Workai

Workai, eine umfassende Employee Experience-Plattform für moderne Kommunikation, bietet Mitarbeitern personalisierte digitale Erlebnisse, die die Produktivität und Verbundenheit fördern. Mit Modulen wie Intranet, Knowledge, Connections, Mobile, Forms, Spaces, Learning und Analytics hilft Workai Unternehmen – vom Finanz- und Gesundheitswesen bis hin zu Energieversorgern, Einzelhändlern und Behörden – ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, zu motivieren und zu koordinieren.

Workai kombiniert KI mit einer Sicherheit und Skalierbarkeit, die Großunternehmen benötigen, und der Einfachheit, die Nutzer erwarten. Mit nahtlosen Integrationen, KI und Analysen befähigt Workai die Unternehmen, Mitarbeitererlebnisse bereitzustellen, die intuitiv, messbar und skalierbar sind.

Weitere Informationen: www.workai.com/ai-for-work

