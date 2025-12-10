Workai introduceert "AI for Work", een op AI gebaseerde benadering van de werknemerservaring
10 dec, 2025, 06:00 GMT
WARSCHAU, Polen, 10 december 2025 /PRNewswire/ -- Workai, een leider in oplossingen voor de digitale werkplaats, kondigt een nieuwe standaard aan voor de toekomst van werken met de introductie van "AI for Work" - een strategische verschuiving die artificiële intelligentie centraal stelt in de digitale werknemerservaring.
Deze transformatie verandert de manier waarop moderne organisaties interne communicatie, het delen van kennis, leren en alledaagse taken benaderen binnen de AI-first werkrevolutie. Door AI centraal in haar platform te integreren, introduceert Workai intelligente mogelijkheden die werknemers dagelijks helpen - niet door hen te vervangen, maar door routines te vereenvoudigen, toegang tot kennis te versnellen en fricties in het hele traject van werknemers te verminderen.
Workai Intelligence: een AI-laag die het hele platform van werknemerservaringen dekt
De kern van Workai Intelligence is een AI-laag van bedrijfsniveau die workflows verbetert en intelligente ondersteuning biedt aan werknemers op elk niveau - van het hoofdkantoor tot frontlinie- en veldteams:
- Workai Buddy – persoonlijke AI-assistent voor elke werknemer
- AI Search – intelligente, contextbewuste antwoorden op elke vraag
- AI Insights – proactieve, gegevensgestuurde aanbevelingen voor managers
- AI CMS – AI-gestuurde generatie, transformatie en vertaling van content
- AI Discovery – samenvattingen van updates, besprekingen en vergaderingen
- AI Governance – geautomatiseerde detectie en blokkering van ongepaste content
- AI for Enterprise – veilige, schaalbare, aanpasbare AI actief binnen de beschermde omgeving van de onderneming
Workai helpt innovatieve organisaties al 10 jaar om hun werknemers te verbinden, te betrekken, te trainen en vaardiger te maken. De volgende stap is AI, die geen nieuwe tool is die mensen moeten aanleren, maar een natuurlijke metgezel die elke werknemer in zijn werk ondersteunt.
"AI for Work gaat over werknemers de ruimte geven om efficiënter en creatiever te werken. We verschuiven de focus van handmatig beheer van content, tijdrovend zoeken en routinebeheer naar een laag die van AI gebruikmaakt," aldus
Łukasz Skłodowski, CEO & medeoprichter van Workai
Workai, een platform gewijd aan complete werknemerservaringen voor moderne communicatie, geeft werknemers gepersonaliseerde digitale ervaringen die productiviteit en verbondenheid stimuleren. Met modules zoals Intranet, Knowledge, Connections, Mobile, Forms, Spaces, Learning en Analytics helpt Workai organisaties - van financiën en gezondheidszorg tot energie, retail en overheid - om hun mensen geïnformeerd, betrokken en op één lijn te houden.
Workai combineert AI met beveiliging van bedrijfsniveau, schaalbaarheid en eenvoud op consumentniveau die mensen verwachten. Met naadloze integraties, AI en analyses stelt Workai bedrijven in staat om werknemerservaringen te leveren die intuïtief, meetbaar en op schaal zijn gebouwd.
Meer informatie: www.workai.com/ai-for-work.
